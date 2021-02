V Paříži začne jezdit 600 nových vodíkových taxi Toyota Mirai

Do ulic Paříže vyrazí další nové vodíkové taxíky Toyota Mirai. Firma HysetCo, které patří pařížský provozovatel vodíkových taxi Hype, koupila známou pařížskou taxislužbu Slota a vymění celý její vozový park. To je 600 dieselových automobilů za bezemisní Toyoty Mirai, s motory poháněnými vodíkem.





HysetCo chce přesvědčit i další provozovatele taxi, aby před Olympijskými hrami, které se uskuteční v Paříži v roce 2024, brázdilo ulice hlavního města Francie 10 tisíc taxivozů s vodíkovými motory.





HysetCo je firma se specializuje na dopravu vozy poháněnými vodíkem a patří jí světově nejrozsáhlejší flotila vodíkových automobilů značky Hype. Na tento nákup shromáždila od investorů 80 milionů EUR.

Sedany Toyota Mirai jezdí na elektromotor napájený energií z palivových článků. HysetCo doufá, že se podaří vyměnit všechny dieselové vozy za vodíkové do konce tohoto roku.

Nové i vlastní vodíkové čerpačky

V Paříži a okolí rozšíří síť vodíkových čerpacích stanic o další, financované z fondů vládní Agentury pro ekologickou transformaci, evropské organizace Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking a samosprávných orgánů regionu Ile-de-France.

HysetCo současně plánuje do konce roku 2024 rozšířit vlastní síť vodíkových čerpacích stanic na cca 20. Letos firma otevře dvě nové stanice, které se připojí ke třem stávajícím.

V současné době působí v Paříži asi 100 vodíkových taxi Toyota Mirai pod značkou Hype. Tento automobil představuje pohodlný pracovní nástroj pro taxikáře, jeho dojezd je totiž srovnatelný s dojezdem aut se spalovacími motory, přičemž natankování pohonných hmot trvá jen 3 minuty.

Toyota Mirai není jen ekologické auto, které neemituje CO2 ani zplodiny a negeneruje hluk. Je to rovněž komfortní sedan střední velikosti s prostorným interiérem a úložným prostorem, který se dokonale osvědčil v roli taxíku.

10 tisíc nových Mirai v rámci příprav na OH

HysetCo má v plánu vyměnit v Paříži a okolí 10 000 taxivozů se spalovacími motory za Toyoty Mirai. To je jedna pětina všech taxíků v tomto regionu. Firma hodlá svého cíle dosáhnout do konce roku 2024, především v souvislosti s přípravami Paříže na roli hostitele Olympijských her v roce 2024 roku. Náklady na používání vodíkových Toyot budou srovnatelné s náklady na vozy s konvenčními spalovacími motory.





