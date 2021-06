Volkswagen ID.4 GTX v prodeji, základní cena činí 1 384 900 Kč

Nejnovější model ID.4 GTX přináší do rodiny ID. pohon všech kol se dvěma elektromotory. Novinka udělá stovku za 6,2 sekundy, jede 180 km/h a dojezd činí až 480 kilometrů.





Nová produktová značka GTX1 ztělesňuje v portfoliu Volkswagenu novou inteligentní sportovnost. Krátce po své světové premiéře vstupuje nyní v prvních evropských zemích do předprodeje ID.4 GTX jako první špičkový model s ambicemi poskytovat mimořádné sportovní výkony. Základní cena je 1 384 900 Kč.





„ID.4 GTX je naším prvním sportovním elektromobilem pod značkou GTX“, říká Klaus Zellmer, člen představenstva značky Volkswagen, odpovědný za prodej. „Rozum se zde snoubí s potěšením z jízdy. ID.4 GTX je sportovní jako GTI, komfortní jako SUV a trvale udržitelné jako ostatní členové rodiny ID. A s GTX znovu urychlujeme realizaci naší strategie ‚Way to Zero‘, díky níž bude mít Volkswagen do roku 2050 neutrální bilanci emisí CO2.“

V Evropě bude zkratka GTX označovat sportovní modely v rámci rodiny ID. Podobně jako u GTI a GTE se jedná o samostatnou produktovou verzi. GTX nabije svět elektromobility značky Volkswagen novou, inteligentní sportovností, která spojuje sportovní výkony s trvalou udržitelností.

Pohon všech kol poprvé v rodině ID.

Akumulátor modelu ID.4 GTX nabízí využitelnou kapacitu 77 kWh, která v reálném provozu zákazníků zajistí dojezd od 340 do 480 kilometrů. Nabíjení akumulátorů je díky maximálnímu nabíjecímu výkonu 125 kW velmi rychlé. Dva elektromotory, po jednom na přední a zadní nápravě, poskytují dohromady nejvyšší celkový výkon 220 kW (299 k) a při vzájemné spolupráci zajišťují elektrický pohon všech kol, který má u modelů v rodině ID. premiéru. Vlajková loď modelové řady ID.4 zrychlí z 0 na 60 km/h za 3,2 sekundy a na 100 km/h za 6,2 sekundy. Nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 180 km/h.

Standardní systém řízení jízdní dynamiky síťově propojuje na přání dodávanou adaptivní regulaci podvozku DCC s elektronickou uzávěrkou diferenciálu XDS a s velkou precizností dohlíží na jejich souhru. Navíc úzce spolupracuje s řízením pohonu všech kol a brzdové soustavy. Tím je zajištěna nejvyšší možná úroveň jízdní dynamiky a stability v každé situaci.

Potěšení z jízdy a robustní vzhled

Design modelu ID.4 GTX umocňuje jedinečný charakter, v němž se snoubí potěšení z jízdy s robustním vzhledem. Známý světelný pruh na přídi je kombinován s výraznými a dynamickými prvky. Nejvýznamnější z nich jsou tři voštinové části, které tvoří světla pro denní svícení a současně odkazují na Golf GTI. Tyto voštinové prvky zřetelně vyjadřují sportovní charakter i u stojícího vozu. Záď zaujme nejen nově navrženým nárazníkem, ale také zadními LED svítilnami s výrazně prostorovým designem a brzdovými světly ve tvaru písmene X.

Model ID.4 GTX byl jako první člen rodiny ID. zařazen do konfigurátoru se zcela nově koncipovanou strukturou výbav na přání. Zákazník si nejprve určí vzhled svého vozu, poté následuje přehledně uspořádaný výběr paketů. K dispozici jsou pakety Design, Infotainment, Assistance, Comfort a Sport, a to v základní podobě nebo ve verzi Plus. Tato nová struktura nabídky převzata také pro ostatní členy rodiny ID., modely ID.3 a ID.4.

Nová produktová verze pro rodinu ID. je dalším významným impulzem pro realizaci podnikové strategie ACCELERATE. Volkswagen se hodlá stát nejžádanější značkou pro trvale udržitelnou mobilitu. Cílem je zvýšit do roku 2030 podíl elektromobilů v Evropě na 70 procent celkového prodeje. Jen v roce 2021 plánuje společnost dodat zákazníkům celkem 450 000 elektromobilů a plug-in hybridních vozů.





