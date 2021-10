Test: Jeep Compass 1.3 GSE 80th Anniversary - když chcete být originální

Pokud patříte mezi řidiče, kteří nechtějí splynout s davem, kupte si testované SUV od Jeepu. Model ve výroční edici měl po faceliftu a chlubil se originálním matným lakem. U nás panovala spokojenost, pár drobností nás ale rozčilovalo.





Jeep připravil pro model Compass výroční edici, kterou můžete mít s naftovou 1.6 MultiJet o výkonu 96 kW a manuální převodovkou, nebo s benzinovým motorem 1.3 GSE o výkonu 110 kW a šestistupňovým automatem. Vždy s pohonem předních kol. Diesel je levnější, přijde na 758.400 Kč, kdežto na benzín musíte přihodit ještě o dvacet tisíc korun. Jen pro upřesnění uvádíme, že nejlevnější základní provedení přijde na 623.400 Kč.





Facelift Compassu prospěl. Design předního nárazníku se zdůrazněnými horizontálními linkami působí více evropsky a štíhlejší přední světlomety přispívají k dynamičtější vizáži. Povedený vzhled korunuje příplatkový matný zelený lak Urban ve spojení s černou střechou, který přijde na 25.000 Kč a mít ho můžete pouze ve výroční edici. Zde musíme upozornit, že matná karoserie je atraktivní, ale v praxi mimo silnice nepraktická. Na matném laku je totiž vidět každý škrábanec a případná oprava laku není zrovna jednoduchá.

Omlazení neušla ani palubní deska, když výdechy ventilace jsou nově orientovány do šířky. Digitální přístrojový štít za volantem umí nabídnout mnoho různých zobrazení od imitace klasických budíků až po čistě číselné údaje. Uživatelsky příjemná jsou tlačítka na novém volantu, pravým palcem ovládáte palubní počítač a handsfree, levým pak tempomat. Na středovém panelu potěší přítomnost otočného ovladače regulující hlasitost audia nebo přítomnost velkých tlačítek regulující teplotu klimatizace. Compassu nechybí dokonce ani regulace jasu podsvícení přístrojové desky, ovladač naleznete vlevo pod volantem. Praktickou záležitostí je pak přítomnost 230V zásuvky a dvou různých USB konektorů umístěných za řadící pákou.

Infotainment UConnect s obrazovkou o úhlopříčce 10,1 palce je umístěn v dobrém místě a snadno se obsluhuje. Do základních menu se dostanete skrze dotykové plošky ve spodní části a ty reagují rychle a bez problémů. Nastavení asistenčních systémů a jejich citlivosti najdete v přehledném seznamu. Ovládání systému nezaskočí ani konzervativněji naladěného řidiče, takže i pokud moderní digitální technice vysloveně neholdujete, rychle se zorientujete bez větších problémů.

Přední sedadla jsou v oblasti stehen široká a pohodlně se do nich usadí i statnější řidič. Na zadních sedadlech si nebudou dva dospělí stěžovat a to samé platí o zavazadlech. Kufr pojme 438 litrů, po sklopení zadních sedadel pak 1 387 litrů. Dobrou vychytávkou je umístění tlačítka elektrického otevírání a zavírání pátých dveří na levé boční straně zavazadelníku – to ocení zejména osoby nižšího vzrůstu, kteří se už nemusejí natahovat či poskakovat.

Zkoušený benzinový Compass spojený s automatickou převodovkou nás hned zkraje zklamal. V nízkých otáčkách se chová nepřesvědčivě a při popojíždění v nižších rychlostech nejsou rozjezdy zrovna hladké. Sladění motoru s převodovkou se jednoduše nepovedlo na sto procent, což možná vyřeší nějaký softwarový update. Režim stop/start doporučujeme vždy po startu preventivně vypnout, jinak vás bude hodně zlobit.

Compass ve zkoušené konfiguraci s příplatkovými 19“ disky s pneumatikami o rozměru 235/45 (+ 30.000 Kč) jezdí velmi schopně. Na nerovnostech podvozek nebouchá ani neodskakuje, z klidu ho vyvede jen velká nepravidelnost v asfaltu.

Jeep Compass je naprosto originální SUV, které je nejen praktické, ale i charismatické. Testované konfiguraci se raději vyhněte, na matném laku je vidět každý škrábaneček a benzínový motor si příliš nerozumí s automatickou převodovkou. Spotřebu sice udržíte při klidném tempu kolem sedmi litrů, lépe ovšem uděláte s čtyřválcovým dieselem MultiJet ve spojení s manuální převodovkou. Nejenže ušetříte při koupi dvacet tisíc korun, ušetříte posléze i při každém tankování.

Technické údaje: Jeep Compass 1.3 GSE

Počet válců / ventilů na válec: 4 / 4

Typ motoru / zdvihový objem: zážehový / 1 332 cm3

Nejvyšší výkon: 110 kW (150 koní) / 5 500 ot/min

Nejvyšší krouticí moment: 270 Nm / 1 560 ot/min

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 9,2 s

Nejvyšší rychlost: 199 km/h

Převodovka: automatická 6 stupňů

Zákl./max. objem zavazadlového prostoru: 438 l / 1 387 l

Objem palivové nádrže: 55 l

Hmotnost pohotovostní / celková: 1 580 kg / 2 040 kg

Rozměry délka × šířka × výška: 4 404 × 1 819 × 1 629 mm

Rozvor náprav: 2 636 mm





