Tenistka Petra Kvitová bude jezdit modelem Audi Q5

Značka Audi má novou ambasadorku. Tváří čtyř kruhů v České republice se stala mimořádně úspěšná tenistka Petra Kvitová. Dvojnásobná vítězka Wimbledonu proslula nejen skvělými výkony na tenisových dvorcích, ale také svou pevnou vůlí při překonávání překážek a nepřízně osudu, čímž si získala sympatie tenisových fanoušků i široké veřejnosti na celém světě.





Partnerství mezi Audi a Petrou Kvitovou je dalším krokem v realizaci strategie široké podpory úspěšných českých osobností.





„Pro Audi je velkou ctí, že s logem čtyř kruhů spojila svou tvář Petra Kvitová, skvělá tenistka a výjimečná osobnost, která již 15 sezon úspěšně reprezentuje Českou republiku ve světě profesionálního tenisu. Úspěchy Petry Kvitové jsou mimo jiné založeny na snaze se neustále zlepšovat a tato vlastnost se zrcadlí i v DNA naší značky“ říká Marcel Archleb, vedoucí divize Audi Porsche Česká republika. „S Petrou Kvitovou plánujeme zajímavé aktivity pro fanoušky a počítáme také s přesahem naší podpory úspěšných českých osobností do našich projektů v oblasti společenské odpovědnosti. Informace o konkrétních akcích zveřejníme u příležitosti jejich spuštění.“



Petra Kvitová bude nejenom ambasadorem značky, ale stane se také tváří kampaně na Audi Q5, které v lednu dorazí na český trh ve své vylepšené podobě a ke klasickému provedení nově nabídne také stylistickou lahůdku se splývavou zádí Audi Q5 Sportback.



„Tenisté stráví na cestách největší část svého sportovního života, určitě větší než na kurtech“ říká Petra Kvitová. „Jsem ráda, že pro pohyb na silnicích mám partnera, díky kterému trávím tento čas v moderním a bezpečném autě, do kterého se na jedné straně pohodlně vejde hromada zavazadel, které někdy na turnaje v Evropě vezu, na druhé pak výborně slouží při městském provozu při přesunech mezi tréninky. Nové Audi Q5 je pro mě perfektní volba.“



Tenis je pro třicetiletou Petru Kvitovou na prvním místě, a to už odmalička. Narodila se totiž do rodiny vášnivých tenistů. Otec Jiří ji trénoval od čtyř let. Petra vstoupila do světa profesionálního tenisu v roce 2006 a již v roce 2011 dosáhla svého prvního triumfu ve Wimbledonu (ten ještě zopakovala o tři roky později), na který navázala vítězstvím na Turnaji mistryň. Díky těmto úspěchům vystoupala v říjnu 2011 na druhé místo ve světovém žebříčku WTA, v němž se dlouhodobě drží v první desítce (aktuálně je osmá). O její stabilní dlouhodobé výkonnosti nejlépe vypovídá fakt, že v uplynulé dekádě (2011-2020) v počtu vítězných zápasů na okruhu WTA a ve Fed Cupu obsadila první místo.



Petra Kvitová má na svém kontě celkem 27 titulů ve dvouhře na turnajích okruhu WTA, z toho dva grandslamy. Ve čtveřici nejprestižnějších tenisových turnajů se dostala v roce 2019 do finále Australian Open, na French Open hrála dvakrát semifinále – naposledy letos na podzim – a na US Open se dvakrát dostala do čtvrtfinále (v letech 2015 a 2017). Mezi největší úspěchy patří také bronz ve dvouhře z olympijských her v Rio de Janeiru a šest celkových vítězství ve Fed Cupu jako členka českého týmu.



Sympatická tenistka prokázala nezlomnou vůli návratem do světové elity po vážném zranění levé ruky, v níž drží raketu, které utrpěla na konci roku 2016 ve svém prostějovském bytě, když se bránila loupežnému přepadení. Na dvorce se vrátila již v květnu 2017 a v posledních letech hraje znovu ve skvělé formě.





redakce

