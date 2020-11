Test: BMW 840i xDrive Coupe Individual - lahvové oslnění

Oslnit autem je v dnešní době celkem těžké. Mnichovská automobilka to ovšem umí. Důkazem je zajímavě nakonfigurovaná osmička s prvky programu Individual. Ta umí dokonale přitahovat pozornost a ještě Vás překvapí nejednou vlastností.





České zastoupení Mnichovské automobilky vždy k redakčním testům poskytuje zajímavě nakonfigurované modely a u zkoušené osmičky to nebylo jinak. Za vyjímečným a atraktivním vzhledem stojí hned tři příplatky. V první řadě je to zelený lak Verde Ermes z programu Individual (+ 162 570 Kč), dále M sportovní paket (+ 132 782 Kč) a paket M Technic Sport (+ 111 098 Kč), který přináší dvoubarevná dvacetipalcová kola, sportovní zadní diferenciál nebo zadní spoiler. To vše dohromady náramně ladí a stojí za obdivem ostatní motoristů.





BMW řady 8 nahradilo předchozí šestku a přijelo opět se třemi karosářskými variantami, přičemž k nám do redakční garáže zavítalo dvoudveřové kupé se základním motorem. Nutno dodat, že základní motor tady není žádný tříválec nebo něco podobného, ale pořádná pohonná jednotka, která se objevuje napříč celou mnichovskou modelovou paletou.

Po otevření dlouhých bezrámových dveří se můžete těšit na černý interiér s příplatkovou kůží Merino z programu BMW Individual, která skvěle doplňuji dobrý pocit z karoserie. Velmi elegantní a všemi směry nastavitelná jsou pak volitelná M sportovní sedadla z paketu M Technic Sport. BMW nezapomnělo ani na detaily, například bezpečnostní pásy disponují trikolorou. Nejvíce poutavým prvkem v kabině ovšem zůstává křišťálový volič převodovky z příplatkové výbavy.

Osmička je zvenku obrovská (bez šestnácti centimetrů měří na délku pět metrů), přesto si budete za volantem kvůli širokému středovému tunelu připadat vcelku stísněně, v podstatě jako v kokpitu formule. Na druhou stranu máte všechny ovládací prvky v dobrém dosahu a nechybí pořádná dávka útulnosti. Oproti tomu zadní sedadla patří mezi nepoužitelná (tedy za předpokladu, že nemáte dítě do sedmi let věku, dětskou sedačku dozadu totiž narvete). Každopádně v osmičce se sedí hodně nízko a podlaha je velmi blízko asfaltu. Samotná pozice k řízení je fantastická a za jediný nedostatek považujeme méně přehledný digitální přístrojový štít za volantem.

Zavazadelník o objemu 420 litrů je na poměry kupé více než slušný a v praxi dobře využitelný.

Berte základní srdce, dražší motory jsou zbytečné

Modelové označení 840i xDrive ukrývá základní motor pro osmičku, kterým je třílitrový řadový šestiválec s Twin-Scroll turbodmychadlem. A v tomto případě nemusíte vůbec uvažovat po dražší motorizaci. Šestiválec bohatě stačí, poskytuje výkon 250 kW (340 koní) a točivý moment 500 newtonmetrů dostupný v širokém spektru otáček (1 600 – 4 500 ot./min). Sametově jdoucí jednotka silně zabírá už od volnoběhu a je fantasticky pružná i po dosažení šesti tisíc otáček. S provozní hmotností blížící se dvou tunám tak nemá toto srdce žádný problém. Stovka je otázkou 4,7 sekundy a maximálka 250 km/h není vůbec špatná.

Při klidné jízdě se motor lehce převaluje a hladí duše cestujících. Při normální jízdě se tak pohybujete v otáčkách lehce nad volnoběhem a v případě potřeby akcelerace stačí jen přidat plyn. Vůz téměř okamžitě začne hutně táhnout za přidání plynu ochotně za doprovodu hlubokého zvuku a syčení turbodmychadla. Přeplňování má na starosti turbodmychadlo typu TwinScroll a zátah je naprosto plynulý. Šestiválec si při běžné jízdě jenom zlehka pobrukuje, na dálnici při rychlosti 130 km/h točí méně než 2 000 otáček za minutu a na palubě je příkladný klid. Osmička vás nikam nežene ani nevybízí k získávání adrenalinu. Jen tiše vyčkává a je připravena vystartovat.

Skvěle se povedlo sladit motor s osmistupňovou automatickou převodovkou ZF, řízením, tlumiči a systému natáčení zadních kol. Osmička tak jezdí i na obutých dvacetipalcových kolech překvapivě komfortně. V podstatě neznáme žádné jiné kupé, které by se tak fantasticky pohybovalo po silnici. Standardní jízdní režim Comfort jsme využívali nejčastěji. Pokud adaptivní podvozek přepnete do ostřejšího režimu Sport, ožije ještě více, celkově ztuhne a bude dost rychlá na to, aby ujela v zatáčkách i mnohem lehčím vozům. Osmička se nebojí sportovní jízdy a při vyjížďkách na okreskách umí upalovat vysokou rychlostí. S přesným a strmým řízením se vrhá do zatáček s vervou a díky čtyřkolce upřednostňující zadní nápravu z nich vyjíždí s mírnou přetáčivostí. Daleko častěji ovšem budete toto kupé využívat k zdolávání delších vzdáleností, zejména pak vedených po dálnicích a rychlostních silnicích. Hlavně na dálnici, se osmička cítí nejlépe. Je stabilní, tichá a zkresluje rychlost.

Zkoušenou osmičku poháněl sice základní motor, v reálném provozu je ale dost rychlá na to, aby ujela většině konkurentů. Dokáže jezdit s kombinovanou spotřebou okolo 8,5 l/100 km a oslňuje luxusním vzhledem.

Plusy:

vzhled

sladění motoru s převodovkou

plně dostačující dynamika a příjemná spotřeba paliva

cestovní komfort na dvacetipalcových kolech

možnosti individualizace

ovládání gesty

odhlučnění

špičkové laserové světlomety

objemný zavazadleník

Mínusy:

vzhledem k velikosti vozu málo prostoru v kabině

nepříliš přehledný přístrojový panel

chybí hlasové ovládání vozu v češtině

BMW 840i xDrive Coupe Individual

Motor: zážehový 2 998 cm3, rozvod 6/4, DOHC

Nejvyšší výkon: 250 kW (340 koní) / 5 000 až 6 500 ot/min

Nejvyšší točivý moment: 500 Nm / 1 600 až 4 500 ot/min

Hmotnost (pohotovostní / celková): 1 845 kg / 2 280 kg

Prům. spotřeba: 9,4 / 6,3 / 7,4 l/100 km

Rozměry (délka × šířka × výška x rozvor): 4 843 × 1 902 × 1 341 x 2 822 mm

Rozchod kol (vpředu / vzadu): 1 627 mm / 1 642 mm

Rozměr pneumatik: 245/35 R20

Objem zavazadlového prostoru: 420 l

Objem palivové nádrže: 68 l

Pořizovací cena (testovaný vůz): 3 382 908 Kč





redakce

