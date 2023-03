Škoda Fabia, Scala, Kamiq a Karoq mohou mít servis na 5 roků za 9.900 Kč

České zastoupení automobilky Škoda Auto přináší svým soukromým zákazníkům od března novou výhodnou nabídku. Díky novému balíčku Škoda Prodloužené záruky a Škoda Předplaceného servisu Standard mohou klienti při pořízení nového vozu s Financováním Chytře ušetřit až 41.900 korun a díky využívání sítě autorizovaných servisních partnerů značky Škoda příkladně pečovat o svůj nový vůz. Při zakoupení v hotovosti lze balíček pořídit za 9.900 Kč, tedy s možností ušetřit až 32.000 Kč.





Balíček, který je dostupný pro nové modely Škoda Fabia, Scala, Kamiq a Karoq, nabízí zájemcům Škoda Prodlouženou záruku a Škoda Předplacený servis Standard na 5 let nebo do 100.000 kilometrů. V rámci prodloužené záruky bude zákazníkovi po celou dobu platnosti prováděna bezplatná oprava poškození vozu způsobeného jeho vadou, a v rámci předplaceného servisu má zákazník nárok na bezplatné provedení všech servisních prohlídek předepsaných výrobcem vč. práce a materiálu. Zákazník si k opravě může vybrat z více než 220 autorizovaných servisních partnerů Škoda.





V případě, že se klient rozhodne zakoupit vůz v hotovosti, může získat výhodný balíček za 9.900 Kč. V takovém případě díky Škoda Prodloužené záruce a Škoda Předplacenému servisu Standard ušetří až 32.000 korun.

Zájemcům, kteří si chtějí nový vůz pořídit s využitím splátek, nabízí Škoda Auto možnost získat balíček obsahující Škoda Prodlouženou záruku a Škoda Předplacený servis Standard na 5 let nebo do 100.000 kilometrů zcela zdarma. Při Financování Chytře od Škoda Financial Services tak mohou získat například model Škoda Kamiq Ambition 1,0 TSI 70 kW od 4.444 Kč měsíčně nebo Škoda Karoq Ambition 1,0 TSI 81 kW s měsíční splátkou od 5.999 Kč. Měsíční splátka zahrnuje komplexní pojištění včetně vnějších skel. Při pořízení modelu Škoda Karoq tak zákazník ušetří až 41.900 Kč, u vozu Škoda Kamiq až 36.200 Kč.





