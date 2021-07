Test: Peugeot 5008 GT Pack - kupujte, v této kombinaci nebudou

Zmodernizovanou 5008 poznáte podle omlazené přední části, která na kapotě nese modelové označení. Novinek je víc, ale žádná tak převratná aby změnila charakter vozu. A to je dobře. Komu 5008 vyhoví a jak jezdí?





Omlazení přineslo nové dekory uvnitř, širší středový displej a některé vychytávky jako jsou světlomety svítící do zatáčky nebo to, že 5008 rozezná mimo aut a motorek nově také cyklisty. Ohledně prostoru se nic neměnilo, stejné zůstaly i pohonné jednotky.





Vyzkoušeli jsme nejlepší volbu v podobě dvoulitrového dieselu s výkonem 130 kW, který běží kultivovaně a tiše. Díky točivému momentu 400 Nm má dostatek síly a spojení s osmistupňovým automatem z něj dělají dobře sehranou dvojici. Na devatenáctipalcových kolem se Peugeot pohyboval zcela uvolněně a přirozeně, automobilka na něm musela zapracovat.

Vskutku originální exteriér, dřevěné dekory v interiéru, prošívaná alcantara, místo budíků displej, nekonvenční maličký oboustranně zploštělý volant s jádrem ve tvaru diamantu, interiérové vůně, ambientní podsvícení, možnost masážních programů a tři řady sedadel. To vše přináší současná generace Peugeotu 5008. Ve vrcholném provedení GT navíc šilhá po čisté prémii.

Snaha vymanit se z kategorie MPV a touha patřit mezi stále populárnější SUVéčka se modelu 5008 daří. Z obou kategorií si bere to nejlepší, když dokáže nabídnout na zvýšeném podvozku dostatek prostoru zabaleného do atraktivních tvarů. Pryč je krabice, druhá generace je daleko více crossoverem, který se vůbec nepodobá svému modelovému předchůdci.

Francouzská automobilka nasbírala zkušenosti u menšího modelu 3008, u které se ukázal být odklon od MPV k trendy segmentu crossover/SUV jako maximálně správný. Větší model tak měl prošlapanou cestičku a mohl přidat navíc zajímavé finesy.

Vrcholné provedení GT přináší bohatou výbavu, slušnou dynamiku a originální vzhled. Peugeot je o čtyři centimetry kratší než Škoda Kodiaq, přesto působí mnohem atraktivněji. Může za to o delší rozvor, celkově nižší stavba karoserie a atraktivnější křivky. Praktickým prvkem, který normálně nevnímáte a oceníte ho až v momentě, kdy ho u jiného vozu nemáte, je hrana dveří přesahující prahy. Díky tomu si neušpiníte kalhoty nebo šaty. Potěší také ostřikovací trysky integrované přímo do stíracích lišt, což vede k rovnoměrnému omývání čelního skla. Další plusové body 5008 sbírá za provedení kabiny, ta ani v nejlevnějším provedení nevypadá vůbec špatně.

Francouzská automobilka u 5008 ve velké míře rozvíjí své řešení interiéru i-Cockpit, což v praxi znamená vysoko usazený přístrojový štít a nízko umístěný titěrný volant ze dvou stran zkosený. Vůbec nemáte pocit, že řídíte 4,6 metru dlouhý a 1,6 tuny těžký vůz. Středu palubní desky vévodí dotykový displej, pomocí kterého nastavujete většinu věcí. Pod ventilačními otvory se ukrývá sedmičlenná klaviatura páčkových spínačů sloužících k rychlému přístupu do hlavních menu dotykového obrazovky (rychle vstupovat tak můžete do obrazovky klimatizace, navigace či audiosystému, přičemž úplně pravý ovladač je vyhrazen aktivaci výstražných světel). O něco níže mají své místo tlačítka sloužící základním volbám klimatizace, díky kterým odpadá nutnost vždy volit vše dotykově. Škoda jen, že chybí hardwarový ovladač pro změnu teploty klimatizace nebo tlačítko pro deaktivaci stop/start systému. Velkou pochvalu zaslouží za otočný ovladač hlasitosti, který u jiných modelů se lvem ve znaku jednoduše chybí. Nad klasickými ovladači kdekdo ohrnuje nos, jejich použití je však daleko bezpečnější.

Na rozmístění jednotlivých ovladačů si lze zvyknout velmi rychle, stejně tak na celé řešení i-cockpitu. Zajisté se najdou řidiči, kteří si nikdy na miniaturní volant a vysoko položenou přístrojovku nikdy nezvyknou, my však byly celkem spokojeni. Analogové budíky v přistrojové kapličce za volantem vystřídal displej. Díky němu lze zobrazovaný obsah přizpůsobovat svým potřebám a zvyklostem. V osobním profilu si můžete nastavit, zda se chcete dívat na otáčkoměr, rychloměr nebo mapu navigace. Vše je až moc animované a sází se hlavně efekt. Dokonce i grafické výstražné varování před srážkou s jiným vozidlem vám Peugeot zobrazí v animované podobě.

Dlouhé zadní dveře přispívají k lepšímu nastupovaní. Každé z trojice sedadel v druhé řadě lze podélně posouvat, nastavovat u něj sklon opěradla či úplně vyjímat z vozu. Variabilita je ukázková, téměř srovnatelná s vozy kategorie MPV. S dvojicí standardně dodávaných sedadel v třetí řadě (u verze GT) je možné v případě potřeby se vypořádat po svém. Můžete je buď jednoduše sklopit do podlahy a vozit s sebou nebo je můžete velmi snadno vyjmout z vozu a nechat je třeba v garáži. Manipulace s nimi je lehká a nezabere příliš času. Cestující v druhé řadě jsou ochuzeni o možnost regulace teploty klimatizační soustavy, nastavovat mohou pouze intenzitu proudění vzduchu.

Za elektricky nastavitelné sedadlo s masážní funkcí a vyhříváním je nutné si připlatit. Za to ovšem dostanete křesla, která vás budou rozmazlovat plně elektrickým seřízením, možností nastavení délky sedáku, masážními funkcemi nebo vyhříváním. Pokud se nespokojíte s kombinovaným čalouněním Alcantarou, nabízí se možnost příplatku za kožené čalounění Nappa.

Základní objem zavazadelníku činí 702 litrů, a to v případě vyjmutí dvojice sedadel v třetí řadě. Přítomnost sedadel sníží využitelný objem o 78 litrů a zvýší hmotnost vozu o 22 kilogramů, což je v obou případech zanedbatelné. Sklopením sedadel v druhé řadě vykouzlíte dodávkových 1 940 litrů. Víko zavazadelníku se neotevírá úplně vysoko, osoby vyšší 182 cm tak musí být neustále ve střehu. Za příplatek lze páté dveře otevírat kopnutím nohy pod nárazníkem.

Zkoušené vrcholné provedení GT Pack můžete mít buď s benzínovou přeplňovanou šestnáctistovkou PureTech o výkonu 180 koní nebo stejně výkonným dvoulitrovým dieselem BlueHDi, který se staral o pohon námi testovaného kousku. Obě jednotky se pojí s automatickou osmistupňovou převodovkou a slibují dostatek výkonu. Samotný vznětový čtyřválec se podařilo výtečně utlumit, při pohodové jízdě o něm prakticky nevíte. Jeho dieselový původ se prozradí pouze během akceleraci pod maximálním tlakem, kdy se zpod kapoty vychází vznětové nýtování.

Futuristicky ztvárněná páka automatické převodovky překvapí netradičním tvarem a snadným ovládáním. Jedná se o pulzní volič, který elektronicky ovládá klasický automat. Parkovací poloha se vybírá tlačítkem, což je snadné a komfortní. Stejně tak pomocí tlačítka volíte manuální režim, přičemž samotné řazení se provádí pádly pod volantem. Kromě toho tu je tlačítko sportovního režimu, kdy zvuk dieselu zjadrní a působí až nepřirozeným dojmem. Převodovka řadí jemně a téměř nepoznatelně. Oproti „dvouspojkám“ netrpí na škubání při rozjezdech, občas ale trochu déle přemýšlí. Své největší přednosti ukazuje na dálkových plavbách, kdy její ležérní chování přispívá k naprosto pohodlnému pohybu. Pokud se trochu snažíte, budete jezdit pod hranicí šesti litrů a naopak, budete-li okupovat levý pruh autobahnu s ručičkou blízko dvoustovce, spotřeba vyleze na dvojnásobek. Každopádně týdenní cestování jsme dokončili s průměrem 6,1 l/100 km.

Peugeot 5008 miluje kvalitní silnice. Na těch je naprosto úžasným společníkem, kdy znamenitě maskuje aktuální rychlost, poskytuje fantastický výhled z kabiny a téměř se vznáší nad vozovkou. Často se tak přistihnete, že jedete o dost rychleji, než dovolují dopravní předpisy. Kilometry umí vrcholná 5008 zkracovat znamenitě. Situace není špatná ani v momentě, kdy přijdou na řadu menší nerovnosti a neduhy českých silnic. A to i přes přítomnost devatenáctipalcových litých kol. Naštěstí se totiž nejedná o nízkoprofilové pláště, které by z vás vytřásly duši. Problém může přinést až sled nerovností, kdy si vlečená zadní náprava v kombinaci s velkými koly a měkkými tlumiči nedokáže s nastalou situací poradit a výsledkem je neschopnost kol držet se vozovky. Tlumiče v tento okamžik házejí flintu do žita a jen přihlížejí záletům zadních kol a bouchání jednoduché nápravy.

Velký Peugeot působí překvapivě hbitě, s nevídanou ochotou zatáčí a částečně popírá své proporce. Extrémně malý volant přispívá ke strmosti řízení. Často si tak můžete připadat jako piloti formule. Vůz netrpí nedotáčivostí a přehnaně aktivní není ani elektronika. Ta mlčky číhá v pozadí a francouzské SUV se skládá do zatáček s chutí. Schopnost rychle reagovat na pokyny volantu je blesková a trakce v běžných podmínkách obdivuhodná. Aktivovat stabilizační systém znamená disponovat pořádnou kuráží, v běžném provozu musí jít o doopravdy krizovou situaci, například nečekaný rychlý vyhýbající manévr, kdy se karoserie výrazněji nakloní a dochází k přesunu hmotnosti. Naprosto jiná situace panuje na dálnici, kde je král zvířat stabilní, tichý a maximálně pohodlný. Dieselové srdce se jen ležérně převaluje a jízda utíká nezvykle rychlým tempem za doprovodu překvapivé akustické pohody. V 5008 v běžných cestovních rychlostech nepoznáte hluk od kol ani neokusíte neduhy aerodynamického svistu karoserie.

Francouzský elegán je svéráznou interpretací rodinného vozu bez terénních ambicí, zaměřující se na specifickou klientelu toužící po originálním a zároveň prostorném produktu. I přes absenci pohonu všech kol se vloudil do kategorie SUV a umí získávat zákazníky mixem svých originálních řešení a faktem, že netrpí výraznějším nedostatkem.

Plusy

variabilita

sedm sedadel standardně

útulný interiér

velký kufr

silný diesel

spotřeba

skvělý automat

bohatá výbava

Mínusy

nastavování teploty klimatizace přes displej

absence pohonu všech kol

vyšší cena

Peugeot 5008 GT 2.0 BlueHDi EAT8 GT Pack

Motor naftový dvoulitr BlueHDi 1997 cm3 Pohon přední Výkon 130 kW (177 k) / 3750 ot./min. Točivý moment 400 Nm při 2000 ot./min. Převodovka: automatická 8° Rozměry vozu (v. x š. x d.) 1646 x 1844 x 4641 mm Rozvor náprav 2840 mm Palivová nádrž 56 litrů Objem kufru 702 / 1940 litrů Nejvyšší rychlost 215 km/h Zrychlení z 0-100 km/h 9,2 sekundy Kombinovaná spotřeba 5,9 l/100 km Cena testované motorizace 865 000 Kč Cena zkoušeného vozu 1 049 000 Kč





