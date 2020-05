Smrtelných dopravních nehod motocyklistů dramaticky přibylo

Vývoj dopravních nehod motocyklistů je letos neuspokojivý, přestože celý svět zasáhl koronavirus a s ním omezená opatření. V dubnu je evidováno 15 usmrcených motorkářů, což v meziročním srovnání znamená dramatický nárůst. Ne vždy ovšem za nehodou stojí motorkář.





V minulém roce byl přibližně každý sedmý usmrcený při dopravní nehodě právě motocyklistou a ani uplynulé první čtyři měsíce roku 2020 nesignalizují v této statistice pozitivní vývoj, spíše naopak.





Meziroční srovnání vývoje dopravních nehod totiž potvrzuje výrazný nárůst smrtelných nehod na motocyklech. Zatímco vloni zahynulo za první čtyři měsíce roku na silnicích 12 motocyklistů, v roce 2020 to jsou již dvě desítky osob za stejné období, což je nárůst o téměř 67 %. Počet těžce zraněných motocyklistů při dopravních nehodách se za zmíněná období meziročně téměř shoduje. Mezi nejčastější příčiny těchto tragických dopravních nehod se řadí nepřizpůsobení rychlosti motocyklu dopravně technickému stavu vozovky.

„Příčin dopravních nehod s účastí motocyklů je však mnohem více a patří k nim například nedání přednosti v jízdě na křižovatce nebo přehlédnutí přijíždějícího motocyklisty jedoucího stejným směrem, tedy při předjíždění,“ potvrzuje z praxe na českých silnicích plk. Mgr. Pavel Žíha, vedoucí Odboru služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje. Bohužel výjimkou však není ani jízda motocyklisty bez předepsané přilby nebo pod vlivem alkoholu včetně návykových látek.

Za uspokojivé nelze označit ani dlouhodobé srovnání České republiky s ostatními zeměmi Evropské unie v počtu usmrcených motocyklistů. Například v období let 2011–2018 byla statisticky ČR v hodnocení průměrného ročního přírůstku usmrcených motocyklistů na třetím nejhorším místě s hodnotou +2,4 % za Rakouskem (+3,8 %) a Lucemburskem (+17 %).

Smutná bilance dopravních nehod s fatálními následky je o to více varující, neboť letos vyhaslo dosud nejvíce lidských životů motorkářů (celkem 15 usmrcených) právě v dubnu, který je každoročně považován za měsíc bezpečnosti na našich silnicích. Nelze však opomenout i fakt, že z celkového počtu nehod s účastí motorkářů je ve více než 40 % na vině řidič automobilu.

„Někdy by přitom stačilo trochu opatrnosti a předvídavosti. Pravidlo ´být viděn´ je u motorkářů extrémně důležité. Ale stejně důležité je vědět, že souboj s karosérií auta díky chybě řidiče automobilu nemůže motorkář nikdy vyhrát. I to je námětem aktuálního videa naší kampaně Ty to zvládneš – Setkání s realitou,“ připomíná Veronika Krajsová, prezidentka Asociace Záchranný kruh, která zmíněnou kampaň dlouhodobě připravuje.

V prevenci proti dopravním nehodám motorkářů s vážnými následky je proto nejvíce kladen důraz na věnování jejich pozornosti při jízdě, přizpůsobení jízdy stavu komunikace, předepsanou výstroj a vybavení všemi předepsanými bezpečnostními prvky. Celková ohleduplnost a včasné předvídání situace všech účastníků silničního provozu je poté významným faktorem ke snížení rizika nehod s účastí motocyklistů.





redakce

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek