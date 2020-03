Na nový elektromobil Audi e-tron Sportback stačí dva miliony

Základní cena novinky činí 1 936 900 Kč a zahrnuje bohatou standardní výbavu včetně navigačního systému a podvozku se vzduchovým odpružením, prodlouženou záruku na 4 roky a 120 000 kilometrů a servisní balíček na pět let a 120 000 km a také osmiletou záruku na akumulátory s limitem 160 000 km. Na výběr jsou dvě výkonové verze 50 quattro a 55 quattro se třemi stupni výbavy.





Audi pokračuje v realizaci své elektrifikační strategie uvedením nového elektromobilu e-tron Sportback na český trh. Nové Audi e-tron Sportback sdílí nejmodernější techniku elektrického pohonu s elektricky poháněným luxusním SUV Audi e-tron. Od svého staršího sourozence se odlišuje především sportovně elegantním designem a ještě hospodárnějším provozem díky optimalizované aerodynamice. Zákazníkům se nabízejí dvě výkonové verze e-tron Sportback 50 quattro





Aktuálně se mohou zájemci s vozem alespoň podrobně seznámit na webových stránkách www.audi.cz a svůj vysněný vůz si nakonfigurovat a po skončení platnosti mimořádných opatření proti šíření koronaviru budou obě verze k vidění u autorizovaných prodejců Audi v České republice. Bohatá standardní výbava zahrnuje mimo jiné navigační systém MMI Navigation plus s inovativním ovládáním MMI touch response, podvozek se vzduchovým odpružením a prodlouženou čtyřletou záruku (s omezením na 120 000 km) ve spojení s pětiletým balíčkem servisních služeb. Praktický provoz s nulovými emisemi usnadňuje zákaznický program pro rychlé nabíjení za transparentní ceny po celé Evropě.

„Audi e-tron Sportback v sobě snoubí nejmodernější techniku s oku lahodícím designem,“ říká Marcel Archleb, vedoucí divize Audi Porsche Česká republika. „Stejně jako u Audi-etron nabídne dvě výkonové verze lišící se také dojezdem. Víme, že etron Sportback přichází ve složitém období, ale věříme, že po skončení stávajících opatření bude vítaným rozšířením nabídky.“

Nové Audi e-tron Sportback kombinuje robustnost prostorného SUV s elegancí čtyřdveřového kupé a progresivním charakterem elektromobilu s nulovými lokálními emisemi. Ceny na českém trhu začínají od 1 936 900 Kč za verzi 50 quattro, zatímco výkonnější 55 quattro lze pořídit za 2 187 900 Kč. Kromě základní výbavové linie jsou k dispozici varianty Advanced a S line. Vrcholné Audi e-tron Sportback 55 quattro S line stojí 2 272 900 Kč. Audi e-tron Sportback S line s virtuálními vnějšími zpětnými zrcátky se může pochlubit vynikající hodnotou součinitele aerodynamického odporu vzduchu cx = 0,25, čímž překonává i svůj sesterský model Audi e-tron. Prodloužení dojezdu o 10 kilometrů v porovnání s modelem e-tron má na svědomí právě optimalizovaná aerodynamika.

Sportovní crossover Audi e-tron Sportback se vyznačuje rozsáhlou standardní výbavou, jejíž součástí je mimo jiné multimediální systém MMI Navigation plus včetně audiosystému Audi Sound System s 10 reproduktory a intuitivního ovládání MMI touch response se dvěma dotykovými displeji, digitální panel sdružených přístrojů Audi Virtual Cockpit na 12,3“ displeji, komplexní konektivita s nabídkou funkcí a služeb Audi connect e-tron services a Audi connect Navigation & Infotainment, asistenční systémy Audi pre sense basic a Audi pre sense front, pasivní asistent pro jízdu v jízdním pruhu, dvouzónová automatická klimatizace s funkcí nezávislé klimatizace, 19“ kola z lehké slitiny, adaptivní vzduchové odpružení, elektricky ovládané výklopné víko zavazadlového prostoru, světlomety LED, zadní svítilny LED, progresivní řízení a tempomat.

Verze Advanced jsou odlišeny především 20“ koly a vnějšími díly karoserie v kontrastní barvě. Výbavová linie S line nabízí 20“ kola, sportovní adaptivní vzduchové odpružení, osvícené prahové lišty s logem S line a exteriérový paket S line, jehož vnější díly karoserie jsou lakovány naopak v barvě vozu. Klienti mají pro výhradně elektricky poháněné SUV s prvky kupé na výběr 13 laků karoserie. Exkluzivně pro model e-tron Sportback byl namíchán metalický odstín modrá Plasma.

Součástí standardní výbavy je i prodloužená záruka výrobce na 4 roky (s omezením na 120 000 km) a servisní balíček na 5 let, resp. 120 000 km, který pokrývá pravidelnou údržbu předepsanou výrobcem. Audi navíc poskytuje velkorysou záruku také na sadu akumulátorů, a to po dobu 8 let, resp. do ujetí 160 000 km. Prodej a servis automobilů Audi e-tron Sportback v České republice zajišťuje průběžně rozšiřovaná síť speciálně certifikovaných partnerů e-tron z řad autorizovaných prodejců a servisů Audi.

Majitelé modelu Audi e-tron Sportback mohou navíc využívat službu e-tron Charging Service pro snadný přístup k více než 139 000 nabíjecím stanicím ve 22 evropských zemích, a to s jednou smlouvou a jednou kartou, resp. aplikací myAudi. Mezi další výhody patří naprostá cenová transparentnost díky jednotným cenám na příslušném trhu. Klienti mají na výběr dva tarify, City a Transit, vhodné pro cestování na krátké nebo dlouhé vzdálenosti.

Na dlouhých trasách může být model Audi e-tron Sportback 55 quattro nabíjen na rychlonabíjecích stanicích stejnosměrným proudem a výkonem až 150 kW. Za necelou půlhodinu se tím akumulátory doplní na 80 procent kapacity, což postačuje pro další etapu dálkové jízdy. Audi e-tron Sportback 50 quattro umožňuje nabíjení výkonem až 120 kW a identického stavu nabití dosáhne rovněž do 30 minut.

Vrcholné Audi e-tron Sportback 55 quattro uchvátí řidiče kombinací hospodárnosti, sportovních výkonů a nečekaného ticha. Nejvyšší výkon 265 kW a točivý moment 561 N.m se v režimu Boost zvyšuje až na 300 kW, resp. 664 N.m. SUV s geny kupé díky tomu dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 5,7 sekundy. Nejvyšší rychlost je elektronicky omezena na 200 km/h. Dojezd na jedno nabití může být až 446 kilometrů. Za svou dynamiku se nemusí stydět ani základní Audi e-tron Sportback 50 quattro, které poskytuje nejvyšší výkon 230 kW a točivý moment 540 N.m. Audi e-tron Sportback 50 quattro zrychlí z 0 na 100 km/h za 6,8 sekundy a dosahuje nejvyšší rychlosti 190 km/h. Kapacita akumulátorů vystačí na ujetí až 347 kilometrů.

Audi e-tron Sportback ztělesňuje po všech stránkách náskok díky technice v oblasti trvale udržitelné mobility, od výroby až po recyklaci. Sportovně laděné SUV s elektrickým pohonem všech kol dodává na český trh rozsáhle modernizovaný výrobní závod Audi v Bruselu. Inovativní výroba je v něm optimalizována tak, aby byla zaručena neutrální bilance emisí CO2. Audi e-tron Sportback je dalším modelem v rozrůstajícím se portfoliu elektromobilů s logem čtyř kruhů, který nabízí potěšení z velmi dynamické a zároveň téměř nehlučné elektrické jízdy s nulovými lokálními emisemi, a to bez kompromisů z hlediska praktické využitelnosti.





Audi

Vyhledat vozidla v inzerci: Audi

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek