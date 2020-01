Test: Mini Clubman JCW ALL4 rozdává radost a ujede všem

Najít vůz vyjímečného stylu, který má pohon všech kol, umí pobavit a ještě k tomu dokáže uspokojit rodinné potřeby, není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Naštěstí existují auta jako Mini Clubman v provedení John Cooper Works. To dostalo po modernizaci nové srdce s výkonem 306 koní, automat a čtyřkolku.





A jak to všechno funguje dohromady jsme zjišťovali minulý týden za volantem ostrého Clubmanu oháknutého do metalické barvy British Racing Green.





Testovanému Clubmanu JWC to sekne. Zelený lak doplněný o červené a černé doplňky vypadá fantasticky. O dobrý dojem se starají také standardně dodávaná devatenáctipalcová litá kola. Omlazený model poznáte díky zvětšené šestiúhelníkové masce chladiče s výplní včelích pláství, která zaručuje společně s kruhovými světlomety velmi sympatický výraz. Červené pruhy, červená zrcátka, červená střecha vozu a červené brzdiče v dvoubarevných kolech podtrhují sportovní dojem.

Zkoušený model se chlubil příplatkovými adaptivními LED světlomety (+ 10 686 Kč), která svůj svit přizpůsobují aktuálním podmínkám a v režimu dálkových světel jsou jednotlivé segmenty ovládány tak, aby nedocházelo k oslňováním protijedoucích nebo vpředu jedoucích vozů. Volba hlavních světlometů určuje vzhled koncových svítilen. Ve všech případech jsou osazeny LED technikou, ale pouze s LED a adaptivními světlomety dostanete vzadu grafiku evokující britskou vlajku. A věřte, že nic originálnější u žádného jiného vozu za podobné peníze jednoduše neseženete. Pohled na karoserii jednoduše baví a připravte se na to, že stále na něm budete nacházet nové a nové detaily.

Modely od automobilky MINI už nejsou nějakou dobu z kategorie mini aut. Clubman dosahuje rozměrů Golfu, na délku měří čtyři a čtvrt metru. Proto je v kabině dostatek prostoru, převést čtyři dospělé není problém. Špatné to není ani s velikostí zavazadelníku. Ten pojme 360 litrů a chlubí se pravidelnými tvary a skvělým přístupem do něj, který zajišťuje dvojice křídlových dveří, podobně jako u dodávek. Po otevření dveří se můžete těšit na vyjímečně pojatou kabinu, které vládnou kruhy a celá řada originálních řešení. Většinu ovladačů tvoří například páčkové přepínače. Pozice za volantem je skvělá. Sedíte nízko, volant si můžete přitáhnout až k tělu a stále se vám dostane dobrého výhledu z vozu. Sportovní sedadla obepínají fantasticky tělo a své kvality potvrzují i na delších cestách. Někomu mohou přijít příliš tvrdá, nám ovšem vyhovovala. Ergonomie je v pořádku.

Pod kapotou Clubmanu je možné mít přeplňované tří- a čtyřválcové motory spalující benzin nebo naftu ve výkonnostním rozpětí od 75 do 141 kW (102 až 192 k). Novinkou je zkoušené vrcholné provedení John Cooper Works dopované dvoulitrem z BMW M135i. Agregát disponuje výkonem 225 kW (306 k) a točivým momentem 450 N.m, což je ve srovnání s předchozím ostrým modelem Clubmanu nárůst o 55 kW (75 k) a 100 N.m. Za vyšším výkonem stojí větší turbodmychadlo integrované do výfukových svodů a současně také nové vnitřnosti pohonné jednotky (přepracování a zeselení se nevyhnul klikový hřídel, ojnice, vstřikovače atd.).

Dosažení stokilometrové rychlosti je otázkou 4,9 sekundy a maximální rychlost je omezena na 250 km/h. Výkon je přenášen přes osmistupňovou samočinnou převodovku na všechna kola. Nadupané provedení John Cooper Works dostalo oproti běžným verzím odlišné nastavení podvozku. Díky novým těhlicím bylo možné nastavit větší odklon kol a nová kinematika zadní nápravy napomáhá k přenosu větších příčných sil při svižné jízdě. Samozřejmostí je přítomnost mechanického samosvorného diferenciálu mezi předními koly. Zesílené brzdy fungují znamenitě, brzdí od prvního dotyku pedálu, mají mohutný účinek, a přitom nejsou nepříjemně horlivé a jejich nástup je pozvolný. To samé platí o řízení, které vyhoví jak řidičům jezdícím na pohodu i řidičům jezdící pilu. Poměrně dlouhý rozvor Clubmanu stojí za slušnou stabilitou při vyšších rychlostech na dálnici.

S Clubmanem JCW můžete v týdnu dojíždět do práce, vozit děti do školy, o víkendu můžete jet na chalupu, o prázdninách na hory a když to vyjde, tak třeba na okruh nebo na pořádnou zatáčkovitou okresku. Vždy a všude si užijete dostatek zábavy. MINI našlo recept na univerzálnost a nezanevřelo na příznivce adrenalinu. Jasně, můžete si koupit Volkswagen Golf R, ale nikdy nebudete tak šťastný, jako za volantem tohoto MINI. To má tu vlastnost, že umí vzbudit emoce už jen svým vzhledem. Vizuálně nudný Golf R umí být pekelně rychlý, ale rychlost u něj dostanete vždy téměř zadarmo. To u Mini neplatí. Přestože ve sportovním režimu dokáže být stále přijatelně pohodlné, umí kromě toho rozehrát pořádnou hru.

Naprosto ukázkově ovladatelný Clubman z Vás sice nevyklepe duši na nerovnostech, musíte ho ale za každých okolností řídit. Řidič musí ukázat, že on je tady pánem, nebo skončíte v prvním pankejtu a MINI vám přeroste přes hlavu. JCW je potřeba neustále řídit, usměrňovat a korigovat. Na požádání umí házet zadkem a umí se s Vámi pořádně prát. Pevné ruce jsou tedy základ. Pokud z něj chcete dostat to nejlepší, musíte být přísní a nebrat ho na lehkou váhu. Právě tím se odlišuje od Golfu a nám se to líbí.

A teď se už dostáváme ke spotřebě paliva. Pokud budete jezdit podle předpisů, mimo město se budete moci po okresních silnicích a dálnicích pohybovat klidně za sedm litrů, což není vůbec špatné. Nám palubní počítač ukazoval při jízdě s chladnou hlavou průměrnou spotřebu 7,6 l/100 km. Když nás to ovšem chytlo, jezdili jsme za dvojnásobné hodnoty.

Mezi ostrými vozy aktuálně nenajdete lepší kombinaci denní využitelnosti, stylu, výkonu a zábavy. Clubman JCW má silné srdce se kterým je radost jezdit. A je jedno jestli po zakroucených silnicích, dálnicích nebo městských bulvárech. Všude si tento model díky přepínači jízdní režimů vede skvěle. Chcete-li jet na pohodu, zapnete úsporný režim Green, chcete-li závodit zvolíte režim Sport a ve všech ostatních situacích skvěle poslouží režim Normal.

Za Clubmana JCW zaplatíte minimálně jeden milion a sedmdesát tisíc korun, což je vzhledem k cenám konkurentů stále solidní nabídka. Testovaný exemplář s příplatkovou výbavou za více než čtvrt milionu korun přišel už na 1 370 594 korun.

Plusy

Vzhled a styl, detaily

Výkon a jeho přenos na vozovku

Podvozek, brzdy, řízení

Zábava za volantem

Spotřeba paliva při normální jízdě

Univerzálnost

Mínusy

Nelze mít manuální převodovku

Návykovost

Málo odlišných prvků od běžných verzí

Spotřeba při agresivní jízdě





