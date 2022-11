Porsche 911 Dakar je limitka s cenovkou 5,5 milionu korun

Tohle bláznivé Porsche 911 Dakar příjíží v limitované edici 2 500 kusů a určitě bude sběratelským skvostem a dobrou investicí. K pořizení musíte mít 5,5 milionu korun. Na přání ho můžete mít se střešní nástavbou včetně přídavných světlometů a offroadového příslušenství





Značka Porsche slaví na autosalonu v Los Angeles mimořádnou světovou premiéru: nové Porsche 911 Dakar, schopné jet v terénu stejně dobře jako na dálnici. Exkluzivní model, jeho výroba je omezena na 2 500 kusů, ukazuje, že koncept Porsche 911 nemá téměř žádné limity. Zároveň připomíná také první celkové vítězství automobilky Porsche v Rallye Paříž-Dakar v roce 1984, které bylo zároveň zrozením pohonu všech kol ve voze Porsche 911. I proto je nový model 911 Dakar nabízen také s volitelným paketem Rally Design připomínající tento ikonický vítězný vůz.





Prvním výrazným detailem Porsche 911 Dakar je světlá výška – o 50 mm vyšší než u modelu 911 Carrera se sportovním podvozkem. A standardní systém pro zvedání podvozku dokáže světlost zvednout ještě o dalších 30 milimetrů. Světlá výška a nájezdové úhly Porsche 911 Dakar tak jsou srovnatelné s konvenčními SUV. „Lift system“ není určen jen vyloženě do terénu a pro pomalé překonávání překážek, nastavení „vysoké úrovně“ je k dispozici až do 170 km/h. Po překonání této rychlosti se automaticky sníží zpět na normální úroveň.

Sportovně terénní atributy vozu doplňují speciálně vyvinuté terénní pneumatiky Pirelli Scorpion All Terrain Plus (245/45 ZR 19 vpředu a 295/40 ZR 20 vzadu). Robustní dezén má hloubku 9 milimetrů a zesílené bočnice sestávají ze dvou upravených vrstev. Díky tomu jsou pneumatiky Porsche 911 Dakar ideální i pro náročný terén a jsou vysoce odolné vůči defektům. Letní a zimní pneumatiky Pirelli P Zero jsou k dispozici jako volitelná výbava, terénní pneumatiky jsou však součástí standardní výbavy a nabízí dynamiku sportovního vozu také na silnici.

Impozantní výkon na všech površích

Třílitrový šestiválec biturbo s výkonem 480 koní (353 kW) a maximálním točivým momentem 570 newtonmetrů poskytuje skvělé parametry a podmanivý zvuk boxeru. Z nuly na 100 km/h vůz sprintuje během 3,4 sekundy, vzhledem k použití terénních pneumatik je maximální rychlost omezena na 240 km/h.

Motor je standardně vybaven osmistupňovou převodovkou PDK a pohonem všech kol Porsche. Standardní výbava obsahuje také řízení zadní nápravy, uložení motoru z modelu 911 GT3 a vyrovnávání náklonů PDCC. Symbióza systémů znamená to, že Porsche 911 Dakar je dynamické na písku stejně jako na Severní smyčce Nürburgringu. Maximální výkon v terénu zajišťují také dva nové jízdní režimy, které lze volit pomocí otočného spínače na volantu. Režim Rally je ideální pro nezpevněné, nerovné povrchy a pohon 4x4 zde preferuje zadní nápravu. V režimu Off-road se automaticky aktivuje vysoká světlá výška – tento setup je navržen pro maximální trakci v obtížném terénu a písku. Oba nové jízdní režimy jsou rovněž vybaveny novým systémem Rally Launch Control, umožňující působivou akceleraci na nezpevněném povrchu a dovoluje zhruba 20% prokluz kol.

Volitelně se střešním nosičem či stanem a chronografem Porsche Design

Mezi další charakteristické prvky modelu 911 Dakar patří nově vyvinutý, pevný a lehký zadní spoiler z uhlíkového kompozitu CFRP a přední kapota z uhlíkového kompozitu CFRP s výraznými vzduchovými otvory převzatými z modelu 911 GT3. K dispozici jsou také standardní terénní detaily: červená hliníková tažná oka vpředu a vzadu, rozšířené podběhy a prahy či ochranné prvky z nerezu vpředu, vzadu a na bočních prazích. Boční otvory pro přívod vzduchu na přepracované přídi jsou chráněny proti odletujícím kamenům mřížkami z nerezové oceli.

Střecha Porsche 911 Dakar je vybavena 12V elektrickou zásuvkou pro světlomety volitelného střešního nosiče. S nosností 42 kilogramů může střešní „koš“ bez problémů pojmout soutěžní vybavení jako například kanystry s vodou či benzinem, lopaty nebo trakční desky. Pro Prosche 911 Dakar se nabízí také střešní stan.

V interiéru Porsche 911 Dakar podtrhuje své sportovní ambice standardními skořepinovými předními sedadly a absencí zadních sedadel. Lehčí skla a baterie dále snižují jeho hmotnost, která činí jen 1 605 kg – 911 Dakar je tedy o pouhých 10 kg těžší než 911 Carrera 4 GTS s převodovkou PDK.

Charakteristickým prvkem interiéru Dakaru jsou standardní povrchy Race-Tex s dekorativním prošíváním v odstínu zelené barvy, který se exkluzivně nabízí i jako kovová povrchová úprava exteriéru pro 911 Dakar. Sportovní paket Rally s ochranným rámem, šestibodovými bezpečnostními pásy a hasicím přístrojem je také volitelnou výbavou.

Paket Rally Design ve stylu vítězného vozu z Rallye Paříž-Dakar 1984

Srdcem na přání dodávaného paketu Rally Design od Porsche Exclusive Manufaktur je dvoutónový metalický lak White/Enzian Blue Metalic. Je to vůbec poprvé, kdy Porsche zavedlo kombinaci dvoubarevného laku a dekorativní fólie do sériové výroby. Na boku vozidla také může být dle přání klienta startovní číslo – od 0 do 999. Kromě červených a zlatých pruhů nese 911 Dakar s designovým paketem Rally, jehož vzhled vychází z vítězného vozu Rallye Paříž-Dakar 1984, na dveřích také nápis „Roughroads“. Tento termín je registrovaná ochranná známka a odráží koncept modelu 911 Dakar a jeho vhodnost pro jízdu v terénu. Bíle lakované ráfky a červené zadní svítilny završují celkově výrazný vzhled odlišující model od standardních 911tek. Další výrazné prvky nese interiér: rozšířený Race-Tex, kožené obložení nebo bezpečnostní pásy v odstínu Sharkblue.

Porsche Design Chronograph

Zákazníci modelu 911 Dakar si mohou exkluzivně objednat Porsche Design Chronograph 1 – 911 nebo Chronograph 1 – 911 Dakar Rally Design Edition odpovídající vozidlu. Poprvé je pouzdro vyrobeno z lehkého karbidu titanu obzvláště odolného proti poškrábání.

Nové Porsche 911 Dakar lze nyní objednat za cenu 222 020 €. Balíček Rally Design stojí dalších 26 061 eur včetně daně.





