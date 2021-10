Omlazený Ford Focus dostal obří obrazovku. Kombi ani ostré ST chybět nebudou

Po faceliftu se jednotlivé výbavové stupně od sebe odlišují. Modernizace přinešla nové asistenční systémy a změnu pohonných jednotek. V nabídce budou zážehové litrové tříválce EcoBoost nebo turbodiesel 1.5 EcoBlue. Ostré provedení ST bude pohánět benzínový čtyřválce2.3 EcoBoost s výkonem 206 kW.





Ford představil nový Focus, rodinný vůz střední velikosti s expresivním novým designem, úspornými elektrifikovanými pohony a nejmodernější konektivitou i asistenčními technologiemi. To vše proto, aby soužití s automobilem bylo pro jeho majitele ještě jednodušší a příjemnější.





Varianty Titanium, ST-Line a Active jsou vzájemně více odlišené. Na přání jsou k dispozici rozšiřující sady výbavy X a Vignale, jež přinášejí ještě více luxusu spolu s exkluzivními designovými prvky.

Nový Focus dostal také novou generaci komunikačního, zábavního a ovládacího systému SYNC 4 s cloudovou navigací a hlasovým ovládáním s online připojením a schopností rozumět běžné řeči. Zcela nová obrazovka systému SYNC 4 je při úhlopříčce 13,2 palce (33,5 cm) největší v segmentu a její intuitivní rozhraní usnadňuje ovládání rozsáhlého spektra jízdních i komfortních funkcí. S touto technologií je zároveň spojena možnost využívat bezdrátových aktualizací Ford Power-Up, díky nimž se bude funkčnost vozu v průběhu času dále rozvíjet.

Do Focusu zároveň přichází několik nových asistenčních technologií, mezi nimi asistent mrtvých úhlů, který vedle samotného monitorování mrtvých úhlů dokáže také v případě, že se řidič chystá přejet do souběžného pruhu, v němž se aktuálně nachází jiné vozidlo, vyvinout do řízení opačný impuls, aby jej od záměru odradil.

Nový Focus dále poprvé umožní kombinovat úsporné mild-hybridní motorizace EcoBoost Hybrid o výkonu až 114 kW (155 k) se samočinnou převodovkou. Jedná se o sedmistupňovou dvouspojkovou skříň Powershift, jejíž konstrukce ve spojení s dynamickým charakterem elektrifikovaného pohonu zaručuje pro Focus typický požitek z jízdy.

Zavazadlový prostor Focusu kombi o objemu až 1653 litrů nabízí v reakci na zpětnou vazbu zákazníků ještě více praktičnosti. Má novou „mokrou“ zónu, která se snadno čistí, a vertikální oddělovač. V nabídce nadále zůstává i prostorný a praktický pětidveřový hatchback.

Ford dnes představil i nový Focus ST, vyvinutý oddělením Ford Performance. Vyznačuje se sportovním novým vzhledem karoserie a kol, nepřehlédnutelným zeleným lakem Mean a novými sportovními sedadly, vyvinutými ve vlastní režii Fordu. K dispozici bude s výkonným zážehovým motorem EcoBoost v karosářských variantách hatchback i kombi.

Moderní a svěží design

Nový Focus přichází se svěžím a sebevědomým vnějším vzhledem, inspirovaným designovou filozofií Fordu založenou na člověku a jeho potřebách. Každá varianta nového Focusu má specifický charakter.

Nový design kapoty znamená větší výšku předních partií a „modrý ovál“ Fordu se přesunul doprostřed velké horní mřížky. Všechny varianty nového Focusu jsou sériově vybaveny novými LED světlomety s nezaměnitelným světelným podpisem a integrovanými mlhovými světly, což návrhářům uvolnilo ruce k vytvoření čistších a elegantnějších spodních partií přídě. Zatmavené zadní svítilny udělují vozu prémiový vzhled. Ve vyšších stupních výbavy využívají zadní svítilny technologii LED a mají nový vnitřní design s tmavou centrální sekcí a atraktivním světelným vzorem.

Jednotlivé varianty nového Focusu se vzájemně odlišují více než dosud, zejména díky specifickému pojetí přední masky. Výbavové linie Trend Edition a Titanium mají širokou horní mřížku s výraznými vodorovnými prvky, v případě modelu Titanium navíc chromovanými, a lesklým chromovaným lemem. Sportovně stylizovaný model ST-Line se vyznačuje lichoběžníkovou horní mřížkou se specifickými proporcemi a lakovaným černým výpletem, doplněnou širšími bočními otvory v nárazníku a hlubší spodní mřížkou. Dalšími specifiky ST-Line jsou nástavce prahů, zadní difuzor a zadní spoiler.

Dobrodružně koncipovaná varianta Active čerpá inspiraci u vozů kategorie SUV. Tomu odpovídá robustnější vzhled s výraznějšími vertikálními lištami v horní mřížce spolu s vyššími bočními otvory, větší světlou výškou a černými ochrannými prvky na karoserii.

Pro verze ST-Line a Active se v nabídce objeví také verze Vignale, která přináší spolu s bohatou výbavou také matné provedení horní mřížky a postranních otvorů, stejně jako exkluzivní vzory kol.

Elektrifikované pohony

V rozmanité nabídce motorů pro nový Focus nechybí pohonné jednotky, jež díky elektrifikaci nabízejí ještě více hospodárnosti, kultivovanosti a radosti z jízdy, která k Focusu neodmyslitelně patří už déle než 20 let.

V kombinaci se sedmistupňovou samočinnou převodovkou Powershift dosahuje motor EcoBoost Hybrid v novém Focusu dle metodiky WLTP spotřeby paliva od 5,2 l/100 km a emisí CO2 od 117 g/km.

Vedle jednoduššího ovládání, daného absencí spojkového pedálu, přináší dvouspojková skříň Powershift také plynulou akceleraci a rychlé změny rychlostních stupňů. Při předjíždění dokáže díky své konstrukci podřadit až o tři stupně najednou. V jízdním režimu Sport řadí až ve vyšších otáčkách. Řidiči mají možnost volit rychlostní stupně také ručně, do modelů ST-Line se řadicí tlačítka na volantu dodávají sériově.

Převodovka Powershift zároveň přispívá k menší spotřebě paliva, protože při běžné jízdě udržuje motor v optimálním rozsahu otáček a umožňuje aktivaci funkce Auto Start-Stop již při poklesu rychlosti pod 12 km/h – nikoliv tedy až po úplném zastavení.

Motory EcoBoost Hybrid využívají 48V mild-hybridní soustavu a v novém Focusu jsou nabízeny ve variantách o nejvyšším výkonu 92 kW (125 k) a 114 kW (155 k). Lze je kombinovat i se šestistupňovou manuální převodovkou, hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2 dle WLTP v takovém případě začínají na 5,1 l/100 km, respektive 115 g/km. Hybridní ústrojí nahrazuje běžný alternátor integrovaným startérem/generátorem, který je poháněný řemenem. Při zpomalování zachycuje kinetickou energii a ukládá ji ve formě elektřiny do lithium-ion akumulátoru. V případě potřeby však integrovaný startér/generátor pracuje jako elektromotor, který dle situace buď navyšuje celkový točivý moment hnací soustavy, nebo snižuje zátěž zážehového motoru a přispívá tak ke snížení spotřeby paliva.

Zájemci o nový Focus budou moci zvolit zážehový motor 1.0 EcoBoost také bez hybridní technologie, a to ve variantě 92 kW (125 k) se šestistupňovou manuální převodovkou. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO2dle WLTP pak začínají na 5,1 l/100 km, respektive 116 g/km. Díky proměnnému časování sacích i výfukových ventilů a vysokotlakému přímému vstřikování paliva se tyto motory vyznačují vedle úsporného chodu také energickou akcelerací.

Řidičům s vyšším nájezdem je určen vznětový motor 1.5 EcoBlue se spotřebou paliva dle WLTP od 4,0 l/100 km a emisemi CO2od 106 g/km. Jejich účinnost zvyšuje integrované sací potrubí, turbodmychadlo s nízkou setrvačností a vysokotlaké přímé vstřikování paliva.

Nabízená varianta 88 kW (120 k), je sériově kombinována se šestistupňovou manuální převodovkou, přičemž lze objednat také s osmistupňovou samočinnou skříní.

Přepínatelné jízdní režimy umožňují řidičům přizpůsobit vlastnosti nového Focusu svým preferencím a aktuálním podmínkám. V závislosti na volbě konkrétního režimu – Normal, Sport či Eco – se mění odezva plynového pedálu, elektrického posilovače řízení a případně i samočinné převodovky. Modely Active mají navíc speciální módy Kluzký povrch a Nezpevněná cesta.

Technologie, které usnadňují život

Nový Focus využívá nejmodernější asistenční a komfortní technologie značky Ford. Je to zatím její nejmasověji vyráběný model, který těží ze zcela nového komunikačního a zábavního systému SYNC 4 se strojovým učením, díky němuž nabízí v průběhu času vhodnější doporučení a přesnější výsledky vyhledávání podle vzorců chování konkrétního řidiče.

SYNC 4 využívá zcela novou dotykovou obrazovku o úhlopříčce 13,2 palce (33,5 cm) s intuitivním rozhraním. V žádném okamžiku nedělí řidiče od požadované aplikace, informace či ovládacího prvku více než jedno až dvě klepnutí. Prostřednictvím dotykové obrazovky se nyní ovládá i topení a ventilace, k jejichž obsluze dříve sloužil tlačítkový panel. Systém podporuje bezdrátové Apple CarPlay i Android AutoTM.

Propracované hlasové ovládání umožňuje cestujícím používat přirozenou řeč v 15 evropských jazycích. Díky kombinaci palubních dat s internetovým vyhledáváním, k němuž přistupuje prostřednictvím modemu FordPass Connect, reaguje systém rychle a přesně na nejrůznější požadavky od zábavy přes telefonování či ovládání klimatizace až po informace o počasí.

Spolu se SYNC 4 přicházejí také bezdrátové aktualizace Ford Power-Up, jejichž zásluhou se bude nový Focus v průběhu času dále vylepšovat. Většina nových aktualizací nebude od zákazníků vyžadovat žádnou pozornost, proběhne automaticky na pozadí v přednastavených časech. Aktualizace se mohou týkat mnoha technických celků vozu, nejen samotného palubního systému.

Prostřednictvím aplikace FordPass se mohou majitelé odkudkoliv spojit se svým vozem a zjistit na dálku stav paliva nebo životnost oleje, popřípadě i nastartovat motor (s automatickou převodovkou). Funkce SecuriAlert monitoruje prostřednictvím palubních senzorů pokusy o otevření vozu, a to i v případě použití klíče. Pokud k takové události dojde, pošle majiteli oznámení do telefonu.

Vozy vybavené systémem SYNC 4 nabídnou na bezplatné zkušební období online navigaci s aktuálními informacemi o provozu, počasí či dostupnosti parkovacích míst, stejně jako službu Ford Secure. Součástí sady je také informování o nebezpečných situacích v okolí.

Služba Ford Secure přináší služby pro majitele odcizených vozidel s nepřetržitou telefonickou asistencí, vyhledáním odcizeného vozu a zajištěním jeho dopravy zpět k majiteli. V budoucnu se Ford Secure díky bezdrátovým aktualizacím Power-Up rozšíří také o příjem oznámení od jiných vozidel chráněných funkcí SecuriAlert v okolí a o možnost nechat se upozornit, pokud vůz opustí předem definovanou oblast.

Online navigace 8 pracuje s aktuálními i prediktivními dopravními informacemi, které poskytuje společnost TomTom, zatímco Garmin® zajišťuje výpočet optimální trasy. Aktuálně se do vozu přenášejí také informace o počasí jak na trase, tak v destinaci, a to včetně upozornění na nepříznivé počasí, které by mohlo cestu negativně ovlivnit. S orientací v neznámém prostředí pomohou trojrozměrné mapy velkých měst a informace o parkovacích místech.

Nový Focus je sériově vybaven full-LED světlomety s automatickým přepínáním dálkových světel a funkcí manévrovacího osvětlení, která při manévrování v nízké rychlosti (například na parkovišti) přepne na širší světelný kužel. Do vyšších stupňů výbavy se pak dodávají světlomety s technologií Dynamic Pixel LED, která přináší následující funkce:

Nový Focus zároveň přichází s ještě širší paletou pokročilých asistenčních systémů, které přispívají k jistotě za volantem a snižují nároky kladené na řidiče.

Asistent mrtvých úhlů rozšiřuje funkčnost systému hlídání mrtvých úhlů. V případě, že se řidič chystá přejet do souběžného pruhu, v němž se zezadu přibližuje jiné vozidlo takovým rozdílem rychlostí, že hrozí střet, systém řidiče nejen upozorní, ale vyvine také opačný impuls do řízení, aby mu tak poskytl dodatečnou zpětnou vazbu. Systém snímá prostor za vozem do vzdálenosti až 28 metrů dvacetkrát za sekundu a pracuje v intervalu rychlostí 65 až 200 km/h.

Pro Focus je novinkou rovněž systém hlídání mrtvých úhlů s pokrytím přívěsu. Pokud řidič zadá prostřednictvím dotykové obrazovky SYNC 4 délku a šířku přípojného vozidla, systém bude jeho rozměry brát v potaz a bude fungovat i při jízdě s ním.

Nový asistent křižovatek sleduje prostor před vozem prostřednictvím kamery a radaru a zjišťuje, zda nehrozí srážka s protijedoucími vozidly. Pokud řidič Focusu vjede při odbočování vlevo do cesty vozidlu přijíždějícímu v protisměru a rychlost jízdy není vyšší než 30 km/h, systém může začít automaticky brzdit, aby střetu předešel nebo zmírnil jeho následky. Ke správné funkci nepotřebuje dopravní značky ani denní světlo, při rozsvícených světlometech funguje i za tmy.

K dispozici je také funkce informování o nebezpečí v okolí, která dokáže řidiče upozornit i na nebezpečné situace skryté za zatáčkou nebo jinými vozidly, či adaptivní tempomat s funkcí Stop & Go, rozpoznáváním dopravních značek a vedením uprostřed jízdního pruhu. Předkolizní asistent s aktivním brzděním snižuje nebezpečí srážky s jiným vozidlem, chodcem nebo cyklistou, a aktivní parkovací asistent obstará zajetí na místo zcela automaticky, řidiči stačí s automatickou převodovkou pouze držet stisknuté tlačítko.

Nový Focus má také funkci připomenutí obsazených zadních sedadel, která řidiči připomene, aby zadní část prostoru pro cestující před odchodem od vozu zkontroloval, pokud byly na začátku jízdy otevřeny zadní dveře.

Focus kombi je nyní ještě praktičtější

V reakci na zpětnou vazbu zákazníků provedl Ford v zavazadlovém prostoru nového Focusu kombi několik inovací, které dále zvyšují jeho užitnou hodnotu.

Zavazadlový prostor je nyní potažený kvalitním kobercem, který se dříve používal výhradně v prostoru pro cestující ve výbavě Vignale. Nejenže působí prémiově, ale díky krátkému střiženému vlasu se také snadněji čistí. K zajištění drobných předmětů poslouží nová boční síťka a dvě LED světla poskytují lepší osvětlení za snížené viditelnosti.

Nastavitelná podlaha je nově opatřena středovým kloubem, takže ji lze složit a vytvořit z ní vertikální stěnu, která rozdělí zavazadelník na dva samostatné oddíly.

Zavazadlový prostor má nyní také „vlhkou“ zónu s vloženou rohoží, určenou pro odkládání vlhkého oblečení či deštníků. Rohož lze kvůli čistění snadno vyjmout a pomocí nastavitelné podlahy může být vlhká zóna oddělena od zbylé části zavazadlového prostoru.

V zavazadlovém prostoru Focusu kombi dále přibyl instruktážní štítek s diagramy znázorňujícími různé možnosti jeho uspořádání. V rámci průzkumu mezi zákazníky totiž Ford zjistil, že 98 procent majitelů Focusu nezná všechny stávající možnosti, ať už se jedná o prostor pro uložení svinovacího krytu, sklápění opěradel nebo rozdělení podlahy.

Nový Focus ST

Ford představil rovněž nový Focus ST, vyvinutý oddělením Ford Performance. Opět bude nabízen v karosářských variantách hatchback a kombi, poháněných výkonným zážehovým motorem EcoBoost.

Výrazný vnější design ještě více zdůrazňuje sportovní charakter Focusu ST. Ke specifickým detailům této verze patří šestiúhelníkový vzor horní i spodní mřížky, velké postranní otvory, nástavce prahů a aerodynamicky optimalizované spoilery vpředu i vzadu. Sériově se Focus ST Plus s devatenáctipalcovými koly z lehké slitiny.

Nová sportovní sedadla vyvinul Ford ve vlastní režii s cílem zajistit vysokou úroveň pohodlí při běžném používání i příkladné vedení těla při sportovní jízdě. Sedadla mají certifikaci přední německé organizace Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR, iniciativa za zdravější záda). Jsou elektricky seřiditelná ve 14 směrech a vyhřívaná.

Zážehový motor 2.3 EcoBoost, přeplňovaný dvoucestným turbodmychadlem s anti-lag systémem, dosahuje v novém Focusu ST nejvyššího výkonu 206 kW (280 k) a točivého momentu 420 Nm. Šestistupňová manuální převodovka může být vybavena funkcí automatického dorovnávání otáček při podřazování. K dispozici je také sedmistupňová samočinná převodovka s řazením na volantu.

K dalším sportovním technologiím nového Focusu ST patří elektronicky ovládaný samosvorný diferenciál, který zlepšuje chování v zatáčkách a záběr pneumatik při akceleraci, nebo na přání dodávané adaptivní tlumiče pérování, jejichž tlumící účinek se plynule mění až 500krát za sekundu v závislosti na údajích ze senzorů snímajících činnost řízení, brzd a podvozku.





redakce

