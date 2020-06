V Česku vyráběné SUV Cupra Ateca má po modernizaci, co všechno je nového?

Díky modernizaci vypadá vysokovýkonné kompaktní SUV ještě odhodlaněji a sebevědoměji. Uvnitř nalezneme mimo jiné nový infotainment s 9,2“ displejem. Kombinace motoru TSI 2,0 litru, sedmistupňové převodovky DSG, pohonu všech kol 4Drive a dynamického řízení adaptivních tlumičů DCC se starají o mimořádný jízdní projev.





Nová CUPRA Ateca 2020 nabízí nejvyšší úroveň sportovních výkonů v segmentu kompaktních SUV s výjimkou modelů prémiových výrobců a navazuje na základy vybudované uvedením předchůdce na trh.





Atraktivitu tohoto modelu zvyšují nové prvky výbavy a další vylepšení. Zákazníci tak mohou usednout za volant vozidla, které nabízí praktičnost SUV a jízdní vlastnosti tradičního vysokovýkonného vozu, a tím se bez kompromisu přizpůsobí jejich životními stylu.

CUPRA Ateca přichází s nejvyšší úrovní sériové výbavy včetně anatomických sportovních sedadel, 19“ kol CUPRA z lehké slitiny, adaptivních tlumičů DCC a progresivního řízení.

A také s rozmanitou nabídkou prvků výbavy na přání, od nových kol z lehké slitiny, barev a variant interiéru přes nový volant CUPRA s tlačítkem pro spuštění motoru a voličem jízdních režimů CUPRA až po výfukovou soustavu Akrapovič. Zákazníci tak mají bezpočet možností, jak si nakonfigurovat model CUPRA Ateca, aby dokonale odpovídal jejich stylu.

Nová CUPRA Ateca však nezapomíná na své kořeny, a nabízí úroveň sportovních výkonů a dynamiky hodnou vozidla opatřeného charakteristickým logem v barvě mědi. Motor TSI 2,0 litru o výkonu 300 k, dodávaný ve spojení se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG, poskytuje dostatek hnací síly i pro nejnáročnější řidiče, ale v případě potřeby zajistí kultivované cestování s náležitou mírou komfortu.

K dvojí povaze tohoto modelu přispívá také systém pohonu všech kol 4Drive ve spojení s adaptivními tlumiči DCC. Zákazník si tak může přizpůsobit nastavení vozidla svým potřebám.

V současném světě však nejde jen o podávání nejvyšších výkonů na silnici. Existuje řada dalších aspektů, které je nutné splnit. Nová CUPRA Ateca 2020 proto stanovuje nová měřítka v oblasti bezpečnosti nejvyspělejšími asistenčními systémy, které zabraňují nehodám na dálnici, ve městě i při pouhém vyjíždění z parkovacího místa.

Ve stále digitalizovanějším světě poskytuje CUPRA Ateca úroveň konektivity, která umožní zákazníkům zůstat ve spojení s okolním světem bez ohledu na to, kam je jejich cesty zavedou. Uživatelé mají přístup k chytrému zařízení uvnitř vozu i ke specifickým internetovým službám.

Nová CUPRA Ateca pokračuje v trendu zásadní přeměny automobilového průmyslu a posouvá definici vysokovýkonného kompaktního SUV na novou úroveň. Jako vozidlo, ztělesňující hodnoty značky CUPRA, je určena pro automobilové nadšence a každodenní provoz.

Pohon a podvozek

Všechny vozy CUPRA jsou posuzovány podle motoru, který je pohání, a modernizovaná Ateca si zachovává vysokou úroveň výkonových parametrů díky neuvěřitelně výkonnému motoru TSI 2,0 litru. Turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec poskytuje nejvyšší výkon 221 kW (300 k) a maximální točivý moment 400 N.m, což postačuje k tomu, aby toto vysokovýkonné SUV dosáhlo nejvyšší rychlosti 247 km/h.

Nová CUPRA Ateca, dodávaná s rychle řadící sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou DSG, ohromí také akcelerací z klidu. Hranici 100 km/h pokoří za pouhých 4,9 sekundy.

Výkony motoru doprovází neuvěřitelná akustická kulisa, vytvářená výfukovou soustavou Akrapovič. Díky tomu má podmanivá jízda ještě emocionálnější náboj.

„S modelem CUPRA Ateca jsme prezentovali jasnou představu o vysokovýkonném SUV a s novou verzí posilujeme jeho postavení v tomto segmentu,“ řekl Axel Andorff, člen představenstva společnosti SEAT, odpovědný za výzkum a vývoj.

Pohon všech kol 4Drive používá nejnovější generaci systému s elektrohydraulicky ovládanou vícelamelovou mezinápravovou spojkou, který řízeným způsobem rozděluje točivý moment mezi jednotlivá kola. Systém nepřetržitě sleduje a analyzuje provozní podmínky a na základě toho maximalizuje trakci a optimalizuje provozní vlastnosti, aby byla zaručena ohromující akcelerace, kterou dokládá výše uvedená hodnota zrychlení.

Mezinápravová spojka je uložena před rozvodovkou zadní nápravy na konci spojovacího hřídele. Tím je optimalizováno rozložení hmotnosti mezi nápravy. Přínosem je také nižší setrvačnost ve spojení s rychlejšími reakcemi. Nová CUPRA Ateca dokáže reagovat na různé jízdní situace s ještě větší jistotou.

Patrně největší vliv na vynikající jízdní vlastnosti modelu CUPRA Ateca má propojení poháněcího ústrojí a podvozku, které zaručuje osobitý charakter a dynamické výkony očekávané zákazníky. Naladění podvozku a řízení vysokovýkonného SUV poskytuje nejvyšší míru preciznosti, zapojení řidiče do řízení a jízdního komfortu.

Progresivní řízení a pohotové reakce motoru na pohyby pedálu plynu jsou zárukou maximální agility a intenzivního spojení řidiče se svým vozem včetně optimální zpětné vazby pociťované ve volantu. CUPRA Ateca pohotově reaguje na změny jízdního stylu a stav vozovky díky adaptivním tlumičům DCC (Dynamic Chassis Control). Nastavení se mění během milisekund, což zintenzivňuje zapojení řidiče. Vůz tak může poskytovat maximální výkony v jakýchkoli provozních podmínkách.

Nastavení SUV lze přizpůsobovat specifickým podmínkám jízdy nebo požadavkům osoby za volantem pomocí šesti různých jízdních režimů. Na výběr jsou režimy Normal, Sport, CUPRA, Individual, Snow nebo Off-road, které mění charakter vozidla, od vozu pro každodenní provoz až po vysloveně sportovní automobil. Modernizovaná CUPRA Ateca tak nabízí šíři schopností, jimž se vyrovná jen málo ostatních SUV.

Významným faktorem, který přispívá k suverénním jízdním vlastnostem modelu CUPRA Ateca, jsou také jeho vnější rozměry. Vysokovýkonné SUV má při rozvoru náprav 2630 mm vnější délku 4386 mm (+10 mm v porovnání s předchozí generací díky novému designu nárazníků), vnější šířku 1841 mm a vnější výšku 1599 mm (-2 mm). Rozchod kol vpředu je 1575 mm, vzadu 1549 mm.

Podvozek poskytuje řidiči pocit obrovské jistoty. Na tom se podílí také brzdová soustava Brembo, která umožňuje intuitivní ovládání mimořádně dynamického vozu na vjezdu do zatáčky i na výjezdu z ní. Brzdné výkony jsou stejně vynikající jako zrychlení.

Vnější design

CUPRA se vždy vyznačuje podmanivým vzhledem, který dává jasně najevo, že se jedná o vysokovýkonný automobil. Aktualizovaný designérský styl nového SUV propůjčuje tomuto odvážnému vzhledu ještě vyšší intenzitu.

Příď zahrnuje nový design nárazníku i nové světlomety s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce. Uprostřed horní mřížky masky chladiče s voštinovou strukturou je umístěno logo CUPRA, rámeček masky chladiče má tmavě chromovanou povrchovou úpravu. Spodní otvor má mřížku z tmavého hliníku. Tento odstín mají také rámečky mlhových světlometů na obou stranách, které umocňují nepřehlédnutelný výraz vysokovýkonného SUV.

Boční ochranné lišty mají lesklou povrchovou úpravu v tmavém hliníkovém odstínu, což platí i pro podélné střešní nosiče a kryty vnějších zpětných zrcátek, v nichž jsou uloženy uvítací svítilny, promítající logo CUPRA na povrch vozovky. Silueta je umocněna sériově dodávanými 19“ koly z lehké slitiny s broušeným povrchem. Zákazníci si však mohou celkový styl svého vozidla individualizovat mnoha novými prvky výbavy na přání.

Nový vzhled přinášejí broušená kola s aerodynamickým designem doplněným ozdobnými prvky v odstínu mědi nebo stříbra. Na přání jsou k dispozici také broušená sportovní kola v novém designu s lakováním v černém nebo měděném odstínu. Nabídka zahrnuje celkem šest různých designů kol z lehké slitiny s průměrem ráfku 19 palců. Mezi jejich paprsky je možné zahlédnout standardně dodávané černé brzdové třmeny CUPRA nebo na přání dodávané 18“ vysokovýkonné brzdy Brembo s třmeny v odstínu mědi.

Zadní svítilny nového modelu CUPRA Ateca jsou kompletně osazeny elektroluminiscenčními diodami a disponují funkcí dynamických ukazatelů směru, jež dává ostatním řidičům jasně najevo zamýšlenou změnu směru jízdy. Nové zadní svítilny také dodávají zádi ještě elegantnější vzhled. Zásadním prvkem designu zádě jsou čtyři koncovky výfukové soustavy, které potvrzují sportovní charakter modelu CUPRA Ateca.

Mezi nejdůležitější možnosti individualizace vozidla podle představ zákazníka patří barva karoserie. Nová CUPRA Ateca poskytuje v tomto ohledu širokou paletu odstínů, která splní požadavky každého zákazníka.

CUPRA Ateca je nabízena se 6 barvami karoserie. Každá z nich umocňuje dynamický vzhled vysokovýkonného vozidla a posouvá vnější design do nové dimenze.

Vnitřní design

Při otvírání dveří se na povrchu vozovky nebo podlaze garáže objeví promítané logo CUPRA uvítacího osvětlení, které společně s osvětleným nápisem CUPRA na prazích dveří zvyšuje očekávání řidiče.

Po usednutí do interiéru si zákazníci okamžitě povšimnou kvality designu a ještě zřetelněji vyjádřeného charakteru vozidla. Sofistikovaný, sportovní design interiéru přitom vytváří také atmosféru komfortu.

Jakmile si řidič nastaví nyní standardně dodávané anatomické sportovní sedadlo, uchopí nový volant CUPRA, který nese tlačítka pro spuštění motoru a výběr jízdních režimů CUPRA, nohama spočine na hliníkových pedálech a zrakem zkontroluje digitální panel přístrojů, okamžitě si uvědomí, že je nová CUPRA Ateca ještě více zaměřena na fascinaci z jízdy a že rozhodně není typickým SUV.

Volant CUPRA připomíná rodokmen závodních vozů TCR, skvěle padne do ruky a řidiči poskytuje ještě intenzivnější spojení s vozidlem. Větší páčky pro manuální řazení usnadňují změnu převodových stupňů, která nyní probíhá ještě přirozeněji, a multifunkční tlačítka umocňují atmosféru ze světa high-tech.

Tlačítko CUPRA zpřístupňuje různé jízdní režimy. Krátkým stisknutím lze procházet mezi režimy Normal, Sport, CUPRA a Individual, zatímco dlouhé stisknutí je přímou cestou k režimu CUPRA.

Detaily v odstínu mědi a tmavého hliníku v celém interiéru vytvářejí decentní sportovní atmosféru. Mezi nejnápadnější prvky patří výdechy ventilační soustavy a ovládací panely audiosystému a klimatizace s lesklými, tmavě hliníkovými rámečky. Cestující mají k dispozici také čtyři osvětlené vstupy USB typu C – dva vpředu a dva vzadu.

Atmosféru v interiéru určuje rovněž druh čalounění, pro který se zákazníci rozhodnou. Na výběr jsou dva druhy. Sériově se dodávají anatomicky tvarovaná sportovní sedadla čalouněná materiálem Dinamica, umělou kůží na bočních polštářích a prošíváním v odstínu mědi ve spojení s tmavě hliníkovým ozdobným obložením přístrojové desky a středové konzoly, výplněmi dveří s umělou kůží a ozdobnou povrchovou úpravou technologií IMD.

Na přání dodávaný paket kožených sedadel zahrnuje anatomicky tvarovaná sportovní sedadla čalouněná kůží v odstínu modrá Petrol a čalounění výplní dveří kůží. Sedadla mohou být elektricky nastavitelná s pamětí pro uložení polohy.

Konektivita

Svět se mění, lidé jsou vzájemně více propojeni a více než dosud odkázáni na digitalizované zážitky i na dostupnost svého digitálního světa ve vlastních vozidlech. Nová verze vysokovýkonného kompaktního SUV proto posouvá konektivitu na novou úroveň.

Hlavní roli hraje digitální panel přístrojů, který kombinuje 10,25“ displej s vysokým rozlišením a variabilním nastavením a informační a zábavní systém. Jeho velký 9,2“ displej nabízí navigační funkce a hlasové ovládání hovorovou řečí, které usnadňuje uživatelům interakci s vozem. A pro snadné používání nabízí nová CUPRA Ateca také osvětlené vstupy USB typu C, které umožňují bezproblémové připojení a nabíjení přenosných zařízení.

Hlasové ovládání je zřejmě jedním z nejsnadnějších a nejpřirozenějších způsobů interakce se zařízeními. Uživatelé si již zvykli na domácí asistenty ze světa spotřební elektroniky.

Hlasové ovládání rozumí hovorové řeči. Uživatelé tak mohou vstupovat do interakce s informačním a zábavním systémem pomocí obvyklých hlasových povelů. Kromě toho se mohou opravovat nebo odkazovat na předchozí povely. Vyhledání informace pro navigaci nebo hudby je díky hlasovému ovládání ještě rychlejší, snadnější a bezpečnější – systém reaguje po vyřčení jednoduché aktivační fráze „Hola Hola“.

Se systémem Full Link budou mít zákazníci přístup ke svým digitálním životům bez ohledu na zařízení, které používají, a to prostřednictvím uživatelských rozhraní Apple CarPlay nebo Android Auto.

Systém Full Link je vstupní bránou do světa konektivity, která umožňuje připojení přenosných zařízení k informačnímu a zábavnímu systému vozidla. Uživatelé díky tomu mohou používat svůj digitální „ekosystém“ v interiéru. Tímto způsobem si mohou do vozidla přenášet své kontakty, přehrávat hudbu během jízdy nebo používat mapové podklady, a to vše intuitivně a bezpečně ovládat pomocí informačního a zábavního systému nebo ovládacích prvků na volantu, aniž by docházelo k rozptylování pozornosti řidiče.

Řidič nikdy neztratí spojení s digitálním světem díky jednotce pro připojení k internetu OCU (Online Connectivity Unit) s integrovanou kartou eSIM. Systém v budoucnosti umožní uživatelům přístup k nejnovějším informačním a zábavním aplikacím, které bude možné kdykoli aktualizovat. Vozidlo bude díky tomu nabízet nové digitální produkty a služby po celou dobu své životnosti.

Integrovaná karta eSIM poskytuje zákazníkům výhody služby eCall, která v případě nehody automaticky přivolá záchranné služby, čímž zvyšuje bezpečnost na novou úroveň. Kromě manuálního nebo automatického nouzového volání se z vozu navíc odešlou důležitá data pro záchranné služby, jako je například poloha vozu, druh motoru, barva karoserie a počet cestujících, což jim usnadní poskytnutí pomoci.

Konektivita s připojením k internetu prostřednictvím integrované karty eSIM navíc umožňuje některým funkcím informačního a zábavního systému používat informace z cloudu v reálném čase. Tradičním funkcím navigačního systému se tak otevírají nové dimenze. Mezi získávané informace patří například dopravní zpravodajství online, informace o volných parkovacích místech nebo poloha čerpacích stanic včetně otvírací doby a aktuálních cen.

Nový svět se uživatelům otevře také díky aplikaci Connect, kterou si mohou zákazníci stáhnout do svého chytrého zařízení. Aplikace umožňuje ovládat řadu funkcí na dálku, což zvyšuje potěšení z jízdy a úroveň bezpečnosti.

Uživatelé mají odkudkoli přístup k datům o svém vozidle, ať se jedná o provozní údaje, polohu zaparkovaného vozu, stav vozidla včetně dveří a osvětlení, po nastavení rychlostního limitu mohou být upozorňováni, že řidič, jemuž svůj vůz svěřili, jede příliš rychle, další upozornění se mohou týkat oblasti, v níž je vozidlo provozováno, nebo pokusu o odcizení. Na dálku lze také odemknout či zamknout dveře nebo aktivovat houkačku a výstražné ukazatele pro snadné nalezení vozidla.

Bezpečnost

Nová CUPRA Ateca 2020 je vysokovýkonnou ikonou v segmentu kompaktních SUV, současně je však bezesporu také jedním z nejbezpečnějších vozidel ve svém segmentu, který na rozdíl od většiny konkurentů nabízí řadu nových vyspělých asistenčních systémů ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Díky vyspělé konstrukci vnímá své okolí a reaguje na překážky na silnici i na náhlé manévry ostatních řidičů. Výsledkem je optimalizovaná ochrana v jakékoli jízdní situaci.

Mezi asistenční systémy patří přednárazový asistent, předvídavý adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control), asistent Travel Assist pro automatizovanou jízdu, asistent pro stav nouze (Emergency Assist), asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist) a asistent pro couvání z parkovacího místa (Exit Assist). Uvedené systémy chrání vozidlo a jeho cestující.

Přednárazový asistent připraví vozidlo a cestující na nejhorší, pokud je detekováno bezprostřední riziko kolize. Systémy vozidla vzájemně spolupracují. Bezpečnostní pásy vpředu se přitáhnou, okna dveří se spolu se střešním oknem uzavřou a zapnou se výstražná světla, aby se minimalizovaly následky nehody.

Předvídavý adaptivní tempomat (ACC) dokáže určovat polohu vysokovýkonného kompaktního SUV na základě údajů o trase a dat GPS, získávaných od navigačního systému. Vůz v závislosti na dalším průběhu trasy upravuje rychlost jízdy, například před zatáčkami, kruhovými objezdy, křižovatkami, úseky s omezenou rychlostí jízdy a zastavěnými oblastmi. Rychlost jízdy upravuje dokonce i v případě změny rychlostního limitu díky informacím od přední kamery a asistenta pro rozpoznávání dopravních značek.

Cesta k automatizované jízdě pokračuje představením systému Travel Assist. Tento vyspělý asistent se jednoduše zapne tlačítkem na volantu a používá informace systémů ACC a Lane Assist k aktivnímu udržování vozidla uprostřed jízdního pruhu a přizpůsobuje rychlost jízdy aktuálnímu stavu dopravy. Funkci asistované jízdy lze využívat do rychlosti až 210 km/h.

Kvůli bezpečnosti a legislativě musí řidič nepřetržitě sledovat činnost systému i dopravní situaci a alespoň jednou rukou držet volant. Pokud vozidlo detekuje, že řidič nedrží volant déle než 15 sekund, obdrží zvukové a vizuální upozornění, po němž případně následuje krátké přibrzdění. Nedojde-li ani poté k reakci řidiče, asistent pro stav nouze (Emergency Assist) bezpečně Atecu zpomalí až do úplného zastavení.

Nová CUPRA Ateca rozšiřuje dimenze bezpečnosti systémem Exit Assist. Asistent pro couvání z parkovacího místa upozorňuje řidiče zvukovými a vizuálními signály na přijíždějící vozidla, cyklisty nebo přibližující se chodce a v případě potřeby vůz automaticky zabrzdí.

Nová CUPRA Ateca bude vybavena také asistentem pro změnu jízdního pruhu (Side Assist), který dokáže detekovat vozidla ve vzdálenosti až 70 m. Na nebezpečí je řidič upozorňován diodami LED ve vnějších zpětných zrcátkách.

Nová CUPRA Ateca nabízí zákazníkům, kteří často jezdí s přívěsem, technologii Trailer Assist. Tento systém podporuje řidiče při couvání nebo parkování s přívěsem. Precizní manévrování se soupravou usnadňuje obraz ze zadní kamery.

Trailer Assist je uživatelsky velmi přívětivý. Řidič musí jen zařadit zpětný chod, stisknout tlačítko parkovacího asistenta a ovládacím prvkem pro nastavování polohy vnějších zpětných zrcátek zvolit požadovaný směr jízdy soupravy s přívěsem a pak už jen ovládat pedály plynu a brzdy. Systém se postará o všechno ostatní.

Systémy nového modelu CUPRA Ateca neslouží pouze bezpečnosti. Vyspělá technika tohoto vysokovýkonného kompaktního SUV zvyšuje také úroveň praktičnosti, komfortu a jízdních vlastností. Řidič si může změnit charakter vozidla voličem jízdních režimů – Normal, Sport, CUPRA, Individual, Offroad a Snow – v závislosti na provozních podmínkách a vlastních preferencích.

Nová CUPRA Ateca 2020 je i nadále revolučním modelem, který definuje, jaké by mělo být a co by mělo poskytovat vysokovýkonné kompaktní SUV. CUPRA vychází ze základů položených v době svého založení a zvyšuje atraktivitu svého populárního modelu novými technologiemi a prvky výbavy, které jej posouvají na novou úroveň.

Vnější design nového modelu CUPRA Ateca byl modernizován, aby se ještě více odlišoval od konkurence pronikavým a dynamickým vzhledem. Evoluce designu kombinuje sportovní styl s praktičností vozidla pro každodenní provoz.

Cestující čeká ve svůdnějším interiéru ještě vyšší úroveň komfortu, praktičnosti a kvality designu. Současně je pro ně snadněji přístupný moderní svět digitální konektivity. Řidič tak má vše potřebné v dosahu svých prstů.

Klíčovým atributem nového modelu CUPRA Ateca je bezpečnost. Přestože je toto vysokovýkonné SUV důsledně zaměřeno na řidiče, patří také mezi nejbezpečnější vozidla ve svém segmentu. CUPRA Ateca si hravě poradí s jakoukoli situací díky řadě bezpečnostních a komfortních technologií, které bdí nad bezpečností cestujících.

Značka CUPRA nabízí nejen sportovní výkony. Všechna její vozidla, která sjíždějí z montážních linek, poskytují také výhodný poměr cena/výkon. CUPRA Ateca to dokazuje svou rozsáhlou sériovou výbavou. Přitažlivost tohoto modelu tím vstupuje do zcela nové dimenze.

Technické údaje CUPRA Ateca:

Motor: 2.0 TSI

Počet válců/ventilů: 4 válce/16 ventilů

Zdvihový objem: 1984 cm3

Vrtání x zdvih: 82,5 x 92,8 mm

Kompresní poměr: 9,3:1

Max. výkon: 221 kW (300 k)

Max. točivý moment: 400 N.m

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 4,9 s

Nejvyšší rychlost: 247 km/h





