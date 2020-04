Škoda Kamiq má nového soupeře, Toyotu Yaris Cross, která může mít pohon všech kol

Život ve městě má svá specifika. Motoristé stále více oceňují charakter jízdy v robustním zvýšeném SUV, avšak s rozměry, které odpovídají potřebám městského provozu a snahám chránit životní prostředí. Zákazníci současně žádají vůz, jenž je výrazný a stylový, schopný nabídnout flexibilitu k aktivnímu životnímu stylu. Tyto vlastnosti Toyota vetkla svému novému SUV s označením Yaris Cross.





Tento model byl navržen a vyvinut pro evropské zákazníky se speciálním zohledněním přání a požadavků kladených na malá SUV automobilového segmentu B. V Evropě se také bude od roku 2021 vyrábět, konkrétně v závodu Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) po boku nové generace hatchbacku Yaris.





Nový Yaris Cross staví na rozsáhlých zkušenostech Toyoty s konstrukcí a výrobou vyspělých hybridních pohonů, malých vozidel a vozů kategorie SUV.

Jako příklad předního světového postavení Toyoty v oblasti hybridních technologií slouží první nasazení hybridního pohonu v automobilovém segmentu B, tedy v původním modelu Yaris Hybrid z roku 2012. Díky takto získaným bezkonkurenčním zkušenostem se nový hybridní pohon čtvrté generace pro Yaris Cross chlubí mimořádnými schopnostmi a hospodárností.

Yaris Cross je coby příslušník rodiny vozů Yaris postaven na nové podvozkové platformě Toyota GA-B pro kompaktní vozy. S původní Toyotou Yaris sdílí i designovou a konstrukční koncepci „velkého-malého“ vozu, a chlubí se tak prostorným interiérem při zachování kompaktních vnějších rozměrů.

Yaris Cross je rovněž originálním SUV, postaveným na zkušenostech Toyoty získaných navrhováním koncepce vozů SUV pro volný čas v době před 25 lety, konkrétně modelu RAV4 – dnes nejprodávanějšího SUV světa – a nedávno pak i výrobou stylového a velmi hospodárného modelu C-HR. O vlastnostech nefalšovaného SUV svědčí zvýšená světlá výška a dostupnost inteligentního pohonu všech kol (AWD-i).

Po nynějším rozšíření modelové nabídky o Yaris Cross disponuje Toyota sortimentem vozů SUV pokrývajícím automobilové segmenty B, C a D.

Yaris Cross těží z výhod čtvrté generace technologie hybridního pohonu od Toyoty. V roce 2012 představila Toyota hatchback Yaris Hybrid, a jako první tak uvedla plně hybridní technologii do automobilového segmentu B (malé vozy). Od té doby se v Evropě prodalo přes půl milionu těchto automobilů, a Yaris tak získal pozici klíčového nástroje k budování širšího veřejného povědomí o hybridních technologiích, umožňujícího zákazníkům poznat jejich přínosy.

Yaris a Yaris Cross jsou první modely využívající nejnovější hybridní systém 1,5 litru od Toyoty, odvozený přímo od větších pohonných jednotek 2,0 a 2,5 litru z nedávno uvedených nových modelů Corolla, C-HR, RAV4 a Camry. Soustava pohonu zahrnuje nový benzínový tříválec 1,5 litru s Atkinsonovým cyklem, pyšnící se přesnou konstrukcí k potlačení třecích sil i mechanických ztrát a vykazující optimální rychlost spalování.

Výsledkem je vynikající spotřeba paliva a velký točivý moment motoru. Termodynamická účinnost motoru dosahuje 40 %, tedy více než srovnatelné vznětové motory, a přispívá tak k velmi dobrým parametrům spotřeby paliva i emisí CO2.

Nová hybridní soustava dosahuje maxima výkonu 116 k (DIN). Zvláštní pozornost věnovali konstruktéři přenosu výkonu ve prospěch agilní odezvy celého systému. Pokud jde o emisní parametry CO2, provedení s pohonem předních kol začíná pod 90 g/km; verze AWD-i vykazuje emise začínající na úrovni pod 100 g/km.

Yaris Cross je podobně jako sesterský hatchback postaven na nové podvozkové platformě GA-B od Toyoty. Ta zajišťuje vysokou úroveň tuhosti karoserie a příkladně vyvážený podvozek ve prospěch dobré odezvy a jízdní agility.

Prostřednictvím modelu Yaris Cross nabízí Toyota originální SUV menších rozměrů, poskytující zákazníkům vyšší polohu za volantem, praktičnost a prostornost interiéru, požadovanou od vozidla kompaktních rozměrů a určeného převážně do městského provozu.

Yaris Cross používá stejný rozvor 2 560 mm jako nový hatchback Yaris, avšak je celkem o 240 mm delší (přední převis +60 mm, zadní převis +180 mm) ve prospěch většího prostoru v interiéru. Světlá výška je o 30 mm větší a vozidlo je celkově vyšší i širší – o 90, resp. 20 mm. Vzhledem k tomu, že vůz má plnit roli nefalšovaného SUV, věnovali návrháři velkou pozornost otázkám praktičnosti a všestrannosti.

K dispozici je elektrické otevírání pátých dveří pro situace, kdy k vozu přicházíte s plnýma rukama. A výškově nastavitelné dno zavazadelníku umožňuje zvolit, zda chcete bezpečný prostor pod podlahou kufru, nebo raději větší zavazadelník pro objemnější náklad. Samotné dno je kromě toho rozděleno na dvě části, a tak je možné získat více místa a současně i prostor pod podlahou. Zavazadelník je též vybaven novým systémem pružných pásů k zajištění předmětů, které tak nikdy nebudou za jízdy cestovat po podlaze.

Yaris Cross je stejnou měrou prostorný i praktický. Při nesklopených sedadlech a s nasazeným krytem zavazadelníku převezete objemný náklad. Požadujete-li ještě více, díky systému sklápění zadních sedadel (dělených v poměru 40:20:40) můžete snadno sladit potřeby zadních cestujících s požadavky na převoz nákladu.

Jednou z vlastností definujících nový Yaris Cross coby nefalšované SUV je dostupnost inteligentního pohonu všech kol – tedy funkce, která je u hybridního modelu dané automobilové kategorie jedinečná.

Pohon AWD-i přináší vyšší stabilitu a lepší záběrové schopnosti při každodenním použití, za zhoršených jízdních podmínek a na površích s nízkou přilnavostí. Elektrická soustava pohonu je rozměrově kompaktnější a lehčí než mechanické řešení AWD, a tak Yaris Cross Hybrid AWD-i dosahuje nižší spotřeby paliva i emisí CO2 než kterýkoli z konkurentů automobilového segmentu B s pohonem všech kol.

Uvedený systém při rozjezdu a zrychlování vozidla přesměrovává hnací moment na zadní nápravu. Při běžné jízdě se Yaris Cross chová jako vůz s pohonem předních kol, avšak zaznamená-li ztrátu přilnavosti, automaticky se zapojuje pohon všech kol. Může se jednat např. o jízdu na kluzkých dlažebních kostkách, za hustého deště, na mokrém či uježděném sněhu nebo na písku.

Bezpečnost nového Yarisu Cross staví především na podvozkové platformě GA-B, která vozu propůjčuje mimořádně tuhou karoserii. Ve snaze dosáhnout co nejlepších výsledků v nejpřísnějších nezávislých testech bezpečnosti bude vůz těžit i z paketu prvků aktivní bezpečnosti Toyota Safety Sense a vyspělých systémů na podporu řízení, pomáhajících vyhnout se běžným nehodám mnoha druhů prostřednictvím informací poskytovaných řidiči, včasných varování a (v případě nezbytnosti) automatického brzdění a zásahů do řízení.

Do navrhování modelu Yaris Cross se zapojily široké týmy návrhářských studií z Evropy i Japonska.

„Když jsme s tímto projektem začínali, uvědomovali jsme si, že zájemci o malé SUV přikládají největší důležitost stylu, avšak současně volají po vysoké úrovni praktičnosti. To není snadné spojit dohromady, zejména v takto kompaktním balení. Od počátku koncepce návrhu jsme měli na paměti evropského zákazníka, ale potřebovali jsme jej o něco lépe pochopit. Takže jsme vyrazili do terénu a ptali se reálných uživatelů, abychom poznali jejich životní styl, co mají rádi, co v průběhu dne dělají a také, jak se baví,“ říká Lance Scott, generální ředitel pro design ze studia Toyota EDD ve francouzské Nice.

„Po této příjemné a poučné fázi jsme se s nadšením vrhli na navrhování takového vozu, který bude odrážet jejich osobnost a nabídne atraktivní spojení kultivovanosti a vitality. Jako tým jsme přišli s klíčovými slovy robustní a minimalistický, která podle našeho názoru odrážejí kompaktní rozměry a vitalitu, stejně tak jako robustnost a pevnost SUV. Když jsme začali kreslit první skici exteriéru, okamžitě se nám v hlavě začal promítat ikonický motiv diamantu. Následně jsme přišli se souslovím hbitý diamant, vyjadřujícím tvrdý, pevný a luxusní charakter drahého kamene, ale i živou osobnost pro radost za volantem, kterou by měl takový vůz přinášet. Při pohledu shora, tedy v půdorysu, jak tomu říkáme, jsme ‚vybrousili‘ či ‚ořezali‘ karoserii tak, aby dostala tvar diamantu, což nám poskytlo více prostoru ke zdůraznění blatníků. Karoserie ve tvaru diamantu v kombinaci se čtveřicí výrazných blatníků získala vitální podobu, působící robustně i kultivovaně zároveň. Přirozeně jsme chtěli, aby byl vůz na první pohled vnímán jako SUV, a tak jsme zdůraznili vyšší světlou výšku, robustní horizontální osu propůjčující vozu vyrovnanost a pevný postoj, velké čtvercovité podběhy kol a samozřejmě i velká kola… až 18palcová! Velmi důležitým aspektem pro nás byla i čelní partie. Chtěli jsme zachovat nezaměnitelnou DNA modelové řady SUV od Toyoty, ale současně propůjčit Yarisu Cross vlastní identitu. I při pohledu zezadu jsme usilovali o robustní postoj se širokými blatníky s poukazem na to, jak pevně se vůz nese na svých kolech. Kombinace horizontálních koncových světel a zadního okna jednoznačně odkazuje na příslušnost k rodině vozů Yaris, ale současně je zde širší a hranatější výklopná záď, naznačující větší flexibilitu zavazadelníku v každodenním provozu. Co se lakování karoserie týče, přemýšleli jsme o něčem, co by vyjadřovalo aktivní a vysoce kvalitní image, kterou by naši cíloví zákazníci určitě ocenili. Budoucí módní trendy naznačují rostoucí oblibu zlaté a dalších odstínů vzácných kovů, ale naším záměrem bylo nabídnout něco přirozenějšího a současně uhlazeného. Namícháním špetky zelené se zlatým odstínem při současném snížení sytosti barvy ke zdůraznění vzhledu kovu získal vůz svěží, uhlazený a současně i vitální šarm s důrazem na tvary exteriéru,“ dodává Lance Scott.

Toyota očekává, že ve svém závodu TMMF Onnaing poblíž francouzského Valenciennes bude každým rokem vyrábět přes 150 tisíc vozů Yaris Cross, což představuje více než osmiprocentní podíl v evropském segmentu B-SUV





