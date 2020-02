Nové Audi A3 bude mít premiéru v Ženevě, pohon quattro nebude chybět

Audi oslaví na Ženevském autosalonu světovou premiéru nového modelu A3 Sportback. Ještě předtím vyslal výrobce prémiových automobilů čtvrtou generaci svého úspěšného modelu na nevšední zkušební jízdy. Novináři testovali sportovní kompaktní model na azorském ostrově São Miguel a na náročných trasách si mohli vyzkoušet nejvyšší úroveň jízdní dynamiky.





V místech, kde v dávné minulosti vytvořila sopečná činnost celá souostroví a kde je země dodnes v neustálém pohybu, prezentuje Audi jádro své DNA: pohon quattro.





V panenské krajině ostrova São Miguel – místě konání neobyčejné azorské rallye – se čtvrtá generace modelu A3 ukazuje ve své nejemocionálnější podobě. Pohon všech kol v kompaktním modelu je nejnovějším evolučním stupněm úspěšné technologie. Jejím srdcem je elektrohydraulicky ovládaná vícelamelová mezinápravová spojka, řízená precizně optimalizovaným softwarem pohonu všech kol. Pohon všech kol quattro poskytuje modelu A3 maximální stabilitu, adhezi a potěšení z jízdy. A kromě toho pracuje mimořádně hospodárně. Ve spolupráci s adaptivním podvozkem a progresivním řízením dosahuje vůz sportovních výkonů, které ohromí zejména při jízdě úzkými serpentinami a na členitých úsecích, vedoucích po úbočích hor i údolími.

Inteligentně řízený: pohon quattro podrobně

Mezinápravová spojka je uložena na konci spojovacího hřídele před rozvodovkou zadní nápravy, což přispívá k výhodnějšímu rozložení hmotnosti mezi nápravy. Uvnitř spojky se nachází sada lamel v olejové lázni. Kovové třecí kotouče lamel se střídají po dvojicích za sebou – vždy jeden kotouč je spojen s rotujícím košem spojky, který se otáčí společně se spojovacím hřídelem, druhý kotouč tvoří celek s krátkým výstupním hřídelem do rozvodovky zadní nápravy.

Inženýři Audi přizpůsobili elektronické řízení rozdělování točivého momentu specifické charakteristice nového modelu A3 a začlenili ho do systému řízení jízdní dynamiky Audi drive select. Tento systém zohledňuje data od senzorů podvozku a rozpoznává kromě provozních podmínek a stavu vozovky také styl jízdy. Řídicí jednotka vypočítává na základě toho optimální rozdělení točivého momentu a výsledek předává mezinápravové spojce. Systém pracuje díky tomu velmi efektivně.

Pohon všech kol rozděluje hnací sílu mezi přední a zadní nápravu zcela variabilně. Při normální jízdě je naprostá většina točivého momentu přenášena na přední kola. Při rozjezdu nebo nízké trakci přední nápravy zajistí mezinápravová spojka bleskurychle změnu rozdělování hnací síly. V tomto okamžiku přichází ke slovu elektrické axiální vícepístové čerpadlo, které působí na sadu lamel hydraulickým tlakem až 44 barů. Čím silněji jsou lamely stlačovány, tím větší točivý moment je přenášen na zadní nápravu – maximálně 100 procent. Mezinápravová spojka dokáže přenášet část hnací síly na zadní nápravu již v okamžiku, kdy řidič při sportovní jízdě otočí volantem. Jakmile přidá plyn, je A3 doslova vtlačeno do zatáčky. Při dynamických změnách umožňuje rozdělování točivého momentu cílené natočení vozidla do zatáčky, což přispívá k dalšímu zvýšení jízdní dynamiky.

Naprostá kontrola: elektronicky řízený stabilizační systém

Selektivní rozdělování hnací síly mezi jednotlivá kola, softwarová funkce elektronicky řízeného stabilizačního systému ESC, je pomyslnou tečkou nad „i“, která přivádí sportovní vlastnosti k dokonalosti. Projíždí-li nové Audi A3 zatáčkou velmi rychle, dochází k mírnému přibrzďování obou vnitřních kol. Rozdíl hnacích sil na obou stranách náprav způsobí natočení vozidla do zatáčky. Audi A3 tak precizně a bez prodlevy následuje povely řidiče a jeho jízdní projev je ještě agilnější, plynulejší a bezpečnější.

Pohon quattro mění svou charakteristiku také ve třech funkčních režimech systému ESC. Díky tomu lze požadavkům řidiče přizpůsobit trakci a jízdní stabilitu. Musí-li ESC zasáhnout, dochází k tomu měkce a téměř neznatelně. V režimu ESC ON je zaručen maximální přenos hnací síly. To znamená bezpečné a stabilní zrychlování s minimálním prokluzem kol. Pokud řidič aktivuje režim Sport, může na povrchu s nízkou adhezí, například na sněhu, projíždět zatáčky kontrolovaným a bezpečným smykem. Míra prokluzu kol je vyšší, což zvětšuje potěšení z jízdy. V režimu ESC Off je přípustný prokluz kol téměř neomezený. Audi A3 díky tomu nabídne jízdní vlastnosti v puristickém pojetí.

Variabilní ve všech situacích: progresivní řízení

Charakteristika konvenčních druhů řízení je vždy kompromisem mezi sportovními vlastnostmi a komfortem. Tento konflikt zájmů řeší elektromechanické progresivní řízení v novém modelu Audi A3. Jeho ozubená tyč a pastorek mají speciální tvary a ozubení. Díky tomu pracuje řízení s variabilním převodem v závislosti na úhlu otočení volantu. Při velkém otočení volantu je převod strmější a řízení velmi bezprostřední. Řidiči je tím usnadněno řízení v městském provozu a při manévrování, což představuje značné zvýšení komfortu. Na silnicích s častými zatáčkami zvyšuje progresivní řízení jízdní dynamiku – A3 má ještě sportovnější jízdní vlastnosti. Mezi rejdy postačuje pouhých 2,5 otáčky volantu, převod řízení ve středové poloze je 14,3:1.

S tímto charakterem je dokonale sladěn posilovač řízení, který se přizpůsobuje rychlosti jízdy. Při pomalé jízdě je účinek posilovače vyšší, což usnadňuje manévrovatelnost, s rostoucí rychlostí se síla vytvářená posilovačem postupně snižuje. Řidič tak absolvuje rychlou jízdu na dálnici s pocitem naprosté jistoty a stability.

Progresivní řízení disponuje velmi hospodárným elektromechanickým pohonem, který odevzdává výkon pouze v situacích, kdy je opravdu zapotřebí. Progresivní řízení úzce spolupracuje s různými asistenčními systémy, jakými jsou adaptivní asistent pro automatizovanou jízdu, asistent pro vyhýbací manévry nebo parkovací asistent.

Nová technika tlumičů v kompaktním modelu: adaptivní podvozek

Komfortně měkký, nebo sportovně tuhý? Podvozek s adaptivní regulací tlumičů umožňuje obojí. Tři charakteristiky tlumičů zaručují zřetelné změny jízdních vlastností a mimořádně agilní ovladatelnost. Senzory zaznamenávají vertikální zrychlení karoserie a relativní pohyb jednotlivých kol vůči ní. Řídicí jednotka zpracovává jejich signály během milisekund a nepřetržitě přizpůsobuje nastavení každého tlumiče zvlášť stavu vozovky, jízdní situaci a požadavkům řidiče. V tlumičích jsou uloženy elektromagneticky ovládané ventily, které umožňují extrémně rychlé změny s velmi nízkou spotřebou energie. Polohou ventilu se reguluje průtok hydraulické kapaliny. Tím se mění charakteristika tlumičů od měkké až po tvrdou.

Řidič může v systému řízení jízdní dynamiky Audi drive select měnit základní nastavení tlumičů ve třech režimech comfort, auto a dynamic. Tímto způsobem rozšiřuje podvozek škálu možných nastavení, sahajících od měkké charakteristiky pro klidnou jízdu až po tuhé nastavení optimalizující ovladatelnost. Změny nastavení jsou navíc velmi zřetelné. Při sportovnější jízdě, v zatáčkách a při brzdění, minimalizují tlumiče naklánění karoserie kolem podélné i příčné osy. Pneumatiky tak mohou udržovat těsnější kontakt s vozovkou.

Otázka charakteru: Audi drive select

Systém řízení jízdní dynamiky Audi drive select tvoří rozhraní mezi řidičem a elektronicky řízenými systémy podvozku a pohonu. Řidič přepíná mezi pěti režimy – comfort, auto, dynamic, efficiency a individual – fyzickým tlačítkem v blízkosti řadicí páky, resp. páky voliče automatické převodovky. V nastavení individual si může dalekosáhle libovolně nastavit své osobní preference.

Audi drive select mění ve všech vozech A3 charakteristiku plynového pedálu a posilovače řízení. V závislosti na výbavě je součástí systému navíc také řízení převodovky S tronic, pohonu quattro a podvozku s adaptivními tlumiči. Kromě toho tento systém ovlivňuje rovněž činnost komfortních a bezpečnostních systémů, mezi něž patří automatická klimatizace, světlomety Matrix LED, předpínače bezpečnostních pásů a adaptivní tempomat.





