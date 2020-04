Test: Subaru Levorg 2.0 Lineartronic - kupujte, nebudou

Subaru Levorg se v Evropě prodává pátým a možná také posledním rokem. Přeplňované srdce nahradil atmosférický dvoulitr, který plní nejnovější emisní normu. A jak funguje ve spojení s fantastickým podvozkem jsme zjišťovali nejen na horských zasněžených silnicích.





Doba je těžká a do věčných lovišť se musel odebrat nejeden povedený model, kterému zlomili vaz nesmyslné emisní předpisy, které postupně hubí vše dobré.





Levorg od svého uvedení na trh poháněla výhradně přeplňovaná šestnáctistovka FB16 DIT, která konstrukčně vycházela z atmosférické verze původem z modelu XV a byla osazena komponenty z většího dvoulitru. Turbomotor o výkonu 125 kW (170 koní) byl spojený výhradně s bezestupňovou převodovkou CVT nesoucí obchodní název Lineartronic. Jednalo se o čtyřválec s přímým vstřikem paliva, který při nástupu normy Euro 6d-Temp přestal vyhovovat z důvodu tvorby pevných částic. Japonská automobilka měla na výběr dvě varianty, buď agregát upravit a vybavit jej filtrem pevných částic (GPF) nebo sáhnout po osvědčeném atmosférickém dvoulitru.

Subaru zvolilo k naší radosti druhou možnost a pod kapotu se dostal čtyřválec FB20B, který nevyužívá přímý vstřik paliva a plní přísné emisní normy bez filtru. Poskytovaný výkon klesl na 110 kW (150 koní) a maximum točivého momentu na 198 Nm. (- 52 Nm.). To se samozřejmě promítlo do technických parametrů. Levorg má nižší maximálku (z 210 na 195 km/h) a je samozřejmě pomalejší zejména ve sprintu (z 8,9 na 11,7 s). V praxi to ale nijak zásadně nevadí. Pohon všech kol zůstal zachován, stejně jako převodovka Lineatronic.

Levorg s dvoulitrem pod kapotou se cítí nejlépe při klidnější a plynulé jízdě do nějakých 140 km/h. Pak naplno vynikne tichý interiér a dokonale kultivovaný běh motoru. Při takové jízdě umí Boxer příkladně úsporný, když v praxi lze jezdit pod hranicí sedmi litrů. Ještě při 160 km/h lze mluvit o pohodové jízdě. Pokud chcete jet ostřeji, musíte z dvoulitru výkon lovit. Jako za starých dobrých časů.

Dvoulitr FB20B je větší, proto muselo dojít k novému nastavení tlumičů, ale praktický výsledek zůstal stejný. Levorg je pořád ukázkovým příkladem automobilu, kde platí, že podvozek je rychlejší než motor. Stabilita v zatáčkách i v přímém směru je ukázková (mimo jiné i díky systému Active Torque Vectoring). Řízení je komunikativní a poměrně strmé. Díky příkladné pozici za volantem řidič také velmi dobře vnímá, co se s automobilem děje. Kvalitní jízdní vlastnosti ale nejsou vykoupeny špatnou schopností filtrovat nerovnosti. I na osmnáctipalcových kolech Levorg neduhy českých silnic bez problémů zvládne. Za připomenutí pak stojí možnost vybrat v rámci systému SI-Drive jeden ze dvou jízdních režimů (Intelligent nebo Sport).

Když máme testovat automobily s šesticí hvězdiček ve znaku, vždy se modlíme, aby silnice pokryla pořádná vrstva sněhu. A tentokráte nám koncem února počasí v Jizerských horách přálo. Obloha se zatáhla a přes noc napadlo patnáct centimetrů čerstvého sněhu. Okamžitě se všichni ploužili a návštěvníci hor lamentovali nad ztíženou situací. My se radovali a hned vyrazili za zábavou.

Podvozek se ukázal být krásně poddajný a zároveň pevný. Můžete se na něj spolehnout za každých okolností. Jeho vytříbeného chování nedosáhnou často ani mnohem dražší konkurenti vybavení adaptivními tlumiči. Na kluzkých silnicích je Levorg pánem silnic. Při rozjezdu se opře do všech čtyř kol a krásně plynule zrychluje, v zatáčkách si ho lze vodit plynem a nikdy se nechová nepředvídatelně. Díky výtečnému řízení a příkladně dávkovatelným brzdám můžete jet na hraně a být stále nad věcí. Vůz je maximálně čitelný a včas cítíte, že kola ztrácejí adhezi. Je naprosto úžasné, jak vůz lze lehce ovládat a projetí kluzké zatáčky se stává jasnou zábavou. Pokud to extrémně nepřepísknete s nájezdovou rychlostí, vůz velmi pozvolna přechází do smýkání, které je snadno kontrolovatelné. Nerovnosti zvládá podvozek překvapivě dobře, všechna kola jsou vždy v neustálém kontaktu s vozovkou. Dostanete-li se na rozbitou silnici plnou terénní zlomů, vyjetých kolejí, asfaltových boulí a děr, Levorg bude mít radost, konečně Vám totiž předvede, co všechno umí.

Prostor v kabině představuje pro Subaru Levorg další silnou zbraň. Vnitřní šířkou jen nepatrně ztrácí na klasické zástupce kombi nižší střední třídy a ani v podélném směru ve druhé řadě není na co si stěžovat. Sednete do Levorgu, jednou nastavíte sedačku, přitáhnete k tělu volant a už nikde nic nemusíte hledat. Vše je na svém místě. Věnec volantu je akorát tlustý a na dnešní dobu je poset stále ještě přiměřeným množství tlačítek. Ergonomie je tady naprosto vzorná. Žádnou závažnou připomínku nelze mít ani k sedadlům. Japonské automobilce se povedlo přichystat o pár centimetrů větší a uvnitř prostornější vůz, než bylo kdysi Legacy čtvrté generace. Automobilka instalovala v rámci přechodu na nový modelový rok Audio Infotainment Gen. 3.1, nabízející kromě jiného také Apple CarPlay a Android Auto.

Prostor pro zavazadla, dlouhý přesně jeden metr, sice nestaví Subaru Levorg na špičku podobných kombi, ale pořád je zde dost místa i pro větší náklad. Subaru ovšem boduje šířkou zavazadlového prostoru. Ta minimální má hodnotu 108 cm, čímž Levorg překonává i takové legendy, jako například Škodu Octavia Combi druhé generace. Do kufru naložíte 522 litru zavazadel, což je dokonce o 74 litrů více, než uvezlo již zmíněné sportovně střižené Legacy. Na špičku třídy to sice nestačí, tuto hodnotu můžeme považovat při vybírání nového automobilu za zcela dostačující. Zavazadelník má pravidelný tvar a rodinným potřebám postačí.

Samostatnou kapitolou je pak bezpečnost. Systém EyeSight dnes už všichni dobře znají. Jeho základem je dvojice kamer umístěných u vnitřního zpětného zrcátka. Díky nim vůz nabízí adaptivní tempomat, hlídání jízdních pruhů, upozornění na rozjezd automobilu před vámi při stání v koloně nebo přednárazové brzdění. Současně nechybí ani hlídání mrtvých úhlů, asistent upozorňující na přijíždějící dopravu při couvání nebo digitální vnitřní zpětné zrcátko. To může využívat kameru umístěnou za zadním oknem, takže ve chvíli, kdy máte vůz naložený až po střechu, stále v zrcátku vidíte, co se děje za automobilem.

Subaru Levorg je povedený automobil, vynikající zejména výborným podvozkem, prostorem v interiéru a jednoduchou ergonomií. Na trhu sice najdete rychlejší kombi, pokud vám ale nejde primárně o dynamiku, bude se vám i po letech tento model líbit. Jen s objednávkou neváhejte, v Česku bude jeho prodej zřejmě ukončen již v květnu letošního roku.

Technické údaje Subaru Levorg 2.0i Lineartronic Executive ES Motor: benzínový čtyřválec Objem motoru: 1995 ccm Výkon: 110kW(150k)/6200 ot./min. Točivý moment max.: 198Nm/4200 ot./min. Max. rychlost: 195 km/h Zrychlení 0 – 100 km/h: 11,7 s Spotřeba - město: 12,8 l/100 km Spotřeba - mimo město: 7,23 l/100 km Spotřeba - kombinovaná: 8,6 l /100 km Objem pal. nádrže: 60 l Délka/šířka/výška: 4 690 x 1 780 x 1 490 mm Rozvor: 2650 mm Zavazadelník: 522/1446 l Provozní/celková hmotnost: 1639 / 2040 kg Základní cena od: 750 000 Kč Cena test. modelu od: 930 000 Kč





