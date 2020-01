Test: Kia ProCeed GT jezdí po čertech dobře a bude se líbit

Za třičtvrtě milionu korun můžete mít městský crossover, který není zábavný ani praktický. Za stejné peníze si ale můžete koupit i něco mnohem zábavnější, praktičtějšího a hlavně hezčího. Jasně, jde o priority, ale je dobré vědět, že existují alternativy.





Původní model pro_ceed nesl na zádi vždy třídveřový hatchback. To se s novou třetí generací ceedu změnilo. Aktuální ProCeed je tzv. shooting brake - karoserie kombinující prvky kombi a kupé. Má tedy pět dveří a velký kufr.





ProCeed GT je zepředu stejná jako jiný ceed, bez pečlivého zkoumání nad ním zajisté mávnete rukou. Při pohledu z boku je už znatelná pozměněná siuleta karoserie a pohled zezadu vzbudí pořádnou dávku emocí. ProCeed působí jako dvě odlišná auta. Zepředu je to běžný automobil nižší střední třídy, zezadu hodně povedená záležitost připomínající svými tvary Porsche Panameru. ProCeed je o třicet centimetrů delší než pětidveřový Ceed a je dokonce nepatrně delší než kombi Ceed SW. Ze všech karosářských verzí je pak jednoznačně nejnižší.

Po otevření dveří a usednutí za volant nečeká žádné velké překvapení. Sedadla obepnou tělo a poskytují tělu adekvátní podporu. Popisovat interiér nemá cenu, je stejný jako v ostatních Ceedech. Od těch nepatrně sportovnější atmosférou. V kabině je použito černé čalounění, na prazích dveří naleznete ozdobné kovové lišty a volant má zploštělý věnec ve spodní části. Tím veškeré odlišnosti končí. Výbava je tradičně bohatá a v podstatě ve voze nic nechybí a ani za nic nelze v GT výbavě připlácet (přiobjednat můžete max. panoramatické střešní okno spojené s LED osvětlením interiéru).

ProCeed GT nabídne posádce dostatek prostoru, při srovnání s kombi SW si vede hůře jen v oblasti hlav zadních cestujících. Zkošená karoserie si tady vyžádala šest výškových centimetrů. Zajímavostí je fakt, že například přední sedadla u ProCeedu mají o dva centimetry delší sedáky než u kombi.

Vůbec špatně si ProCeed nevede s velikostí zavazadlového prostoru, když dokáže nabídnout 594 litrů, což je o 199 litrů více prostoru než u hatchbacku a jen o 31 litrů méně než u kombi.

O pohon ProCeedu se může starat hned několik pohonných jednotek. Základ tvoří přeplňovaný litrový tříválec T-GDI o výkonu 88 kW, v nabídce ale naleznete také dva přeplňované zážehové čtyřválce (čtrnáctistovku s 103 kW nebo šestnáctistovku o výkonu 150 kW). Kromě toho již nějakou dobu můžete volit také vznětový agregát 1.6 CRDi s 100 kW výkonu. My sáhli na nejvýkonnější motorizaci, která se pojí pouze s provedením GT. Všechny ostatní motory můžete mít v levnějších specifikací GT Line a GT Line Plus.

Šestnáctistovka je povedený motor. Vyniká příkladně tichým a kultivovaným chodem. Pokud šlápnete na plyn, umí však pořádně zabrat. Po nastartování si šestnáctistovka odfrkne a usadí se na volnoběžných otáčkách, které doplňuje decentní chraplání výfuku. Větších zvukových efektů lze dosáhnout stiskem tlačítka „Sport“ vedle řadící páky, kdy výfuk přidá na intenzitě brumlání.

Zákazníci mají na výběr šestistupňový manuál nebo námi zkoušenou sedmistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovku DCT. ProCeed GT zvládá sprint z nuly na 100 km/h za 7,6 s, respektive za 7,5 s v kombinaci s automatem. Spojení s dvouspojkovou převodovkou o sedmi stupních je nastaveno na pohodovější cestování a řazení probíhá hladce. Pokud plánujete jezdit rychle, zaručeně berte levnější manuál. Ideální to není se spotřebou paliva, tady je ještě na čem pracovat. Při snaze o úspornou jízdu se nám nedařilo dostat pod 7,6 l/100 km, výsledná spotřeba činila 8,6 l/100 km.

O centimetr snížený podvozek je chloubou nového Proceed GT. Zatímco kombi SW konejší svou posádku houpavým nastavením, Proceed GT je úplně jiný. Je podstatně tvrdší (u provedení GT Line Kia použila o 22 % tužší zadní pružiny i stabilizátory, u GT jsou vzadu tlumiče tužší dokonce o 44 %, vpředu pak o 13 %). Nikde nic ale nebouchá a záď neodskakuje. Jedná se o příjemný typ tuhosti, díky kterému přesně víte, co si můžete dovolit a co už ne. Náklony karoserie jsou minimální a v součinnosti s dobře naladěným řízením se z něj stává schopný a hlavně vcelku zábavný společník, který miluje zejména zatáčky. K dokonalosti snad už chybí jen samosvorný diferenciál a ještě silnější motor. Podvozkově se Proceed GT hodně povedl a snesl by klidně dvoulitrové srdce z Hyundai i30N.

Kia ProCeed GT se pro nás stala velmi milým překvapení. Za necelých sedmset tisíc korun (v případě manuální převodovky) můžete mít hodně povedený lifestylový vůz, který vyhoví nejen rodinným potřebám, poslouží při každodenním dojíždění za prací, ale dokáže také pobavit. Inženýrům v Kie se povedlo skloubi kombinaci každodenní použitelnosti a skvěle naladěného podvozku na okreskové blbnutí.

Plusy

atraktivní vzhled

nastavení podvozku

prostornost

zavazadlový prostor

bohatá výbava

pořizovací cena

Mínusy

vyšší spotřeba paliva

horší výhled dozadu

Technické údaje

Motor: zážehový turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec

Zdvihový objem: 1 591 cm³

Výkon motoru: 150 kW (205 koní) / 5 500 ot./min

Točivý moment: 265 Nm / 1 500 – 4 500 ot./min

Převodovka: dvouspojkový sedmistupňový automat

Pohon: předních kol

Maximální rychlost: 225 km/h

Zrychlení 0–100 km/h: 7,5 s

Objem zavazadlového prostoru: 594 litrů

Rozměry (d x š x v): 4605 x 1800 x 1422 mm

Rozvor náprav: 2650 mm

Objem palivové nádrže: 50 litrů

Průměrná spotřeba dle výrobce: 6,2 l/100 km

Průměrná spotřeba naměřená: 8,6 l/100 km

Pořizovací cena základní / testované verze: 519 980 Kč / 749 980 Kč





