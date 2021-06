Test: Dacia Sandero TCe 90 - normální auto v nenormální době

Najít nové a cenově dostupné auto, které nemá řadu zbytečností, není zrovna snadný úkol. Jedním z adeptů může být nové Sandero, které už dávno není tím levným vozem z Rumunska. Týden strávený za jeho volantem nám přinesl nejedno příjemné překvapení.





Pokud jste se v poslední době svezli nějakým novým modelem a patříte stále ještě mezi řidiče a ne uživatele, musíte nám dát za pravdu, že nová auta jsou především otravná. Před samotným vyjetím je nutné udělat několik úkonů a povypínat zbytečnosti typu systému sledování jízdy v pruzích atd.





Třetí generaci Sandera můžete mít aktuálně v základu za 239 900 Kč. O pohon se postará benzínový atmosférický tříválec o výkonu pouhých 49 kW (67 koní) spojený s pětirychlostním manuálem. To bude volba všech velmi nenáročných řidičů jezdících kolem komína. Daleko lepší je námi zkoušené s přeplňovaným tříválcem o výkonu 67 kW (91 koní) spojeným s šestirychlostním manuálem. Ten pořídíte od druhého výbavového stupně Essential za příplatek 20 000 Kč. Pokud více jezdíte, je za 279 900 Kč jasnou volbou. My k testu dostali nejvyšší možnou výbavu Comfort, která přijde na 304 900 Kč, přičemž celkový účet za červené Sandero se vyšplhal díky dalším příplatkům na 335 900 Kč.

Nad rámec již bohaté výbavy (dešťový senzor, přední mlhovky, potkávací světlomety LED, elektricky stavitelná a vyhřívaná zpětná zrcátka, tempomat, palubní počítač, posilovač řízení, sklopná dělená zadní sedadla, 8palcová dotyková obrazovka multimédií atd.) jsme měli k dispozici automatickou klimatizaci, parkovací paket plus (přední a zadní parkovací senzory, zadní kamera a systém hlídání mrtvého úhlu), komfortní paket (loketní opěrka vpředu, ochrana zavazadelníku EasyFlex, magnetický držák telefonu) nebo větší 16palcovalá kola.

Minulé generace modelu Sandero rozčilovaly motoristy řadou archaismů - například tlačítky pro ovládání elektricky stahovatelných bočních okének či vnějších zpětných zrcátek uprostřed vozu, což vyžadovalo pořádnou dávku zvyku. U nového Sandera je vše po stránce ergonomie v pořádku. V Sanderu nám z výbavy rozhodně nic nechybělo. Lze tak konstatovat, že za 335 900 Kč jsme získali plně vybavený vůz, který je navíc solidně prostorný a v naprosté pohodě převeze čtyři dospělé jedince. Uvnitř navíc nemáte pocit, že sedíte v cenově dostupnějším voze. Nechybí zde textilní dekorace, multimediální displej ani slušné zpracování. Přední sedadla jsou měkčí, ale vcelku pohodlná. Ani delší trasa nepředstavovala pro rozmazlená záda problém.

To, že Dacia je levnější vůz, poznáte například z nemožnosti si výškově nastavit pás, i když tato možnost se postupně vytrácí i u mnohem dražších aut. Za jediný nedostatek tak lze považovat úzkou loketní opěrku, která tlačí do loktu. Špatné to není ani s velikostí zavazadelníku, ten nabídne v základním uspořádání 410 litrů objemu. Kufr má příkladné tvarování a patří mezi ty, které nabídnou dostatek prostoru na výšku.

Pod kapotou zkoušeného vozu pracoval již zmíněný přeplňovaný litrový tříválec TCe 90. Ten přes udávaný výkon 91 koní působil mnohem čipernějším dojmem. Překvapil zejména na dálnici, kde mu nedělalo sebemenší problém udržovat rychlostní tempo kolem 160 km/h, přičemž i při této rychlosti při podřazení na pátý rychlostní stupeň stále slušně akceleroval. Tříválci nedělá problém opakované zrychlování z 130 na 170 km/h. Pro předjíždění je tu výkonová rezerva, stačí podřadit. Motor plynule a strdnatě zatahuje.

Při dálniční stotřicítce točí agregát na šestku velmi příjemných 2 900 ot./min., proto ve voze vládne oproti předchůdcům velmi dobrá akustická atmosféra. Celkově je odhlučnění na dobré úrovni, pohonná jednotka má navíc vcelku příjemný zvuk. Při stání na volnoběh vnímáte po studeném startu vibrace, ty ale po rozjetí vymizí. Dlouhodobě lze jezdit za 6 litrů na sto km, při snaze o úspornou jízdu srazíte bez problémů spotřebu pod pět litrů.

Podvozek poskytuje příjemně čitelné svezení, bát se nemusíte řazení manuální šestirychlostní převodovky, ani přeposilovaného řízení či brzd. Vše je nastaveno tak, aby nic z toho neobtěžovalo. Jízdně je Sandero nastaveno na komfortní projev, problém mu nedělají ani různé druhy nerovností. Při průjezdu větší dírou se ozve rána, ve volantu a v zádech to ale necítite. Oproti minulé generace je novinka mnohem lepší i v zatáčkách. Už se tolik nenaklání a do zatáček ho nemusíte přemlouvat. Za zlepšením stojí nová podvozková platforma z Renaultu Clio, která Dacii dodává mnohem větší stabilitu ve vyšších rychlostech a hlavně při zatáčení.

Dacia Sandero v testované specifikaci je vozem, který neotravuje ani neuráží. Stále je to ještě normální auto - účelné a vcelku nadčasové. Za 300 tisíc podobně vybavené nové auto, které poskytne dostatek prostoru čtyřem cestujícím neseženete. Bonusem je pak čiperné srdce a slušná spotřeba paliva.





