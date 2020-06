Seat Ateca, sourozenec Škody Karoq, prošel modernizací a dostal novou výbavu

Kompaktní SUV španělské automobilky prodělalo facelift, který přinesl novou výbavu Xperience a vznětovou šestnáctistovku TDI nahradil dvoulitr TDI Evo. Interiér dostal desetipalcový displej zábavního systému, klimatizace byla obdařena o novou funkci a karoserie zdobí full-LED světlomety a brzdová světla se chlubí animovanými blinkry.





Seat představuje modernizovanou verzi úspěšného modelu Ateca. Vylepšená Ateca 2020 přebírá od svého předchůdce všechny přednosti kompaktního SUV a na první pohled zaujme svěžím vzhledem exteriéru i interiéru. Řidiči a jeho spolucestujícím navíc nabízí komplexní konektivitu a více bezpečnosti i komfortu. Mezi významné přínosy modernizace patří také vyšší hospodárnost a nižší emise.





Seat Ateca byl navržen a vyvinut v Barceloně a je vyráběn v Kvasinách (Česká republika). Od premiéry v roce 2016 bylo prodáno více než 300 000 vozů SEAT Ateca.

Novinka kombinuje nejvyspělejší asistenční systémy, mezi něž patří prediktivní adaptivní tempomat, přednárazový asistenční systém (Pre-Crash Assist), asistent pro stav nouze (Emergency Assist), asistent pro částečně automatizovanou jízdu (Travel Assist), asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist) a asistent pro vyparkování (Exit Assist). Modernizované kompaktní SUV tak nabízí posádce optimální ochranu v jakékoli jízdní situaci. Ateca je navíc vybaven novými komfortními prvky, jakými jsou vyhřívaný volant, vyhřívané sklo čelního okna s povrchovou úpravou Climacoat pro nepříznivé povětrnostní podmínky nebo asistent pro jízdu s přívěsem (Trailer Assist).

Výbava modelu SEAT Ateca byla rozšířena nejvyspělejšími asistenčními systémy včetně prediktivního adaptivního tempomatu ACC, přednárazového bezpečnostního systému (Pre-Crash Assist), asistenta pro částečně automatizovanou jízdu (Travel Assist) a asistenta pro změnu jízdního pruhu (Side Assist). Uvedené technologie zvyšují úroveň bezpečnosti a komfortu tohoto kompaktního SUV bez ohledu na jízdní situaci.

Design modelu SEAT Ateca kombinuje dynamiku a funkčnost. Každá část vozidla byla pečlivě navržena s cílem vytvořit sebevědomý vzhled, který je okamžitě rozpoznatelný. U verze pro rok 2020 byly jednotlivé detaily kompaktního SUV optimalizovány nebo nově doplněny. Ateca tak odráží svět, v němž existuje, a ve svém stylu kombinuje emocionální vnější design s ještě větší robustností.

Ateca si zachovává svalnatou postavu s proporcemi, které zdůrazňují šířku vozu. Vnější délka SUV mírně vzrostla na 4381 mm (+18 mm) – v důsledku nového designu nárazníku vpředu i vzadu. Vnější šířka (1841 mm) a výška (1615 mm) jsou stejné jako u předchůdce.

Příď s novou tváří ztělesňuje nový designérský styl značky SEAT, na němž se zčásti podílí nový nárazník a světlomety s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce. Charakteristický design značky SEAT zůstal zachován. Silueta vozu s precizními liniemi a ladnými tvary tak vyjadřuje sebevědomý styl a dynamiku.

Optimalizovaný design zádě, v níž se skrývá zavazadlový prostor pozoruhodného objemu 510 litrů, zvýrazňuje osobitou ramenní oblast kompaktního SUV. Nový zadní nárazník a zadní svítilny s diodami LED pro všechny osvětlovací funkce včetně dynamických ukazatelů směru završují celkový vzhled vozu a zvyšují jeho atraktivitu. Naznačené koncovky výfukové soustavy dodávají designu zádě ještě větší emocionální náboj. Záď také zdobí nápis Ateca v novém stylu ručně psaného písma.

Ještě sportovnější vzhled dodává vozu stupeň výbavy FR s ozdobnými prvky v matném odstínu šedá Cosmo včetně nového designu masky chladiče, ozdobných lišt na nárazníku vpředu i vzadu, rámečků mlhových světlometů, krytů vnější zpětných zrcátek, bočních ochranných lišt a rámečků naznačených koncovek výfukové soustavy.

Nový stupeň výbavy nese označení XPERIENCE a kompaktnímu SUV dodává pořádnou porci terénního charakteru, který vyvolává dojem všestrannosti, svobody a sebevědomí. Tento charakter je umocněn černými nárazníky vpředu a vzadu, bočními prahy a lemováním podběhů kol. Ozdobné lišty na bocích, přídi a zádi mají povrchovou úpravu se vzhledem hliníku.

Nový SEAT Ateca se dokáže přizpůsobit životnímu stylu zákazníků, kteří mají na výběr nejen stupeň výbavy Style, sportovní FR nebo zcela nový XPERIENCE, ale také 13 různých druhů kol z lehké slitiny s průměrem ráfku od 17“ do 19“ a širokou paletu 10 barev karoserie – včetně nového laku Camouflage zelená

S exteriérem modelu SEAT Ateca dokonale ladí vnitřní design, který vytváří elegantní, ušlechtilý interiér s dynamickou atmosférou. Modernizovaná verze nabízí cestujícím ještě vyšší úroveň vnímané kvality, robustnosti a bezpečnosti, a to od okamžiku usednutí do vozu.

Na přání dodávaný digitální panel přístrojů, SEAT Digital Cockpit, s 10,25“ displejem, poskytuje řidiči vylepšené uživatelské rozhraní. Kompletně digitalizovaný interiér zahrnuje také vylepšený informační a zábavní systém s 8,25“ nebo 9,2“ displejem.

Kvalitu řemeslného zpracování nového modelu SEAT Ateca zvyšují nové materiály výplní dveří s naznačeným prošíváním. Nová čalounění jsou ještě odolnější. Řidiči ocení příjemnější držení nově navrženého volantu, který jim poskytuje pocit intenzivnějšího spojení s vozem. Úroveň komfortu za chladného počasí zvyšuje vyhřívání volantu.

Vyhřívání volantu přitom není jediným zlepšením, které zpříjemňuje cestování s modelem Ateca v chladném ročním období. Kompaktní SUV je vybaveno rovněž vyhřívaným sklem čelního okna, které má neviditelnou povrchovou úpravu s označením Climacoat.

Sklo čelního okna lze díky této technologii rozmrazit za pouhé 2 až 3 minuty, aniž by byl ovlivněn výhled řidiče, například nežádoucími odrazy.

Sedadlo řidiče je elektricky nastavitelné v 8 směrech. Polohu sedadla a vnějších zpětných zrcátek si může řidič uložit do paměti, aby měl kdykoli rychle k dispozici ideální polohu za volantem.

Design interiéru je umocněn matnou povrchovou úpravou rámečků výdechů ventilační soustavy, řadicí páky a informačního a zábavního systému. Nový rozměr dodává interiéru vícebarevné dekorační osvětlení.

Centrálou konektivity je digitální panel přístrojů SEAT Digital Cockpit s uživatelsky konfigurovatelným 10,25“ displejem o vysokém rozlišení. Panel přístrojů je standardně propojen s informačním a zábavním systémem Media, který nabízí 8,25“ displej a konektivitu pro chytré telefony. Systém Connect s větším, 9,2“ displejem nabízí funkce navigace a hlasového ovládání hovorovým jazykem, jež usnadňuje uživatelské interakce. Nový model Ateca je navíc vybaven osvětlenými vstupy USB typu C, které umožňují bezproblémové připojení přenosných zařízení a jejich nabíjení.

Hlasové ovládání je patrně jedním z nejsnadnějších a nejpřirozenějších způsobů interakce se zařízeními, a to zejména pro uživatele, kteří jsou již zvyklí na domácí asistenty ze světa spotřební elektroniky.

Hlasové ovládání rozpoznává hovorový jazyk. Uživatel tak může vstupovat do interakce s informačním a zábavním systémem pomocí hovorového vyjadřování. Systém reaguje i na opravy a odkazy na předchozí příkazy. Vyhledávání informací pro navigaci nebo hudby je díky tomu ještě snadnější a rychlejší. Systém se aktivuje jednoduchým zvoláním „Hola Hola“.

Zákazníci budou mít také přístup ke svým digitálním životům bez ohledu na jimi používané zařízení, a to díky systému Full Link, jehož součástí jsou uživatelská prostředí Android Auto a Apple CarPlay.

Systém Full Link je bránou do světa konektivity. Uživatelé si mohou jeho prostřednictvím propojit svá přenosná zařízení s informačním a zábavním systémem vozidla, a přenést tak svůj digitální „ekosystém“ do vozidla, ať se jedná o seznam kontaktů, hudební doprovod pro jízdu nebo mapové systémy. Vše je k dispozici a vše se ovládá intuitivně a bezpečně pomocí informačního a zábavního systému nebo ovládacích prvků na volantu, aniž by řidič musel odvracet svou pozornost od řízení.

SEAT CONNECT s integrovanou kartou eSIM zajišťuje uživatelům nepřetržité spojení s digitálním světem. Budoucí verze systému dokonce zpřístupní uživatelům nejnovější informační a zábavní aplikace, které bude možné kdykoli aktualizovat. To znamená, že v průběhu životnosti vozidla se bude digitální „ekosystém“ rozšiřovat a s ním i počty internetových služeb. SEAT CONNECT bude nabízen bezplatně na dobu jednoho roku bez ohledu na zákazníkem zvolenou verzi nebo stupeň výbavy.

Integrovaná karta eSIM poskytuje také službu eCall. Jejím prostřednictvím lze přímo přivolat záchranné služby v případě nehody. To znamená ještě vyšší úroveň bezpečnosti pro všechny členy posádky. Ti mají k dispozici nejen možnost nouzového volání (aktivuje se manuálně nebo automaticky), ale také odeslání důležitých dat z vozidla záchranným službám. Jedná se například o polohu vozu, typ motoru, barvu karoserie nebo počet cestujících. Uvedené údaje usnadní poskytnutí účinné pomoci. Integrovaná karta eSIM navíc umožňuje kontakt se servisními službami SEAT prostřednictvím tlačítka „soukromého volání“. Řidič se díky této asistenční službě může spojit s operátorem servisních služeb SEAT ve svém rodném jazyce bez ohledu na zemi, v níž právě cestuje.

Služby SEAT CONNECT poskytované prostřednictvím integrované karty eSIM umožňují některým informačním a zábavním funkcím používat v reálném čase informace z cloudu, které posouvají tradiční navigační systém do nové dimenze. Mezi tyto informace patří například internetové dopravní zpravodajství nebo poloha parkovacích míst a čerpacích stanic, a to včetně otvírací doby a aktuálních cen.

Aplikace SEAT Connect zpřístupňuje nový svět možností pomocí služeb s dálkovým přístupem. Uživatelé si stáhnou aplikaci do svého chytrého zařízení a mohou na dálku ovládat řadu funkcí svého zaparkovaného vozu.

Uživatelé mají vzdálený přístup k datům svého vozu, od provozních údajů přes polohu zaparkovaného vozu a jeho stav až po stav zámků dveří a osvětlení. Upozornění na rychlost informují majitele o tom, že řidič, jemuž vůz zapůjčil, jede příliš rychle. Jiná upozornění hlídají pohyb vozidla v definované oblasti nebo informují majitele o pokusu o vloupání do vozidla. Další služby umožňují na dálku odemknout nebo uzamknout dveře vozu či aktivovat houkačku a ukazatele směru pro snadnější nalezení vozu, například na velkém obsazeném parkovišti.

Nový SEAT Ateca je bezesporu jedním z nejbezpečnějších vozidel ve svém segmentu, které nabízí řadu nových vyspělých asistenčních systémů ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Nové kompaktní SUV dokáže ještě lépe vnímat své okolí a reagovat na překážky na vozovce. SEAT Ateca díky těmto technologiím rozpoznává okolní dění a nabízí optimalizovanou ochranu v jakékoli situaci.

Systémy, mezi něž patří přednárazový asistent (Pre-Crash Assist), prediktivní adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control), asistent pro částečně automatizovanou jízdu (Travel Assist), asistent pro stav nouze (Emergency Assist), asistent pro změnu jízdního pruhu (Side Assist) a asistent pro vyparkování (Exit Assist), vzájemně spolupracují, aby ochránily vozidlo i jeho posádku.

Přednárazový asistent (Pre-Crash Assist) připraví vozidlo i cestující na nejhorší v případě bezprostředně hrozící kolize. Systémy vozidla přitom vzájemně spolupracují. Tato funkce přitáhne bezpečnostní pásy na sedadlech vpředu, uzavře okna dveří a střešní okno a aktivuje výstražná světla, aby minimalizovala důsledky nehody.

Prediktivní adaptivní tempomat ACC (Adaptive Cruise Control) zjišťuje polohu kompaktního SUV pomocí dat GPS z navigačního systému a na základě toho upravuje rychlost jízdy s ohledem na další průběh trasy – zatáčky, kruhové objezdy, křižovatky, úseky s omezením rychlosti a zastavěné oblasti. Adaptivní tempomat používá také přední kameru k rozpoznávání dopravních značek a v případě změny rychlostního limitu přizpůsobí rychlost jízdy vozidla.

Funkci částečně automatizované jízdy rozšiřuje technologie Travel Assist. Řidič ji aktivuje stisknutím tlačítka na volantu. Vyspělý systém využívá informace ze systémů ACC a Lane Assist k aktivnímu udržování vozidla uprostřed jízdního pruhu a přizpůsobování rychlosti jízdy dopravní situaci. Řidič může využívat funkci asistovaného řízení při rychlosti jízdy až 210 km/h.

Z důvodů bezpečnosti a dodržování legislativních požadavků musí řidič na systém neustále dohlížet, sledovat dopravní situaci a také držet volant alespoň jednou rukou. Pokud vozidlo detekuje, že řidič pustil volant na více než 15 sekund, aktivuje zvuková a vizuální upozornění, podpořená krátkým přibrzděním. Jestliže řidič ani pak nereaguje, zasáhne asistent pro stav nouze (Emergency Assist) a Ateca bezpečně zastaví.

Novou dimenzi asistence přináší řidičům nového modelu SEAT Ateca asistent pro vyparkování (Exit Assist). Vozidlo řidiče při opouštění parkovacího místa zvukově a vizuálně upozorňuje na přibližující se vozidla, cyklisty nebo chodce z obou stran a v případě potřeby automaticky zabrzdí.

SEAT Ateca bude vybaven také asistentem pro změnu jízdního pruhu (Side Assist), který detekuje vozidla vzdálená až 70 metrů a upozorňuje na ně řidiče rozsvícením diody LED na vnějším zpětném zrcátku.

Nová Ateca nabízí také technologii Trailer Assist pro zákazníky, kteří často jezdí s přívěsem. Tento systém podporuje řidiče při couvání nebo parkování s přívěsem. Precizní manévrování se soupravou usnadňuje obraz ze zadní kamery.

Trailer Assist je uživatelsky velmi přívětivý. Řidič musí jen zařadit zpětný chod, stisknout tlačítko parkovacího asistenta a ovládacím prvkem pro nastavování polohy vnějších zpětných zrcátek zvolit požadovaný směr jízdy soupravy s přívěsem a pak už jen ovládat pedály plynu a brzdy, resp. i řazení ve vozidlech s mechanickou převodovkou. Systém se postará o všechno ostatní.

Systémy modernizovaného modelu SEAT Ateca neslouží pouze bezpečnosti. Vyspělá technika tohoto kompaktního SUV zvyšuje také úroveň praktičnosti, komfortu a jídních vlastností. Řidič si může změnit charakter vozidla voličem jízdních režimů v závislosti na provozních podmínkách a vlastních preferencích. Varianty s pohonem předních kol nabízejí režimy Eco, Normal, Sport a Individual. Verze 4Drive k tomu přidávají další dva režimy – Offroad a Snow.

Nabízené motory poskytují ještě vyšší hospodárnost, ať si zákazníci zvolí pohon na benzin (TSI) nebo naftu (TDI). Všechny motory dosahují nejvyšší úrovně výkonových parametrů a provozních vlastností, a to při současném snížení emisí. Díky širokému výběru si zákazníci mohou sestavit kombinaci vozidla a motoru, která odpovídá jejich požadavkům.

Tříválcová jednotka 1,0 litru dosahuje nejvyššího výkonu 81 kW/110 k a dodává se ve spojení s mechanickou převodovkou. Tento motor používá spalovací proces na základě Millerova cyklu a výfukové turbodmychadlo s variabilní geometrií rozváděcích lopatek. Výsledkem je nová úroveň hospodárnosti mezi motory této objemové třídy.

Millerův cyklus optimalizuje časování ventilů. Brzké uzavření sacích ventilů je kombinováno s vyšším kompresním poměrem a přeplňováním. Účinnější řízení tvorby směsi paliva a vzduchu zvyšuje hospodárnost až o 10 %.

Větší čtyřválec se zdvihovým objemem 1,5 litru poskytuje nejvyšší výkon 110 kW/150 k a může být kombinován s mechanickou převodovkou nebo s dvouspojkovou převodovkou DSG. Motor je vybaven aktivním systémem deaktivace válců ACM (Active Cylinder Management). Za určitých provozních podmínek běží motor jen na dva válce, čímž se snižuje spotřeba paliva a maximalizuje účinnost.

Nejvýkonnější zážehovou jednotkou je čtyřválec 2,0 litru o nejvyšším výkonu 140 kW/190 k, dodávaný výhradně s dvouspojkovou převodovkou DSG a systémem pohonu všech kol 4Drive.

Vznětové motory hrají i nadále klíčovou roli v nabídce pohonů pro model Ateca. S představením nové verze modelu Ateca byla paleta vznětových jednotek optimalizována z hlediska dynamiky a hospodárnosti.

Dosud nabízené jednotky 1.6 TDI s výkonem 85 kW/115 k byly nahrazeny motory 2.0 TDI. Jejich výhodou je kromě lepších výkonových parametrů (dostupnost vyššího točivého momentu a maximálního výkonu v širším rozsahu provozních otáček) také výrazné snížení emisí.

Vznětové motory se zdvihovým objemem 2,0 litru a výkonem 85 kW/115 k se dodávají s šestistupňovou mechanickou převodovkou.

K dispozici je také výkonnější jednotka se 110 kW/150 k, nabízená jak s mechanickou převodovkou, tak i s dvouspojkovou převodovkou DSG. Motor o výkonu 110 kW/150 k se dodává také s pohonem všech kol 4Drive (výhradně s převodovkou DSG).

Všechny jednotky TDI jsou vybaveny novým systémem SCR s dvojitým vstřikováním AdBlue, který v porovnání s předchozí generací vznětových motorů výrazně snižuje emise NOx. Díky tomu splňují všechny vznětové motory nejpřísnější limity emisní normy Euro 6AP.

Přehled nabízených motorů:

1.0 TSI 81 kW/110 k, mechanická převodovka

1.5 TSI 110 kW/150 k, mechanická převodovka

1.5 TSI 110 kW/150 k, převodovka DSG

2.0 TSI 140 kW/190 k, převodovka DSG a pohon všech kol 4Drive

2.0 TDI 85 kW/115 k, mechanická převodovka

2.0 TDI 110 kW/150 k, mechanická převodovka

2.0 TDI 110 kW/150 k, převodovka DSG

2.0 TDI 110 kW/150 k, převodovka DSG a pohon všech kol 4Drive





