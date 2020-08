Test: Citroën Spacetourer 2.0 BlueHDi - nic lepšího pro rodinu neseženete

Nemusíte jet zrovna na dovolenou, ale stačí prodloužený aktivní víkend v přírodě a už musíte u kombi či SUV přemýšlet, jaké věci necháte doma. Naštěstí existují osobní dodávky, které problémy s prostorem vyřeší. Nejznámější Multivan ovšem nestojí málo. Naštěstí na trhu nalezneme konkurenční čtyřku, která je dostupnější.





Traveller, Spacetourer, Proace a Zafira Tourer – to jsou sesterské modely vzešlé z francouzsko-japonsko-německé spolupráce automobilek Peugeot, Citroën, Opel a Toyoty.





My sáhli po Citroënu, který jsme si do testu přáli v nejdelším provedení XL. To nevyšlo a v daný termín na nás zbylo jen nejkratší verze značená písmeny XS, která není o moc delší než běžné SUV a nepřináší starosti s parkování či otáčením. A po pravdě řečeno to vůbec nevadilo.

Potěšili nás boční elektrické posuvné dveře s otevíracími okénky, které lze ovládat z místa řidiče pomocí tlačítek, což se během týdne a převozu dětí ukázalo jako maximálně praktické řešení. Druhá řada sedadel pojme s velkou rezervou tři dětské autosedačky. Testovaná verze XS je nejenom nejkratší z nabízených variant, ale nadto má ještě zkrácený rozvor 2925 mm. Dobře se s ní manipuluje i v prostorech, kde byste s podobně velkou karoserií mohli mít problém. Z vozu je skvělý výhled a přijdete si jako když řídíte autobus.

Do zkoušeného modelu se naskládá pět pasažérů, ale třetí řadu sedaček není problém dokoupit. Navíc si můžete sedadla v kabině poskládat dle libosti. Jejich podélný posun zajišťují kolejnice v podlaze. Přestože páté extrémně rozměrné dveře vyžadují slušnou dávku síly (lehkou ženu jsou dveře schopné vytáhnout do vzduchu), naštěstí se naskýtá možnost otevírat pouze zadní sklo.

Pod kapotou nám tepal vznětový dvoulitr BlueHDi s výkonem 150 koní disponující dostatečnou pružností a příjemným zvukem. Čtyřválec dokáže s vozem statečně hýbat a na dálnici udrží bez problému stabilních 150 km/h (kopec-nekopec). Manuální šestirychlostní převodovka není úplně k nejlepší, ale po týdnu si zvyknete. Jednička je velmi krátká a dávkování plynu není proto úplně jednoznačné. My bychom raději volili osmistupňový Aisin, který zvyšuje celkový komfort. Pokud patříte mezi náročnější řidiče, můžete sáhnout po silnějším dieselu s výkonem 180 koní, který poskytuje například při předjíždění ještě větší výkonnostní rezervu.

Špatné to není ani se spotřebou paliva. Jezdit můžete klidně po 6 litrů nafty na sto kilometrů, to když pojedete na pohodu a nebudete pospíchat. My jezdili dlouhodobě za 7,3 l/100 km, což nepovažujeme vzhledem k vysoké stavbě karoserie za špatný výsledek.

Řízení je klasicky pomalé a podvozek plavný. Se SpaceTourerem nemá proto smysl jezdit extra rychle. Nejvíce mu vyhovuje plynulá plavba, kdy se snaží poskytnout posádce dostatečný cestovní komfort při polykání dlouhých vzdáleností. Krátká karoserie pak umožňuje parkovat ve městě a proplétat se místy, kde by delší provedení měla problém.

Pokud patříte mezi aktivně žijící jedince, máte početnější rodinu nebo potřebujete stále něco převážet, je pro Vás tento SpaceTourer tím pravým ořechovým. Nejezdí hůře než Multivan a je cenově dostupnější.

Plusy

řídí se snadno

pohodlný podvozek

bohatá příplatková výbava

výtečné odhlučnění

prostornost

slušná spotřeba paliva

výhled z vozu a velká zpětná zrcátka

otevírací boční okénka v posuvných dveřích

Mínusy

kvalita zpracování loketních opěrek

méně snadná manipulace s dvojsedákem v druhé řadě (při vyjmutí)

páté dveře vyžadují více síly

Typ vozu: Citroën Spacetouter XS Motor: řadový přeplňovaný vznětový čtyřválec, 1997 ccm Pohon: předních kol Výkon: 110 kW/150 koní při 4000 ot./min Točivý moment: 370 Nm při 2000 ot./min Zrychlení 0-100 km/h: 11 s Maximální rychlost: 170 km/h Převodovka: šestistupňová manuální Spotřeba paliva: 5.9/4.9/5.3 l/100 km Objem nádrže: 69 litrů Délka: 4 606 mm Šířka: 2 204 mm Výška: 1 905 mm Rozvor: 2 925 mm Pohotovostní hmotnost: 1869 kg Objem zavazadlového prostoru: 224/3397 litrů





