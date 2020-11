Nový pickup Peugeot Landtrek dobývá americké kontinenty

V Los Cabos v Mexiku byl dnes večer oficiálně zahájeno uvedení nového pickupu Peugeot Landtrek na latinskoamerický trh. Dojde k němu ve dvou fázích: nejprve přijde na řadu Mexiko, Uruguay, Ekvádor, Paraguay, Panama, Peru, Dominikánská republika, Guatemala, Haiti a nakonec Chile, ve druhé fázi Argentina, Brazílie a Kolumbie.





Mexická pobočka Peugeot zorganizovala testovací jízdy pro novináře, kteří tak mohli otestovat schopnosti a odolnost nového vozu. Současně v Los Cabos odstartoval roadtrip, během něhož Peugeot Landtrek překoná 26 000 km přes neuvěřitelně rozmanitý jihoamerický kontinent a v únoru 2021 dorazí do Ushuaiy, nejjižnějšího města na světě.





Značka vstupem nového vozu Peugeot Landtrek do segmentu „One ton Pickups“ rozšiřuje svůj mezinárodní záběr. Tato kategorie se rychle rozvíjí a představuje více než 2,5 milionu vozů prodaných za rok po celém světě. Peugeot Landtrek splňuje všechny základní parametry, pro které jsou tyto vozy žádané: spolehlivost, snadnou údržbu, všestrannost, odolnost v terénu a samozřejmě tažnou kapacitu a nosnost. Svým atraktivním stylem splňuje očekávání náročné klientely. Současně nabízí cenné atributy jako rekordní kapacita korby, velká modularitu a komfort na úrovni SUV.

Značka Peugeot, která letos oslavila 210 let od svého založení, se ve velkém stylu vrací do segmentu, který v její historii hrál významnou roli - do kategorie pickupů. Včera, 24. listopadu, bylo v Los Cabos v Mexiku přítomno nebo on-line přihlášeno více než 500 novinářů, kteří tak byli svědky představení nového pickupu Peugeot Landtrek ve světové premiéře. Nový Landtrek je ukázkou talentu a schopností týmů značky Peugeot, jež tento model vytvořily a podpořily tak značku v jejím mezinárodním rozmachu.

Peugeot, historický subjekt v segmentu pickupů

Již v roce 1938, v předvečer druhé světové války, nabídla značka ve svém katalogu užitkový vůz s plochou korbou, odvozený od Peugeotu 202. Tak tomu bylo i po válce s Peugeotem 203, později se objevily verze Peugeotu 403 a 404 kryté plachtou. A konečně v roce 1979 se Peugeot 504, který měl za sebou neuvěřitelný obchodní úspěch, stal prvním vozem značky s oficiálně pojmenovanou verzí Pickup. Té se vyrobilo více než 375 000 kusů, zejména v Argentině, a prodávala se na všech kontinentech.

Absence nástupce Pickupu 504 však Peugeotu neumožnila udržet si své místo na trzích, kde je tento typ vozu nezbytný.

Proč Peugeot Landtrek ?

Peugeot chtěl novým pickupem Landtrek odpovědět na tři výzvy:

pokračovat ve svém rozvoji mimo Evropu díky nabídce, která má maximální mezinárodní rozměr;

zvýšit objem prodeje díky kompletní řadě lehkých užitkových vozů v Latinské Americe, z nichž 77 % tvoří pickupy,

posílit svou mezinárodní působnost přilákáním nových zákazníků.

Řešení těchto tří úkolů vyžadovalo mezinárodní přístup, proto zamířil nový Pickup Peugeot Landtrek do segmentu s největším pokrytím mimo Evropu.

Segment s pickupy „Full size“, který je z hlediska objemu největší, se téměř exkluzivně rozvíjí na severoamerickém trhu. Segment se „small“ pickupy je lokálnější. Proto se Peugeot přirozeně rozhodl nasměrovat nový Landtrek právě na segment jednotunových „one-ton“ pickupů, který má nejširší pokrytí mimo Evropu a představuje téměř polovinu trhu lehkých užitkových vozů v Latinské Americe.

Segment „one-ton“ představoval v roce 2019 celkem 2,5 milionu vozidel, z nichž téměř 410 000 se prodalo na jihoamerickém kontinentu.

Vzhledem k tomu, že každý druhý užitkový vůz, který se na celosvětovém trhu prodá, je pickup, lze předpokládat, že tento globální přístup povede ke zvýšení obratu značky a jejího podílu na mimoevropském trhu. Díky širší nabídce lehkých užitkových vozů (LUV) má Peugeot ve hře trumf, kterým dokáže prorazit na nová území. Nový pickup Landtrek se stává novou zbraní Peugeotu k dobývání nových trhů a nových zákazníků mimo Evropu.

Základní zadávací podmínkou projektu Peugeot Landtrek byla robustní koncepce, která umožnila vznik funkčního odolného vozu, který půjde snadno opravovat a zároveň bude ideálním společníkem pro outdoorové volnočasové aktivity. Současně to není na úkor spolehlivosti nebo kvality, což vůz prokázal během více než 2 milionů kilometrů testovacích jízd, zejména v Argentině, Brazílii nebo Mexiku, ve všech terénech a za každého počasí!

Propojení amerických kontinentů

Spolehlivost, kvalita, odolnost a pohodlí nového Peugeotu Landtrek budou otestovány na silnicích a cestách jihoamerického kontinentu během 26 000 km dlouhé cesty trvající 50 dní. Roadtrip odstartuje 25. listopadu v Los Cabos. Tři vozy Landtrek vyrazí z Los Cabos na cestu přes Mexiko, poté se po moři dostanou do Ekvádoru a budou pokračovat až do nejjižnějšího města Ushuaia v argentinské provincii Tierra del Fuego.

Tento přejezd jihoamerického kontinentu nazvaný „New Peugeot Landtrek Conectando las Américas bude až do svého příjezdu na „konec světa“, který je naplánován na začátek února 2021, pravidelně zveřejňován prostřednictvím sociálních sítí značky Peugeot.





