Originální Land Cruiser Toma Hankse jde do dražby. Za kolik se vydraží?

Aukční dům Bonhams milovníkům terénních vozů i světa filmu nabízí výjimečnou hračku. V dražbě se prodává Toyota Land Cruiser FJ40, kterou vlastní Tom Hanks. Držitel dvou Oscarů ozdobil interiér auta svým podpisem.





Toyota Land Cruiser ze série 40 byl uveden na trh v roce 1960 a během 26 let se vyrobilo více než milion těchto vozů. Auto Toma Hankse pochází z roku 1980, má zelenou barvu a bílou střechu, na které je namontovaný kovový střešní box. Celek doplňují chromované hliníkové disky. Auto vypadá, jako by právě opustilo bránu továrny. Herec z oscarových snímků Forrest Gump nebo Philadelphia automobil zásadně upravil pro svoje potřeby a podmínky panující v Kalifornii, kde vůz používal.





Land Cruiser Toma Hankse má pod kapotou motor V6 o objemu 4,3 litru od GM a s výkonem 180 koní, což ještě předčí tovární jednotky. Navíc je tu pětirychlostní manuální převodovka GM. Pohon se přenáší na všechna čtyři kola, přičemž terénní schopnosti Toyoty ještě umocňuje použití tlumičů od Old Man Emu.

Změnou pod rukama Toma Hankse prošel i interiér. Herec se rozhodl nechat do první řady instalovat elektricky ovládaná černá kožená sedadla s integrovanými opěrkami hlavy z Porsche, vzadu zůstaly skládací sedačky z Toyoty. Nový majitel si však bude moci zpátky namontovat originální přední sedadla, protože se prodávají společně s autem. Land Cruiser má kazetový přehrávač s rádiem Sony a navíc reproduktory vzadu, výbavu doplňuje klimatizace. V Kalifornii se ostatně bez ní prakticky nedá vyjet na silnici.

Automobil byl uveden do provozu právě v Kalifornii, což znamená, že splňuje přísné technické a ekologické normy. Aukční dům Bonhams uvádí, že interiér vozu nese pouze mírné známky opotřebení a přiznává, že Hanks používal Land Cruiser k terénní jízdě a je to na něm znát. „Tohle FJ ocení skutečný milovník tohoto modelu, který chce bez nehody brázdit silnice a vyrazit i do terénu. Atraktivitu vozu zvyšuje fakt, že patřil Tomu Hanksovi,“ uvádí aukční dům.

Okolnost, že auto patřilo Tomu Hanksovi, dokládá i drobný detail v interiéru. Na kovovou informační tabulku před spolujezdcem informující o fungování rychlostní skříně umístil herec svůj podpis. Bonhams ohodnotil automobil na 1 600 000 až 2 700 000 Kč. Kam se ale cena skutečně vyšplhá, se uvidí až při samotné aukci 13. srpna.





