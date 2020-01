Test: Je lepší Opel Corsa nebo Peugeot 208?

Stejná a přesto úplně jiná. Ačkoliv obě auta stojí na stejném základu, jejich design je zásadně odlišuje a uvnitř je tomu zrovna tak. Jenomže tím nekončíme. Největší rozdíl na vás čeká úplně někde jinde!





Šestá generace jednoho z nejoblíbenějších modelů německé automobilky, měla dorazit už dávno. Pak se ale vnitropolitická situace Opelu změnila a téměř hotové auto bylo zastaveno. No a o pár let později? Máme tu námět na srovnávací test jako řemen! Ovšem počkat. S tvrzením, že Opel Corsa F je vlastně jen německy oblečený Peugeot 208 je třeba být hodně opatrný. Ba co víc, možná vám ho dnešním srovnávacím testem rovnou i celé vyvrátím. Pojďme na něj!





Drápy proti konzervativismu

Kdo v našem testu vyhrál z pohledu designu, je předem jasné. Corsa totiž vedle P208 s paketem GT Line působí tak trochu jako chudý příbuzný. No… jenomže ona i maličko je. Pohled do ceníku prozrazuje, že testovaný Peugeot 208 GT Line s výkonem 130 koní stojí i přes aktuální cenové zvýhodnění 47 000 Kč minimálně 538 000 Kč, zatímco stejně silná Corsa ve výbavě Elegance se s přehledem vleze pod půl milionu.

Namítáte, proč jsme tedy vedle Peugeotu nepostavili sportovněji vyhlížející Corsu GS Line? Důvody jsou hned dva. Jednak nám ji v Opelu nedali, protože ještě nebyla k dispozici a druhým, obhajitelným důvodem je, že Opel vybavil Corsu už od základu výrazně tužším podvozkem, který by byl v případě verze GS Line ještě dále přitvrzen. A Peugeot v nabídce sportovnější podvozek nemá. Čímž si jsou obě auta alespoň trochu blíž.

Karty jsou rozdány, pojďme dovnitř

Lidé od Peugeotu se vás v každém druhém rozhovoru snaží přesvědčit, že i-Cockpit je skvělá věc. Že vlastně simuluje funkci head-up displeje, čímž se můžete pořád dívat na silnici před sebou. No… k tomu můžu říct jediné. Na silnici se rozhodně dívat můžete, protože… Osobně bych na líbivě vyhlížející digitální kapličku potřeboval v první řadě vidět. A to se skrz malý volant tvaru zakulaceného obdélníku prostě nedá. A když si ho dáte níž? V případě, že máte stehna obalená svalovinou (v mém případě je na vině závodní cyklistika), to není dobrý nápad. Pravou nohou už se pak nedá takřka hýbat a při zatáčení o stehno drhnete rukama.

To v nové Corse na vás žádný i-Cockpit nečeká. Je tady kulatý „opelí“ volant, spousta místa na kolena a o poznání víc tlačítek v okolí středového panelu, který navrhoval někdo konzervativní s rozumem. Proč? V místě ovládání klimatizace totiž najdete tlačítka určená k distribuci vzduchu v kabině. Nemusíte tak zapatlávat displej, který, čistě podle mě i v červené Corse reaguje maličko rychleji než v šedé 208. Že by absence skrytého menu klimatizace tolik ulevila celému systému?

Karta se obrací…

Nutno ale jedním dechem dodat, že i přes lapálie s „peugeotí“ přístrojovnou působí interiér navrhovaný Francouzi o kus hodnotněji. Dotykové plochy a nelogické rozvržení některých ovládacích prvků jsou sice zpočátku hodně matoucí, člověk si ale nakonec zvykne. A také přední sedadla jsou o chlup lepší v 208. Na těch zadních nebo v kufru ale už moc rozdílů nečekejte. Snad jen koberec, který v zavazadelníku Opel nechává o maličko delší, bude fajn v momentě, kdy sklopíte zadní sedadla, protože vám zakryje vzniklou mezeru mezi podlážkou a sedadly. Výsledek v interiéru? Nebýt i-Cockpitu, zaslouženě by vyhrál Peugeot, takhle je z toho remíza…

Identická srdíčka

Pohonná jednotka PureTech s objemem 1.2 litru, třemi válci, turbodmychadlem a více než dostatečným výkonem je k dostání pouze v kombinaci s 8stupňovou automatickou převodovkou. A to u obou modelů. Popravdě, charakterem sedí spíš k 208. Maloobjemový motor má poměrně znatelnou prodlevu na plyn, částečnou turbodíru v nízkých otáčkách a software převodovky také nepatří k nejsportovnějším. V podvozkově tužší Corse si představuji spíš manuál, do Peugeotu se ale tato kombinace hodí. Jeho kabina je totiž lépe vytlumená, takže vás ani při vyšších rychlostech neruší hluk a celé auto působí mnohem uvolněněji, což vás donutí jet klidně, přičemž automat najednou řadí, jak má. Akustický balíček s protihlukovým čelním sklem si pak můžete objednat do obou vozů.

Jdeme k nejzásadnějšímu!

Obě testovaná auta jsou vybavena 17palcovými ráfky a právě tady se na moment zastavím. Ačkoliv mají sourozenci principielně shodný podvozek, Peugeot má měkčí nastavení a velká kola v kombinaci rozbitými městskými ulicemi jsou pro něj utrpením. Auto, i když je po většinu času příjemně komfortní a skoro až houpavé, je o díry a výmoly schopné nepříjemně a hlasitě zakopávat.

A Corsa? Nic z toho nedělá. Nepředklání se při brzdění, nenahýbá do zatáček a přesuny hmotnosti v ní oproti 208 nejsou jakkoliv cítit. A díry? Jednoduše je neřeší. Vlivem tužších tlumičů se také zdá být o tři řády pevnějším celkem než Peugeot 208. A v neposlední řadě, …Opel se volantem s větším průměrem dá také přesněji vést po silnici a ani při ostřejší jízdě vás v řízení nebo na podvozku nezradí. Corsa je tedy v porovnání s 208 při jízdě doslova polita živou vodou.

Jenomže, dámy a pánové, tuhé neznamená nekomfortní. Corsa nedrncá, neskáče a jednotlivé výmoly dokáže i přes větší 17palcová kola tlumit mnohem schopneji. Zároveň působí příjemně lehkonoze, a i když se ve vyšších rychlostech maličko víc courá v porovnání s 208 (že by přece trochu jiná aerodynamika?), obě auta jezdí ve výsledku za podobné peníze se spotřebou mezi 5-6 litry na 100 kilometrů.



Verdikt?

Corsa se ve vás nesnaží vyvola dojem, že sedíte ve větším a luxusnějším stroji, což se o 208 říct nedá. Corsa si nehraje na nic, ale přesto… jezdí ve výsledku o poznání lépe! A právě proto se stává vítězem dnešního srovnání. Ptáte se, za jakého předpokladu by vyhrál Peugeot 208? Jeho největší přednost, luxusně pojatý interiér v čele s i-Cockpitem se v mých očí stává zároveň jeho největší slabinou. Obalové materiály si vyžádaly cenný prostor v předních partiích, a ten mi v autě chybí. Pokud jste ale útlejší postavy a namísto jízdních vlastností hledíte především na design, pak pro vás právě 208 GT Line může být lepší volbou.

Závěrem se sluší dodat, že Opelu se to povedlo znovu! Podobně jako s Grandlandem X, který jsme nedávno testovali. Vzal platformu PSA, kterou si ale nastavil přesně podle sebe, osadil ji jinými tlumiči a výsledkem je lépe jezdící stroj než v případě „domácí“ konkurence. Bravo!

Peugeot 208 1.2 PureTech 130 GT Line

Plusy

líbivý design

luxusně pojatý interiér

akustický komfort

převodovka lépe sedí k jeho charakteru

pohodlí na kvalitní silnici

Mínusy

měkčí odpružení si nerozumí s rozbitou silnicí

není vidět na přístrojovou kapličku

málo místa pro kolena řidiče

Opel Corsa 1.2 Turbo Elegance

Plusy

příjemnější a jistější jízdní projev

je vidět na přístrojovou kapličku (kulatý věnec volantu v horní části)

klasické ovladače klimatizace

jednoduchá deaktivace systému stop/start a jízdy v pruzích

Mínusy

méně atraktivní vzhled

nemá rezervní kolo

absence osvětlení na zadních sedadlech

Peugeot 208 1.2 PureTech Opel Corsa 1.2 Turbo Motor přeplňovaný tříválec 1 199 cm3 přeplňovaný tříválec 1 199 cm3 Výkon 96 kW (130 k) při 5 500 ot./min. 96 kW (130 k) při 5 500 ot./min. Točivý moment 230 Nm při 1 750 ot./min. 230 Nm při 1 750 ot./min. Převodovka 8°automatická EAT 8° automatická EAT Pohon předních kol předních kol Provozní / celk. hmotnost (kg) 1 233 / 1630 1233 / 1650 Akcelerace 0-100 km/h 8,7 s 8,7 s Maximální rychlost 208 km/h 208 km/h Spotřeba (l/100 km) 5,4 / 4,0 / 4,4 5,4 / 4,0 / 4,5 Objem palivové nádrže 44 l 44 l Rozměry (délka/šířka/výška) 4 055 / 1745 / 1430 mm 4 060 / 1765 / 1433 mm Rozvor 2 540 mm 2 538 mm Objem zavazadlového prostoru 309 l 309 l





Martin Müller (text+foto)

Vyhledat vozidla v inzerci: Opel

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek