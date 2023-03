Legendární Ford Bronco v Česku, připravte si ale dva milionu korun

Ford dnes oznámil, že na vybraných evropských trzích bude již brzy možné poprvé objednávat legendární americký terénní model Bronco 4x4. Základní cena ve verzi Outer Banks je v České republice stanovena na 1 949.900 Kč, základní cena terénně ještě schopnějšího provedení Badlands je stanovena na 2 054.900 Kč.





Bronco bude v Evropě nabízeno ve striktně omezených počtech. Na výběr jsou dvě varianty, hardcore Outer Banks a extrémní Badlands, obě s vysokou úrovní terénních schopností a poháněné motorem Ford 2.7 EcoBoost V6 Twin-Turbo o výkonu 246 kW (335 k) a točivém momentu 563 Nm. Jízdu v terénu usnadňuje mimo jiné pohon všech kol s redukční převodovkou, systém Trail Control a až sedm jízdních režimů. Nové Bronco si tak bezesporu zaslouží kultovní přezdívku „G.O.A.T“ (angl. koza, tedy zvíře proslulé schopností suverénního pohybu v příkrém terénu), vzniklou složením slov „Goes Over Any Type of Terrain“ (zvládne terén jakéhokoliv druhu).





Všestranný model Bronco byl od počátku vyvíjen s ohledem na dobrodružství daleko od zpevněných silnic. Proto nabízí unikátní a praktické prvky jako odnímatelné dveře, integrované body pro montáž příslušenství nebo snadno čistitelné materiály.

Nezaměnitelný design interiéru i exteriéru čerpá inspiraci z mnoha směrů: od původního Bronca z roku 1966, robustních užitkových modelů řady F ze severoamerického trhu i od sportovního ducha Fordu Mustang. Výsledkem je terénní automobil s jedinečným stylem a skutečným smyslem pro dobrodružství.

Zájemci o Bronco First Edition, dostupné ve striktně omezených počtech, se mohou rozhodovat mezi variantami Outer Banks a Badlands se specifickými exteriérovými detaily, štítkem s pořadovým číslem v interiéru a nabídkou nejrůznějšího příslušenství od neoprenových potahů sedadel přes tašky do dveřních schránek až po ochranou plachtu vozu.

„Bronco symbolizuje dobrodružného ducha Fordu. Nové Bronco pak spojuje nejnovější technologie pohonu s promyšlenou, inteligentní konstrukcí, čímž povyšuje tuto vášeň pro objevování na vyšší úroveň,“ řekl Jon Williams, generální ředitel Ford Blue Europe. „Po pětadvacetileté absenci přivítala Amerika návrat Bronca s větším nadšením a sympatiemi, než jsme si vůbec dokázali představit. Máme radost, že nyní mohou Bronco poprvé vyzkoušet také evropští fanoušci.“

Nové dobrodružství pro Bronco v Evropě

Design nového Bronca je inspirován schopnostmi, zábavným charakterem a aurou svobody příznačnými pro původní model. Tým designérů nejprve vytvořil digitální sken modelu první generace ve skutečné velikosti, aby bylo zajištěno, že charakteristické proporce a okamžitě rozpoznatelný tvar se podaří přenést i na nový model. Krátké převisy a výrazné, funkční linie udělují vozu nezaměnitelný vzhled, ale zároveň přispívají i k jeho výjimečným terénním schopnostem.

Přídi dominuje široká maska s ikonickými kruhovými světlomety. Hranaté tvary karoserie umožňují řidiči vidět, kde vůz „končí“, a výrazně tak usnadňují manévrování mezi překážkami v terénu. Bronco má také mnoho jednoduchých, ale důmyslných detailů, jako jsou terénní „mířidla“ – vyvýšené části na horní straně předních blatníků, které lze zároveň použít jako vázací body s nosností až 68 kg. To usnadňuje přepravu větších předmětů, například kánoí.

Odnímatelná pevná střecha s odhlučněným stropem je rozdělená na čtyři samostatné díly, z nichž dva lze uložit do speciálních vaků přímo ve voze. Všechny dveře lze s použitím jediného nástroje zcela demontovat za pouhých osm minut, aby si posádka mohla při jízdě v terénu dopřát ještě více svobody na čerstvém vzduchu a řidič měl ještě lepší výhled.

Díky bezrámovým oknům jsou dveře dost lehké na to, aby je mohli demontovat majitelé prakticky jakékoli tělesné konstituce. Speciální úložné vaky umožňují dveře bezpečně uložit na palubě a během několika minut je opět nasadit.

Bronco má i několik dalších demontovatelných prvků, umožňujících přizpůsobit vůz pro ještě lepší výkony v terénu. Přední masku i nárazník lze sejmout a vyměnit za alternativní verze, zatímco plastové lemy blatníků se v případě nárazu v terénu oddělí bez poškození a lze je snadno a rychle vyměnit.

Po celém Broncu se nachází několik designových „Easter Eggs“ – skrytých detailů, které oslavují historii modelu a jsou vymyšlené tak, aby je majitel objevil při používání svého vozu. Příkladem jsou skrytá loga Bronco, grafika ilustrující původní modelovou řadu z roku 1966, otvírák na lahve v interiéru nebo skryté GPS souřadnice míst, na nichž se Bronco během vývoje testovalo.

„Oživit Bronco pro dnešní dobu pro nás znamenalo zachovat autenticitu originálu, a to až do takových detailů, jako jsou hlavice šroubů,“ řekl Paul Wraith, šéfdesignér Fordu Bronco. „Hlavním cílem všeho našeho úsilí bylo zajistit i pro nové Bronco typickou uživatelskou zkušenost s vozem, který je stejně přívětivý v každodenním provozu jako při dobrodružství hluboko v divočině.“

Robustní a připravený na vše

Původní Bronco si díky svým pozoruhodným terénním schopnostem vysloužilo přezdívku G.O.A.T. a nic menšího než podobně vynikající výkony v náročných podmínkách nepřináší ani nová generace.

Nenucenou dynamiku na silnici i v terénu zajišťuje Broncu motor 2.7 EcoBoost V6, přeplňovaný dvěma turbodmychadly a vybavený přímým i nepřímým vstřikováním paliva. Dosahuje nejvyššího výkonu 246 kW (335 k) a točivého momentu 563 Nm. Blok válců z vermikulární litiny je při zachování hmotnosti výrazně tužší než tradiční litinové odlitky. K lepší odezvě a nižším emisím pomáhají motoru technologie jako elektronicky řízený obtokový ventil turbodmychadla a systém vysokotlaké recirkulace výfukových plynů.

Sériově montovaná desetistupňová samočinná převodovka zajišťuje plynulý přísun hnací síly na silnici i v terénu. Při zařazeném redukovaném převodu odpovídá točivý moment na kolech 64,33násobku točivého momentu na výstupu z motoru a Bronco se může pohybovat rychlostí pouhých 6 km/h při 2400 ot.min-1. Výsledkem je preciznější kontrola nad vozem ve velmi nízkých rychlostech a menší riziko zhasnutí motoru při překonávání nejnáročnějších terénních překážek.

Bronco Outer Banks je vybaveno dvoustupňovou elektronickou rozvodovkou, takže mezi standardním a redukovaným převodem lze přepínat stiskem tlačítka, a to i během jízdy.

Bronco Badlands přidává uzávěrku předního diferenciálu a systém umožňující rozpojení předního stabilizátoru, který umožní dosáhnout maximální zkřižitelnosti náprav. Navíc má dvoustupňovou elektromechanickou rozvodovku se samočinným režimem, v němž systém přepíná mezi pohonem dvou a čtyř kol podle potřeby.

Bronco stojí na ocelovém žebřinovém rámu se sedmi příčníky. Tato koncepce tvoří robustní základ a současně umožňuje použít velmi dlouhé zdvihy pérování (až 259 mm), jimž Bronco částečně vděčí za fenomenální průchodnost terénem.

Odpružení High-Performance Off-Road Stability Suspension (HOSS) sestává na přední nápravě z nezávislého zavěšení trojúhelníkovými rameny a dlouhozdvihového odpružení vinutými pružinami. Zvolené řešení přináší oproti tuhé nápravě o 20 procent nižší neodpruženou hmotnost, lepší komfort odpružení a konzistentní kontakt pneumatik s povrchem. Vzadu se objevuje tuhá náprava s pětiprvkovým zavěšením a progresivními dlouhozdvihovými pružinami. Tlumiče pérování jsou samozřejmě dimenzované na nekompromisní terénní nasazení.

Bronco Badlands jde ještě dál. Pyšní se propracovanými tlumiči Bilstein s externími zásobníky, díky nimiž olejová náplň tlumičů lépe odolává přehřívání při extrémním namáhání. Tlumící účinek roste s mírou stlačení či roztažení tlumiče, takže podvozek dokáže zajistit jak potřebnou jistotu v terénu, tak komfortní jízdu po silnici v běžném každodenním provozu.

Zákazníci požadující maximální odolnost v terénu ocení robustní zakrytování spodních partií vozu od motoru přes převodovku a rozvodovku až po palivovou nádrž. Na přání dodávané boční nástupní lišty jsou natolik odolné, že se o ně může vůz při překonávání extrémních překážek opřít. Tažná oka vpředu i vzadu jsou dobře přístupná. Do střešního rámu z vysokopevnostní bórové oceli jsou integrované okenní airbagy, jež doplňují ochranu poskytovanou v případě nehody čelními a bočními airbagy.

Technologie pro každé dobrodružství

Díky inteligentním technologiím pohonu jsou schopnosti Bronca přístupné jak začínajícím dobrodruhům, tak zkušeným vyznavačům jízdy mimo asfalt. Základem off-road technologií Bronca je Terrain Management System™, který usnadňuje výběr nejvhodnějšího režimu pro aktuální podmínky. Vedle silničních režimů Normální, Eco, Sport a Kluzký povrch jsou zde také speciální G.O.A.T. režimy Bahno/vyjeté, Písek a v případě Bronca Badlands ještě režim Skály a Baja, inspirovaný pouštními závody. V závislosti na zvoleném režimu se mění odezva motoru, převodovky i řízení.

Dále Bronco nabízí Trail Toolbox, sadu sofistikovaných terénních technologií, které řidiče podporují a umožňují mu bez obav vyzkoušet možnosti vozu. Trail Control 2 funguje podobně jako tempomat; řidič může zvolit rychlost až do 31 km/h a vozidlo automaticky řídí akceleraci a brzdění tak, aby udržovalo zvolenou rychlost, zatímco řidič se soustředí na směrové vedení vozu v obtížném terénu.

Systém Trail Turn Assist3 zmenšuje poloměr zatáčení při manévrování v terénu až o 40 %. Využívá k tomu vektorování hnací síly pomocí brzdové soustavy. Systém Trail One-Pedal Drive pak umožňuje zrychlovat a zpomalovat pouze prostřednictvím plynového pedálu, což řidiči při jízdě v náročných podmínkách usnadňuje přesnou regulaci rychlosti. Součástí stabilizačního systému AdvanceTrac™ jsou také funkce ochrany před převrácením a stabilizace přívěsu.

Robustní hardware, inteligentní software

Design interiéru nového Bronca je v souladu s odolným a účelným exteriérem vysoce funkční, nabitý technologiemi, ale zároveň robustní a navržený tak, aby dobře snášel používání v nepříznivých podmínkách. Palubní deska se ve svém designu inspiruje první generací Bronca, barvy jsou inspirovány přírodními paletami a outdoorovým vybavením a materiály jsou zvoleny s ohledem na odolnost.

V palubní desce i středové konzole jsou integrovaná madla, aby se měl spolujezdec při jízdě v terénu vždy čeho držet. Středová konzola je vybavena podložkou pro bezdrátové nabíjení, zkonstruovanou tak, aby udržela mobilní telefon na místě i v extrémních úhlech náklonu, povrchy jsou otíratelné a fyzické spínače v kabině jsou utěsněny silikonem a opatřeny pryžovými dotykovými ploškami, aby byly chráněny před povětrnostními vlivy a snadno se čistily.

Přestože je Bronco stavěno do těch nejtěžších podmínek, v oblasti komfortu nedělá žádné kompromisy. Přístrojový štít je částečně tvořen osmipalcovým TFT displejem a na 12palcové středové dotykové LCD obrazovce běží nejnovější generace komunikačního a zábavního systému SYNC 4, který se díky bezdrátovým aktualizacím Ford Power-Up bude v průběhu času dále zlepšovat.

Bronco také nabízí na horní straně palubní desky úchyty pro držáky elektronických zařízení typu kamer a mobilních telefonů, pro něž jsou k dispozici i 12V a USB napájecí vstupy.

Apple CarPlay a Android Auto se dodávají v rámci standardní výbavy, stejně jako prémiový audiosystém B&O® 8s 10 reproduktory včetně subwooferu. Nechybí snadná integrace s aplikací FordPass. Standardně dodávaná soustava 360° kamer poskytuje pohled na kola, který není ze sedadla řidiče možný, a přispívá tak k lepší orientaci při zdolávání extrémních překážek.

Zrození legendy

Původní Bronco se ve Spojených státech začalo prodávat v roce 1966. Inspirací k jeho vzniku byly nezdolné vojenské vozy Ford, stejně jako sportovní duch Mustangu. Výsledkem byl robustní lehký užitkový automobil s pohonem všech kol, jehož volnočasový potenciál přispěl ke zrodu zcela nové kategorie „dobrodružných“ terénních vozů.

Bronco první generace prokázalo své přednosti vítězstvím v off-road maratonu Baja 1000 v roce 1969, což se po dalších více než 50 let nepovedlo žádnému jinému sériově vyráběnému automobilu. Jen první generace Bronca nalezla ve Spojených státech více než 200 000 zákazníků. Celkově se v letech 1966 až 1996 vyrobil více než milion vozů Bronco, rozložený do pěti generací.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Ford

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek