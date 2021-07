Peugeot 106 slaví třicetiny. Vyráběl se 11 roků

Peugeot 106 oslaví v září 2021 již 30. narozeniny a stane se tzv. youngtimerem vhodným pro sběratelské účely. Z výrobních pásů sjelo za jedenáct roků výroby 2,8 milionu kusů, přičemž nechybělo provedení jezdící na elektřinu.





Peugeot 106 byl prvním vozem „6. generace“ (modely, jejichž název končí číslem 6). Tento nový vůz měl rozšířit nabídku značky Peugeot v segmentu malých městských vozů, který v té době tvořil něco přes třetinu evropských prodejů, přičemž ve Francii představoval 40 %.





Peugeot 106 byl uveden na trh 12. září 1991 a novinářům byl představen jako „Sympatická koule zahalená do úsměvů a oděná do šarmu, která se cítí dokonale ve svých 356 cm plných překvapení a úžasu. Navržena jako všestranný vůz určený do města a stvořený pro silnici, jako ikona elegance a svůdnosti, s pohonem předních kol a motorem uloženým napříč, který se zrodil z know-how značky Peugeot a vychází ze stejné tradice“.

Nejprve se Peugeot 106 vyráběl ve třídveřovém, od roku 1992 pak i v pětidveřovém provedení. Do ukončení prodeje v roce 2003 se ho vyrobilo téměř 2 800 000 kusů. Peugeot 106 se vyráběl především v Mulhouse, ale v době největší poptávky probíhala jeho výroba i v továrnách v Sochaux a Aulnay-sous-bois. Nabídka pohonů zahrnovala čtyřválcové benzinové motory typu TU o objemu 954 až 1587 cm3 a naftové agregáty o objemu 1360 až 1558 cm3.

Peugeot 106 je bezpochyby jedním z vozů značky s největším počtem speciálních sérií. Za dvanáct let prodeje jich byla zhruba dvacítka. Mezi nejikoničtější patří velmi krásné edice „Roland Garros“ a „Zenith“ z roku 1993, slavný model 106 Kid s džínovými sedadly z roku 1994, vtipná verze Cartoon, kterou reprezentoval animovaný hrdina Droopy v letech 1996 až 1999, elegantní model „Inès de la Fressange“ z roku 1997 nebo „Enfant Terrible“ uvedený na trh v roce 2000.

Vůz existoval také ve sportovních verzích jako 106 Rallye z roku 1993, 106 XSI s výkonem 95 k z roku 1992, s výkonem 105 k z roku 1995 a 106 S16 s výkonem 120 k z roku 1996. Vůz prožil úspěšnou sportovní kariéru v soutěžích Peugeot Sport a v rallye skupiny N. V roce 1997 byl představen model 106 Maxi, inspirovaný modelem 306 Maxi. Od roku 1998 jej vyvíjel a pilotoval Lionel Montagne, v roce 2000 s ním Cédric Robert obsadil 5. místo ve francouzském mistrovství v rallye.

Peugeot byl průkopníkem elektromobilů, první Peugeot VLV (Voiture Légère de Ville = lehký městský vůz) byl představen v roce 1941. Peugeot 106 byl druhý a až do roku 2010 držel světový rekord v prodeji elektromobilů. Elektrické verze se prodalo téměř 3 550 kusů a byla určena pro soukromé i firemní zákazníky.

V neposlední řadě jsou pro Peugeot 106 také typické reklamní kampaně založené především na humoru, se známým sloganem: „Muž je ochoten udělat cokoli, aby si mohl půjčit auto své ženy“.

Chcete-li si Peugeot 106 prohlédnout, navštivte muzeum Peugeot Adventure v Sochaux, která mu připravila do konce roku 2021 výstavu. K tomuto výročí je vystaveno osm modelů: 106 Rallye (italská verze) z roku 1994, 106 XSI z roku 1992, 106 Signature z roku 1995, 106 S16 z roku 1997, 106 Enfant Terrible z roku 2002, 106 Electric z roku 1996, 106 Maxi z roku 1997 a prototyp 106 Cabriolet z roku 1992.





