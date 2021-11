Test: Peugeot 508 SW GT Hybrid je uhrančivé a úsporné kombi

Nová generace Peugeotu 508 se po stránce designu maximálně povedla, a to jak v provedení sedan, tak kombi. Novinka se nehoní za litry v zavazadelníku ani centimetry v interiéru. Jednoduše je to samorost dotažený téměř k dokonalosti.





Naposledy jsme si do parády vzali vrcholné provedení 508 SW GT s dvoulitrovým dieselem, osmistupňovým měničovým automatem, adaptivním podvozkem a byli maximálně spokojeni. Peugeot ovšem ceník očesal a vybírat můžete jen mezi dieselem ve výbavě Allure Pack nebo plug-in hybridem dostupným hned ve třech výbavách.





Francouzská automobilka už s hybridní pohonnou jednotkou koketovala v minulé generaci pětsetosmičky, kdy se jednalo o kombinaci vznětového motoru s elektrickým. V současné generaci Peugeot následoval konkurenty a přezbrojil na tradičnější kombinaci maloobjemového zážehového motoru PureTech s elektromotorem. Navenek 508 vypadá prakticky stále stejně, jen znalec odhalí, že se jedná o elektrifikový automobil (přibylo víčko dobíjení na levém zadním boku). Jasným vodítkem mohou být také speciální registrační značky.

Karoserie se nám líbí, hodně líbí. Vozu nechybí jistá lehkost doplněná o pořádnou dávku šarmu. Vše umocňují bezrámová okna dveří. Malou daň si hybridní pohon vybírá uvnitř vozu, resp. v zavazadelníku. Má sice pořád pravidelný tvar a širokou ložnou plochu, baterky mu ale z jeho původního objemu 500 litrů lehce ubraly na aktuálních 468 litrů. A aby toho nebylo málo, došlo i na zmenšení palivové nádrže na 43 litrů.

Spalovací motor tvoří zážehová šestnáctistovka naladěná na 133 kW (181 koní), kterou umí zastoupit elektromotor s výkonem 80 kW integrovaný do osmistupňové automatické převodovky. Od motoru ho odděluje další spojka, takže auto umí jezdit jak čistě na elektřinu, tak v kombinaci obou pohonů, kdy výkon celé soustavy dosahuje 165 kW a 360 Nm točivého momentu. Akumulátor s kapacitou 11,8 kWh slibuje dojezd 52 kilometrů čistě na elektřinu, reálně ale počítejte s dojezdem kolem čtyřiceti kilometrů. Nabíjení z klasické zásuvky trvá zhruba osm hodin, výkonnější nabíječka nakrmí baterky za dvě hodiny.

Pokud se vám nechce vůz dobíjet a potřebujete jezdit, stačí jednoduše tankovat benzín. My neměli přes noc šanci vůz stojící na ulici dobít a u nabíječky se nám nechtělo dvě hodiny čekat. Proto jsme tankovali poměrně často, což bylo způsobeno již zmíněnou malou palivovou nádrží. Výsledkem byl odběr 6-7 litrů Naturalu, přičemž jsme se nijak neomezovali. Pokud bychom přes noc vůz dobíjeli a vždy prvních zhruba čtyřicet kilometrů zdolali čistě na elektřinu, byla by spotřeba nesrovnatelně nižší. A pokud jezdíte každodenně 20 km do práce a to samé zpět, můžete se chlubit téměř nulovými emisemi.

Čistě na elektřinu funguje pětsetosmička jako běžný elektromobil, rozjezdy jsou hladké a tiché. To vše až do rychlosti 135 km/h. Po překročení této hranice se o pomoc přihlásí spalovací motor, který umí 508 SW rozjet až na 250 km/h. Pohonná jednotka odvádí dobrou práci, zátah je plynulý a intenzivní, v nízkých otáčkách pomáhá točivým momentem elektromotor a ve středním pásmu se naplno přidá šestnáctistovka. Peugeot tak umí být příjemně svižným společníkem.

Peugeot 508 díky nízké stavbě prořezává vzduch lépe než ostatní automobily. Na dálnici je naprosto stabilní, skvěle drží směr jízdy. Zklamáním se staly obuté zimní Hankooky, které v testech excelují, ale nás zklamaly na plné čáře, zejména pak na vodě.

Pokud se Vám model 508 líbí, nemáte moc na výběr. Buď vezmete diesel v první výbavě, nebo půjdete do plug-in hybridu, který je zajímavou alternativou. Pokud jej budete poctivě dobíjet (třeba přes noc nebo v práci), pak si dopřejete všech výhod, které klasický elektromobil nedokáže poskytnout. Při možnosti dobíjení se můžete těšit na extrémně nízkou spotřebu benzínu. Kromě toho pro Vás platí možnost parkování na modrých zónách.

Peugeot 508 SW je krásný stylový automobil, který se nehoní za centimetry v kabině a litry v kufru. V případě hybridního provedení uspokojí svého majitele při každodenním dojíždění do práce stejně jako při víkendovém výletu s rodinou. Díky přítomnosti zážehového srdce nejste omezeni kapacitou baterie a v podstatě se 508 SW chová jako běžné benzínové kombi. A na dlouhých trasách umí být šestnáctistovka překvapivě úsporná.

Pro pořádek ještě uvedeme pořizovací ceny. Plug-in hybridní Peugeot 508 SW startuje na částce 1 230 000 Kč, přičemž zkoušené provedení GT Pack přijde na 1 360 000 Kč.





redakce

Fotografie k článku

