Toyota chystá šetrnější náhradu za lithium-iontové baterie

Světové automobilky se předhánějí, která z nich nabídne novou technologii baterií do elektromobilů největšímu počtu zákazníků. Baterie nové generace mají přinést kratší dobíjení, delší dojezd a větší hustotu. Toyota plánuje představit premiéru prototypu ještě letos.





Průlomová technologie baterií s pevným elektrolytem má podle studií potenciál způsobit převrat v automobilovém průmyslu. V elektromobilech má nahradit lithium-iontové akumulátory.





Změna přinese uživatelům výrazné výhody. Zrychlí dobíjení, dojezd se prodlouží a baterie nabídne větší hustotu, což v realitě znamená více uložené energie. Proces dobíjení bude efektivnější, ale i bezpečnější, protože bude docházet k menšímu zahřátí.

Také Volkswagen investoval nemalé peníze do start-upu nových baterií Quantum Space podporovaného Billem Gatesem. Ford a BMW zase vložily prostředky do firmy Solid Power a čínské Nio plánuje v roce 2022 vypustit na trh takto napájený sedan.

Hyundai, Honda a Nissan chtějí představit své modely do roku 2030. Naopak Tesla se na téma revolučních baterií moc nevyjadřuje. Elon Musk se přiznal, že se obává vyčerpání ložisek niklu, který je pro výrobu současných baterií nezbytný.

Toyota má více než deset let zkušeností. V počtu přihlášených patentů na nové baterie vévodí žebříčku. Japonci dokonce založili agenturu NEDO, v jejímž čele stojí nositel Nobelovy ceny Akira Yoshino. Úkolem je finančně a intelektuálně podpořit automobilky a univerzity pracující na akumulátorech s pevným elektrolytem. Podle plánů japonského koncernu by měly elektromobily poháněné vodíkovými palivovými články do roku 2030 tvořit 30 procent z vyráběných modelů.

„Technické výzvy jsou stále obrovské. V současné době pracujeme na materiálech, které splní nároky na bezpečnost a odolnost,“ říká Masahiko Maeda, šéf technologií v Toyotě. Oříškem zůstává zajištění dostatečného kontaktu mezi pevnými elektrolyty, katodami a anodami.

V konvenční baterii to není problém, protože kapalný elektrolytický roztok vyplňuje mezeru mezi elektrodami. Podle názoru odborníků zajistí nezbytnou kvalitu ruční výroba.





