Nová DS 3 má české ceny. Stačí 690.000 Kč

S benzínovou dvanáctistovkou PureTech ve spojení s manuální šestirychlostní převodovkou v základní výbavě Bastille přijde DS3 na 690.000 Kč. Za automat EAT8 se připlácí 80 tisíc korun. Diesel 1.5 BlueHDI s automatem přijde na 820.000 Kč a čistě elektrická verze E-Tense na 1.150.000 Kč.





Celkem v ceníku nalezneme pět výbavových stupňů (Bastille, Performance line, Performance line+, Rivoli a Opera). Na výběr je sedm barev karoserie a díky příplatkové výbavě lze vůz přizpůsobit vlastním potřebám.





Z modelu DS 3 Crosback, který je ve svém segmentu vzorem z hlediska stylu, technologií a elektrifikace, se stává Nová DS 3. Ta se svou novou efektivnější a dynamičtější přídí, restrukturalizovanou a atraktivní výbavovou řadou, příchodem nových technologií a novým spojením elektromotoru a baterie u 100% elektrické verze nad konkurencí skutečně vyniká.

Nová DS 3 svou odvahu ukazuje prostřednictvím jedinečné siluety. Její design představuje rovnováhu mezi liniemi a objemy. Nejviditelnější změny se týkají přední části. Dávají vozu novou dynamiku a pocit robustnosti, současně mu zachovávají jeho eleganci.

Stylové znaky ostatních modelů řady DS Automobiles se uplatnily v podobě přepracované širší přední masky chladiče, která je v závislosti na verzi doplněna černými nebo chromovanými diamantovými koncovkami. Typický systém DS Wings elegantně propojuje masku chladiče se světlomety.

Nové LED světlomety, které jsou součástí standardní výbavy celé řady, mají dynamický design a dodávají nové DS 3 ostřejší vzhled díky třem charakteristickým modulům zvýrazněným matně chromovaným orámováním. Za příplatek je k dispozici také systém DS Matrix LED Vision s inteligentním automatickým ovládáním dálkových světel pro maximální pohodlí a bezpečnost. Nová světla pro denní svícení tvoří dvě řady LED diod uspořádaných vertikálně po obou stranách přední části vozu, které vytvářejí výrazný širší podpis v souladu s nejnovějším designovým jazykem DS Automobiles.

Nová DS 3 prošla vývojem nejen z hlediska designu, ale i techniky. Nový nárazník a maska chladiče byly zcela přepracovány s cílem optimalizovat aerodynamické vlastnosti vozidla. Tuto novou účinnost demonstrují aerodynamické profily rámující spodní mřížku sání vzduchu.

Pozornost je věnována také detailnímu zpracování znaků na masce chladiče a kapotě, které jsou doplněny motivem Clous de Paris a v závislosti na modelu jsou k dispozici v různých odstínech.

Profil si zachovává své charakteristické znaky, balancuje mezi odvážným designem a technickým know-how, zachovává si žraločí ploutev typickou pro DS 3, má vysouvací kliky dveří a neviditelné vnější lišty oken.

Zadní část vozu je elegantní, světla a víko zavazadlového prostoru jsou decentně zvýrazněna černě lakovanou lištou. Ta nese podpis „DS Automobiles“, který byl vytvořen pomocí nové technologie, kdy jsou písmena z leštěné nerezové oceli rozdělena a jedno po druhém zasazena do lišty.

Kola mají zcela nový design zvyšující účinnost. K dispozici jsou v rozměrech 17 a 18 palců a v různých motivech a barvách. Nová DS 3 ve 100% elektrické verzi E-Tense je opatřena novými 18palcovými koly Toulouse s pneumatikami „Tall & Narrow Class A+“.

Nová DS 3 má v nabídce sedm nemetalických, metalických a perleťových odstínů karoserie, včetně dvou nových perleťových odstínů: Červená Diva, což je třívrstvý lak použitý exkluzivně u nové DS3, a Šedá Laquered. Nabídku doplňují odstíny Cristal Pearl, Šedá Platinum, Šedá Artense, Černá Perla Nera a Bílá Banquise s možností vytváření dvoubarevných kombinací se dvěma variantami střechy: Černá Perla nebo nová Šedá Carat.

Od představení elektrifikovaného konceptu Wild Rubis na autosalonu v Šanghaji v roce 2013 pracují týmy, které mají na starost barvy, materiály a povrchové úpravy, na vytvoření červeného odstínu, který bude pro vozy značky DS exkluzivní.

V Číně a poté při představení v Evropě udělal odstín Wild Rubis velký dojem. Tvoří ho jedenáct po sobě jdoucích vrstev, nanášených ve dvou fázích a bez barevného laku. Od té doby bylo zpracováno více než čtyřicet různých verzí, aby bylo pro Novou DS 3 dosaženo zcela nového odstínu Červená Diva. Odstín díky pozoruhodné třívrstvé úpravě, která se skládá ze základní barvy, poloprůhledné vrstvy a ochranného laku, využívá nejnovější technologie broušení pigmentů pro větší sytost, aby vynikla intenzita červené barvy a zvýraznil se tzv. flop efekt (tj. změna barvy a lesku v závislosti na úhlu pohledu).

„Inspiraci jsme čerpali ze šperkařství a zpracovávání drahých kamenů. Klenot se od šperku liší svou vzácností a nápadnou krásou. Studovali jsme proto intenzitu barvy rubínů s cílem rozvinout smyslnost červené, jakou mají jablka v rudém karamelu a kandované višně. Naší ambicí bylo najít barvu, která odhalí charakter, hloubku a sytost a zároveň přidá jiskřivost, která vyvolá emoce.“ Lisa Grangeon-Coudert (Designérka divize Barvy & Materiály)

Nedílnou součástí přístupu designerského studia společnosti DS Automobiles je snaha prezentovat na koncepčních vozech know-how z oblasti haute-couture a a následně je pomocí nových technologií přizpůsobit pro sériové vozy. Tento nový výsledek je dalším příkladem úspěšných realizací značky, jako je perleťové prošívání nebo gilošovaný vzor Clous de Paris.

Týmy společnosti DS Automobiles ukazují na tomto jedinečném modelu výjimečné know-how, které se promítá do každého jejich výtvoru. Nová DS 3 se inspiruje know-how francouzských luxusních značek a vytváří exkluzivní atmosféru.

Cílem volby materiálů je nabídnout dokonalé, inovativní a udržitelné zpracování.

Kůže, zejména kůže Nappa v patinované úpravě Art Leather, Alcantara®, detaily jako perleťové prošívání nebo gilošovaný vzor Clous de Paris, to vše přispívá k jedinečnosti interiérů vozů DS Automobiles. Tento důraz na detail, který je hluboce zakořeněný v DNA značky, se projevuje i na palubě nové DS 3 a je jejím hlavním odlišovacím prvkem.

Vůz je opatřen novým volantem, na kterém řidič nalezne ovladače asistenčních systémů řízení i tlačítka systému infotainmentu a v případě automatické převodovky je doplněn pádly pro řazení, umístěnými pod volantem. Nový středový displej s úhlopříčkou 10,3" s vysokým rozlišením je nyní součástí standardní výbavy a je do něj zabudován nový systému infotainmentu DS Iris System.

Sedadla nové DS 3 mají design a technologie, které podporují krásu a pohodu. Tato obepínající sedadla jsou vyrobena z inovativní pěny s vysokou hustotou, která zajišťuje komfort sezení na nejlepší úrovni na trhu. Přední sedadla mohou být vyhřívaná, mohou nabízet masážní funkci (beder) a elektrické nastavení (podélné nastavení, nastavení výšky a sklonu a bederní nastavení).

Nejvyšší verze výbavy Opéra má interiér z černé kůže Nappa Basalte se sedadly s motivem proplétání Bracelet, díky němuž se posádka může ponořit do kreativního luxusu, z čehož čiší výrazný charakter a modernost.

Verze Rivoli má ve výbavě nová sedadla z černé tlačené kůže Basalte s černými ozdobnými prvky v odstínu Basalte s efektem šupin. K dispozici je také šedé čalounění Galet kombinující kůži Nappa a látku.

U verzí výbavy Performance Line a Performance Line + jsou sedadla, lišty přístrojové desky a panely dveří potaženy umělou kůži Alcantara®. Za příplatek jsou k dispozici nová sedadla z černé tlačené kůže Basalte. Úroveň Performance Line + získává další výbavu, jako je středová loketní opěrka, koberečky nebo osvětlení slunečních clon a prostoru pro nohy.

Výbava Bastille byla kompletně přepracovaná, získala nová sedadla ze šedé látky Peruzzi Silicium, s lištami palubní desky a panely dveří z tlačené kůže s efektem šupin. Na přání jsou k dispozici nová sedadla z černé tlačené kůže Basalte.

Značka DS Automobiles, která je od roku 2020 multienergetickou značkou s nejnižšími emisemi CO2 v Evropě, nabízí Novou DS 3 se třemi různými typy motorů: elektrickým, benzinovým a dieselovým.

Značka, která s monopostem druhé generace získala dva tituly v Poháru týmů a jezdců Formule E a rekordní počet vítězství, pole position a pódiových umístění, využívá své vynikající výsledky v závodech k představení nové elektrické technologie.

Nová DS 3 E-Tense je vybavena zcela novým elektromotorem (montovaným v Trémery-Metz), redukční převodovkou (vyráběnou ve Valenciennes) a novou baterií (montovanou v Poissy) pro zvýšení výkonu a dojezdu.

Nový hybridní synchronní elektromotor využívá zkušeností získaných ve Formuli E k dosažení vysoké účinnosti. Poskytuje výkon 115 kW (156 k) a točivý moment 260 Nm při napětí 400 V. Nová baterie s kapacitou 54 kWh (užitečná kapacita 50,8 kWh) je tepelně regulována pomocí cirkulace kapaliny a tepelného čerpadla, což umožňuje rychlé dobíjení, delší dojezd a delší životnost. Standardní palubní nabíječka pojme 100 kW stejnosměrného proudu (0 až 80 % za 25 minut) a 11 kW střídavého proudu (0 až 100 % za 5 hodin).

Architektura je optimalizovaná. Díky lepší hustotě energie je baterie velmi kompaktní a je umístěna pod předními a zadními sedadly a pod středovým tunelem. Vnitřní prostor a poloha řidiče jsou naprosto stejné jako u ostatních motorů a odolnost proti nárazu překračuje nejpřísnější požadavky.

Nová DS 3 E-Tense, který je ve svém segmentu jedinečná, dosahuje dojezdu až 402 km v kombinovaném cyklu WLTP (12,6 kWh/100 km) a více než 500 km v městských podmínkách, a to díky účinnosti elektromotoru, jeho schopnosti rekuperace energie a pomocné výbavě, jako je tepelné čerpadlo, systém umožňující přednastavení teploty v kabině na dálku a také díky aerodynamické optimalizaci přední části a kol a snížení světlé výšky o 10 mm u verzí se 17 a 18palcovými koly s pneumatikami Tall & Narrow. Všechny tyto faktory dohromady umožňují snížit u modelu SCx až o 7,6 %.

Nová DS 3 je k dispozici také se dvěma benzinovými motory: PureTech 100 se šestistupňovou manuální převodovkou a PureTech 130 s osmistupňovou automatickou převodovkou. K dispozici je také dieselový motor BlueHDi 130 spojený s osmistupňovou automatickou převodovkou. Všechny tyto motory splňují nejnovější normy omezující znečišťování životního prostředí.

Nová DS 3 dostala do výbavy nový systém infotainmentu dostupný na velkém centrálním displeji s vysokým rozlišením a úhlopříčkou 10,3 palců, s přepracovaným leskle černým rámečkem. Nově dodávaný DS Iris System nabízí on-line navigaci a inteligentní rozpoznávání hlasu. Charakteristickým rysem tohoto systému je možnost personalizace centrálního displeje a sedmipalcového přístrojového panelu doplněného o head-up displej, který promítá důležité informace do linie očí řidiče. Centrální displej je rozdělen na 12 oddílů a lze na něj umístit widgety různých velikostí. Přístrojový panel je rozdělen do dvou samostatných částí, které lze rovněž konfigurovat. Funkce lze současně ovládat pomocí pokročilého systému rozpoznávání hlasu nebo pomocí dotykových ovládacích prvků na centrálním panelu. Rozložení funkcí bylo přepracováno s cílem zlepšit ergonomii a zahrnout specifické funkce systému DS Iris System. Funkce Mirror Screen je nyní k dispozici bezdrátově.

Systém Visio Park 2, dostupný na velkém centrálním displeji, rozšiřuje nabídku asistenčních systém řízení v nové DS 3 o parkovací systém s 360° záběrem z nových digitálních kamer s vysokým rozlišením.

Nová DS 3 je standardně vybavena kamerou za čelním sklem a standardní výbava zahrnuje špičkové asistenční systémy řízení: aktivní systém udržování vozu v jízdním pruhu, snímání dopravních značek s rychlostním omezením se zobrazením na přístrojovém panelu a automatické nouzové brzdění až do rychlosti 85 km/hod.

Systém DS Drive Assist snímá okolí pomocí radaru umístěného za předním nárazníkem a dalších senzorů a propojuje adaptivní tempomat s funkcí Stop and Go a systémem udržování vozu v jízdním pruhu, čímž zajišťuje poloautonomní řízení 2. úrovně. DS Drive Assist zajišťuje za pomocí horizontálního značení přesné umístění vozu v jízdním pruhu dle volby řidiče. Tato funkce si poradí s opakovaným zastavováním a rozjížděním a bez námahy udržuje trajektorii jízdy. Je kombinována se systémem Active Safety Brake. Tento systém automatického nouzového brzdění, který je schopen detekovat jiná vozidla i cyklisty a chodce, a to i za zhoršených světelných podmínek v rychlostech od 5 do 140 km/h, analyzuje riziko kolize a dokáže sám zahájit maximální brzdění, aby zabránil nárazu nebo omezil jeho následky.

Rozšířené rozpoznávání dopravních značek, které je k dispozici v rámci příplatkové výbavy, detekuje kromě rychlostních značek také některé jiné dopravní značky (značky stop, zakázaný směr jízdy, zákaz předjíždění a konec zákazu předjíždění).

Všechny verze výbavy Nové DS 3 jsou opatřeny LED světlomety, které získaly nový vzhled. Tři obdélníkové, horizontálně uspořádané moduly, které zvýrazňuje elegantní, matně chromované orámování, působí odvážnějším dojmem. Světelný výkon je vyšší a zároveň se snižuje spotřeba energie pro větší dojezd (100% elektrický motor E-Tense) nebo nižší emise CO2 (spalovací motory).

Systém DS Matrix LED Vision je k dispozici za příplatek. Jejich světelný paprsek se automaticky přizpůsobuje okolnímu prostředí a umožňuje jízdu s trvale rozsvícenými dálkovými světly, aniž by docházelo k oslňování ostatních účastníků silničního provozu. Světlomety DS Matrix LED Vision tvoří 3 LED moduly plnící funkci potkávacích světel a jeden modul rozdělený na 15 stejných samostatných segmentů. LED diody v tomto bloku se postupně rozsvěcují a zhasínají postupně segment po segmentu podle podmínek v okolí vozu, které sleduje kamera umístěná v horní části čelního skla. Světlomety DS Matrix LED Vision osvítí velký a široký úsek před vozovkou, aniž by oslňoval vozy vepředu nebo v protisměru. Zvyšuje se tak komfort i bezpečí, zejména v noci.

Nová DS 3 má vysouvací kliky dveří. Tato exkluzivní technologie zachovává čistotu stylu vozu a zároveň mu dodává nádech avantgardy a optimalizuje jeho aerodynamickou účinnost. Kliky se objeví, jakmile je uživatelé potřebují, jinak se skryjí v karoserii, ať už po zastavení, nebo při jízdě. Díky systému hands-free přístupu a startování se navíc stačí k autu přiblížit (na 1,5 metru) a vůz se odemkne a všechny 4 kliky se automaticky vysunou. Při vzdálení se od vozu se kliky zasunou zpět a vůz se uzamkne.

Společnost DS Automobiles vyvinula na základě know-how značky Focal, která je etalonem ve světě špičkových audiosystémů, jedinečný palubní systém s názvem Focal Electra. Dvanáct reproduktorů včetně subwooferu je pečlivě zabudováno do kabiny a jsou opatřeny kovovými mřížkami v bronzovém odstínu Belem se speciální povrchovou úpravou. Díky speciálnímu zesilovači poskytuje audiosystém o výkonu 515 W vysoký akustický výkon, který zajišťuje bohatý a čistý zvuk. Prostorové rozložení zvuku v kabině je optimální a rovnoměrné. Nový DS 3 nabízí dokonalé ponoření do hudby jako v koncetním sále.

Hliníkové obrácené kopulovité výškové reproduktory TNF zajišťují optimální rozptyl zvuku a velmi přesné výšky. Basové a středobasové reproduktory a středový kanál jsou vybaveny technologií Polyglass, která zajišťuje vyváženost a přesnost. Subwoofer je vybaven technologií Power FlowerTM s trojitou cívkou pro precizní a dynamickou reprodukci nízkých frekvencí.

Ve spolupráci společností Focal a DS Automobiles byl hi-fi systém nadefinován tak, aby vytvářel efekt DS Lounge: obzvlášť velká pozornost byla věnována těsnění a izolaci dveří, akustické úpravě oken a odhlučnění motorového prostoru. Rozložení 12 reproduktorů je navrženo tak, aby poskytovaly dokonalý zážitek. Zadní výškové reproduktory jsou například umístěny vysoko a jsou zabudovány do žraločí ploutve. Již při návrhu dveří pomocí digitálních nástrojů byla zohledněna stabilita a dynamika nízkých frekvencí, přičemž se pracovalo zejména na jejich tuhosti ve srovnání s běžnými konstrukcemi. V úzké spolupráci se společností Focal se pak provádělo zejména jemné doladění pro dokonale vyvážený a bezchybně prostorově rozložený zvuk. Výsledkem je záruka dokonalosti charakteristického francouzského zvuku.

Tyto služby ovládané prostřednictvím aplikace MyDS umožňují zamykat/odemykat dveře, zapínat světlomety, aktivovat klakson a dálkově sledovat stav nabití baterie. Kromě toho umožňují ovládat programování vyhřívání nebo chlazení kabiny a programování a spouštění dobíjení nové DS 3 E-Tense. Aplikace MyDS byla také rozšířena o modul Send2Nav, který umožňuje vyhledat destinaci a odeslat ji přímo do systému infotainmentu nové DS 3.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Ds

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek