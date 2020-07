Také Maserati se pustilo do elektrifikace, výsledkem je Ghibli Hybrid

První elektrifikovaný model v historii Maserati je tady. Váží o 80 kg méně než šestiválcový diesel, protože nový mild-hybrid pohání zážehový dvoulitrový čtyřválec s výkonem 330 koní. Nejvyšší rychlost novinky činí 255 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h proběhne za 5,7 vteřiny.





Vůz se bude vyrábět v závodě Avvocato Giovanni Agnelli (AGAP) v turínském Grugliascu. Nové Ghibli Hybrid reprezentuje první krok v plánu, který povede k elektrifikaci všech nových modelů Maserati. Prvními plně elektrickými vozy značky budou GranTurismo a GranCabrio. Ty budou uvedeny na trh v roce 2021.





Nový vůz Ghibli Hybrid představuje jeden z nejambicióznějších projektů Maserati a po představení nového motoru MC20 pro supersportovní vozy je to další krok směrem k nové éře značky.

Není náhoda, že pro představení hybridní technologie byl zvolen právě sedan Ghibli. Tento model, jehož se od uvedení na trh v roce 2013 vyrobilo více než 100 000 kusů, dokonale ztělesňuje DNA modenské automobilky.

Značka Maserati se navíc zavázala, že do světa elektrifikace vstoupí bez toho, aniž by musela měnit svou klíčovou filozofii a hodnoty. Výsledek? Vytvoření toho nejlepšího možného hybridního vozu. A co víc, Ghibli Hybrid si zachovává svůj zvuk charakteristický pro každý vůz Maserati.

Příchod nového Ghibli Hybrid tak rozšíří nabídku Maserati, které je nyní ještě konkurenceschopnější a ještě lépe reaguje na požadavky trhu.

Design

Vůz Ghibli Hybrid lze rozpoznat na první pohled částečně i díky novému designu interiéru a exteriéru. Společným jmenovatelem restylingu je modrá barva vybraná pro snadné rozpoznání všech vozů s hybridní technologií i nového světa, který reprezentují.

Na exteriéru charakterizuje modrá barva 3 ikonické postranní vzduchové výdechy, brzdové čelisti a blesk v oválu, který obklopuje trojzubec na zadním sloupku. Stejná modrá barva se znovu objevuje v interiéru auta, obzvláště na výšivce sedadel. Nové Ghibli Hybrid má přední mřížku navrženou tak, aby lamely představovaly ladičku – prostředek hudebníků, který vydává extrémně čistý tón a navíc evokuje samotný symbol trojzubce. Významné změny jsou i na zadní straně vozu, kde se nachází světla se zcela novým designem s profilem připomínajícím bumerang. Inspirací pro ně byl vůz 3200 GT a Alfieriho koncept vozu.

Mild hybrid

V souladu se svou DNA zvolila značka Maserati hybridní řešení zaměřené primárně na zlepšení výkonu a zároveň na snížení spotřeby a emisí.

Hybridní technologie využívá kinetickou energii, kterou vůz shromažďuje při pohybu, obnovuje ji a při zpomalování nebo brzdění ji mění na elektřinu a ukládá do baterie.

Inovativní pohon, který je výsledkem precizní vývojářské práce techniků a konstruktérů modenské Inovativní laboratoře Maserati, kombinuje interní zážehový motor (4 válce, turbo, objem 2,0 l) se 48voltovým alternátorem a doplňkovou elektrickou superdobíječkou (e-Booster) s podporou baterie. Toto řešení je v daném odvětví jedinečné, je prvním z nové generace automobilových pohonů a představuje dokonale vyvážený poměr výkonu, efektivity a potěšení z řízení.

Baterie je uložená v zadní části vozu, což je nejvhodnější pro co nejlepší distribuci hmotnosti.

Díky maximálnímu výkonu 330 koní a točivému momentu 450 Nm při pouhých 1500 otáčkách za minutu jsou údaje o výkonu vozu Ghibli Hybrid velmi působivé: nejvyšší rychlost 255 km/h a zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,7 vteřiny.

Pasažéři vozu Ghibli Hybrid si mohou i nadále užívat nezaměnitelného zvuku, který je charakteristický pro všechny modely Maserati, a to díky optimalizovanému výfuku se speciálně navrženými rezonátory.

Konektivita

Ghibli Hybrid navíc představuje debut nového programu Maserati Connect, který umožňuje neustálé propojení s vozem. Výměna informací pokračuje i během jízdy, aby dokázal řidiči nabídnout ty nejlepší služby. Kromě aktualizace softwarových balíčků systém také kontroluje vůz a při mimořádných událostech monitoruje bezpečnostní služby.

Inteligentní asistent Maserati je multimediální systém poslední generace založený na digitálních vstupech ze softwaru Android Automotive, který nabízí inovativní uživatelskou zkušenost plně uzpůsobitelnou dle osobních preferencí řidiče. Bezrámová HD obrazovka multimediálního systému s novou grafikou a uživatelsky přívětivějším použitím má nyní namísto 8″4 velikost 10″1. Vůz také poprvé představuje nový nástrojový panel s digitálními zařízeními a novou grafikou.





redakce

