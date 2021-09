Kia Sportage zrozená pro Evropany je nabitá nejmodernější technikou

Nová Sportage navržená na míru evropským zákazníkům bude uvedena na český trh počátkem roku 2022. Pátá generace bude obdařená novým designem, high-tech interiérem a samozřejmě nebude chybět plug-in hybridní varianta.





Kia Europe dnes odhalila specifické evropské provedení modelu Sportage, jehož propracovaná konstrukce má ambice nastolit nová měřítka v evropském segmentu SUV. Spojuje elegantní a současně atletické moderní ztvárnění exteriéru s nejmodernějším luxusním interiérem, který zaujme širokým integrovaným displejem se zakřiveným povrchem, zprostředkujícím ty nejnovější technologie v oblasti konektivity. Uvedení na český trh je naplánováno na začátek roku 2022.





Evropské provedení Sportage je postaveno na nové architektuře a těží z výhod špičkového konstrukčního programu, jehož výsledkem je mj. optimální rozvor a ideální rozměry i proporce pro evropské cesty. Výsledkem pečlivého přístupu je SUV dokonale naplňující požadavky evropských majitelů s poukazem na každodenní praktičnost a využitelnost. Progresivní přizpůsobení karoserie na míru zákazníkům se rovněž odrazilo (ve srovnání s předchůdcem) v podstatném nárůstu prostoru pro zavazadla i v oblasti hlavy a nohou vč. největší nabídky místa pro nohy zadních pasažérů v dané třídě.

Schopnosti evropského provedení Sportage navíc vylepšují nejmodernější hybridní pohony, napomáhající zásadním způsobem snížit emise i spotřebu paliva. Další premiérou evropské Sportage je vyspělý plug-in hybridní model (PHEV), dovolující zcela bezemisní cestování čistě na elektřinu v rámci každodenního dojíždění do práce nebo při zajišťování všedních nákupů. K dispozici jsou i nejmodernější spalovací motory (benzínové a naftové) s nízkými emisemi a v různých výkonových variantách s cílem zajistit kompletní pokrytí pestrého evropského trhu.

Pro požitek z dynamické jízdy a atraktivní jízdní schopnosti pro evropské cesty se v nové Sportage poprvé představuje hned několik mimořádně pokrokových technologických novinek. Nová generace elektronicky řízeného systému odpružení (ESC) díky plynulé regulaci tlumičů v reálném čase zprostředkuje optimální pohodlí a špičkovou úroveň bezpečnosti za všech situací. Systém Terrain Mode dodává nové Sportage mimořádné jízdní schopnosti za náročnějších podmínek (např. sníh, bahno a písek), a dovoluje tak majiteli vozu provozovat i řadu dobrodružnějších volnočasových aktivit.

Nová Sportage krom toho razí cestu na poli bezpečnosti, kde ruku v ruce s dobrou pasivní bezpečností nabízí řadu high-tech systémů aktivní bezpečnosti „DriveWise“ – včetně světově proslulé sestavy vyspělých systémů Kia na podporu řízení (ADAS).

Nová evropská verze Sportage představuje klíčové rozšíření zbrusu nové modelové rodiny páté generace, jejíž první člen – varianta s dlouhým rozvorem – byl odhalen letos v červenci.

„Zbrusu nová Sportage byla pečlivě navržena, vyvinuta a speciálně odladěna pro Evropu, čímž zároveň prolomila hranice a nastolila nová srovnávací měřítka v segmentu SUV,“ uvedl Jason Jeong, prezident společnosti Kia Europe.

„Nová Sportage svým progresivním designem exteriéru a průkopnickým interiérem spojuje od pohledu dynamický postoj s prémiovou a řidičsky zaměřenou kabinou na vrcholu třídy, stavějící na výsledcích nejnovějšího technologického vývoje.“

„Nová Sportage je krom toho vybavena nejvyspělejšími technologiemi elektrifikace hnacích ústrojí – máme hospodárné a ekologické hybridní modely, které odpovídají různorodým potřebám zákazníků. Zbrusu nové plug-in hybridní provedení Sportage pro čistě elektrické cestování s nulovými emisemi poukazuje na zasazení značky Kia urychlit strategii trvale udržitelné mobility napříč Europou,“ doplnil Jeong.

Okamžitý vizuální efekt

Rafinovanou podobu karoserie rozvlňují utažené ostré křivky, které vyvolávají nezvyklé napětí ve stylistickém ztvárnění. Čisté a zároveň sportovně působící plochy se snoubí s komplikovanou grafikou, dodávající SUV při pohledu zvenčí dynamický a suverénní postoj.

Nová Sportage staví na novém designovém jazyku „Spojené protiklady“ – letos odhaleném za pochvalného hodnocení odbornou veřejností – jenž se promítá do všech vizuálních aspektů i charakteru vozu.

Provokativní a smělá filozofie je postavena na pěti pilířích: Radost z rozumu (Joy for Reason), Energie pro další pokrok (Power to Progress), Technologie pro život (Technology for Life), Napětí pro vyrovnanost (Tension for Serenity) a Výrazný jako příroda sama (Bold for Nature). Do designového ztvárnění nové Sportage se promítl především poslední uvedený pilíř – Výrazný jako příroda sama (Bold for Nature) – zhmotněním světa přírody a vytvořením designové identity, která nabývá smělé, emotivní, moderní, avšak zároveň i organické podoby.

Nová Sportage při pohledu zpředu přichází s precizní a komplikovanou podobou designu vč. propracovaného směrového rastru černé mřížky chladiče, roztažené napříč celou přídí vozidla. Technická grafika spojuje klíčové prvky přední partie nové Sportage s markantním vzhledem. Maska chladiče propojuje moderní formu typické „tygří masky“ Kia s markantními futuristickými LED světly denního svícení ve tvaru bumerangu, která zase tvoří robustní ohraničení nápadných maticových LED světlometů systému inteligentního předního osvětlení.

Boční profil nové Sportage zůstává věrný tradičním rysům SUV s napnutými křivkami napříč čistými a současně kultivovanými plochami karoserie, které hladce spojují všechny protikladné objemy dohromady ve prospěch strhujícího celkového vzhledu.

Další historickou novinkou v rámci nové modelové řady Sportage pro Evropu je na přání dodávaná černá střecha, která pomáhá akcentovat sportovní profil a současně poukazuje na dynamické ztvárnění zadního C-sloupku. Dále chromová okenní čára stoupající k zádi nové Sportage tvoří harmonickou křivku se zadním spoilerem, který opět poukazuje na sportovní původ tohoto vozu.

Evropské provedení Sportage zachovává nepřehlédnutelný vzhled zadní partie prostřednictvím atleticky rozmáchlé splývavé zádě přecházející v zadní světla vytvarovaná tak, aby se s jemnou precizností zařezávala do karoserie. Zadní světla ve tvaru čepele propojuje štíhlý horizontální tvar, propůjčující nové Sportage při pohledu zezadu působivě široký postoj.

Nová Sportage v závislosti na výbavové linii a provedení vyjíždí na 17, 18, nebo (na vrcholu řady) 19" kolech s možností volit ze šesti různých designů litých kol, barev a povrchových úprav.

Nejmodernější interiér

Interiér nové Sportage si hraje s výrazným charakterem, jemnými kvalitami a pokrokovými technologiemi, jejichž prostřednictvím formuje řidičsky zaměřený prostor, pyšnící se navýsost moderním vyvedením. V pečlivě navržené kabině se snoubí průlomové technologie s luxusními prvky, prémiovými materiály a moderním stylem.

Středobodem moderní kabiny nové Sportage je líbivě vymodelovaný integrovaný displej se zakřivením včetně dotykové plochy a jemných detailů dynamicky tvarovaných výdechů ventilace. Zakřivený displej je protažen napříč přední částí kabiny, které tak dodává působivou šířku i hloubku.

Špičkový 12,3" dotykový displej společně s moderním integrovaným ovladačem hraje roli nervového centra, které naplňuje veškeré potřeby konektivity, funkčnosti a využitelnosti z hlediska řidiče i zbytku posádky. Oba systémy, navržené s ohledem na maximálně snadné používání, jsou mimořádně intuitivní a disponují povrchem měkkým na dotek. Digitální přístrojový štít o úhlopříčce 12,3" je postaven na nejnovější generaci TFT technologie pro plnobarevné displeje, a pyšní se tak navýsost precizním a čistým zobrazením. Nová Sportage s propracovanou a bezpečnou technologií konektivity s výhodou využívá online aktualizací softwaru a mapových podkladů, které jsou tak vždy aktuální. Pokročilý software konektivity pro novou evropskou Sportage podporuje dálkovou komunikaci uživatele s vozidlem prostřednictvím mobilní aplikace Kia Connect. Interaktivní a intuitivní technologie dále uživatelům zpřístupňuje klíčové palubní funkce vozidla, jako např. služby „Kia Live“, online navigaci, online rozpoznávání hlasu a integraci kalendářů z chytrého telefonu. Mobilní aplikace Kia Connect dále uživatelům garantuje ještě vyšší pocit jistoty s funkcí, která na jedno klepnutí umožňuje zkontrolovat, zda je vozidlo řádně uzamčené a jsou zavřená okna; pohodlí uživatele navíc zvyšuje informace o tom, kde přesně své SUV naposledy zaparkoval.

Ergonomicky vyvedený středový panel s optimálním umístěním z hlediska řidiče i předního spolujezdce poskytuje praktický úložný prostor, funkci pro nastavení systému ovládání, držáky na nápoje a spínače s měkkým povrchem – ty jsou umístěny na vyvýšeném profilu vedle kruhového voliče systému elektronického řazení. Přihrádka pro dobíjení mobilních zařízení disponuje funkcí vysokorychlostního bezdrátového nabíjení o výkonu 15 W.

Interiér nové Sportage představuje mimořádný prostor k trávení času na cestách – důkazem jsou nejkvalitnější na dotek příjemné materiály, jakož i dynamické barevné odstíny, dodávající kabině vitalitu a energii. Sedadla řidiče a předního spolujezdce spojují inovace a pohodlí v podobě štíhlé sportovní konstrukce.

Promyšlený interiér Sportage v evropském provedení, kombinující praktičnost, funkčnost a všestrannost, je postaven na kompaktním rozvoru 2680 mm, šířce 1865 mm, délce 4515 mm a výšce 1645 mm. Výsledkem je řešení nabízející jedny z nejlepších parametrů prostoru pro nohy, výšky stropu nad sedákem a objemu zavazadelníku. Evropská Sportage poskytuje zadním pasažérům 996 mm místa pro nohy, zatímco výška stropu nad sedákem činí 998 mm. Zavazadelník nabízí objem 591 litrů (dle metodiky VDA). Kvůli co nejvyšší praktičnosti jsou zadní sedadla dělená a sklopná v poměru 40:20:40 s možností zvětšit nákladový prostor až na 1780 litrů.

Pohlcující zážitky při poslechu audia na palubě nové Sportage zprostředkuje prémiový systém prostorového ozvučení s osmi reproduktory od renomovaného výrobce Harman Kardon. Nová evropská Sportage je též k dispozici v ještě sportovnějším a dynamičtějším hávu, který vyšší měrou akcentuje vitální charakter tohoto SUV. Provedení GT-Line naplno využívá trendový vzhled crossover-SUV s výraznými odstíny karoserie, z nichž čiší temperament a energičnost. Interiér zde staví na výrazném kontrastu černé a bílé, jenž na palubě GT-Line evokuje sportovní atmosféru.

Pokroková pohonná ústrojí

Uvedení nové Sportage na trh bude doprovázet ucelená nabídka výkonných, agilních a hospodárných pohonů vč. nejmodernější hybridní elektrické technologie, jakož i čistých spalovacích motorů (benzínových a naftových) nejnovější generace. Vývoj nové Sportage byl od samotného počátku koncipován tak, aby vůz mohl využívat nejnovější technologie elektrifikovaných pohonů, díky nimž se řadí k nejhospodárnějším SUV na dnešním trhu. Hybridní (HEV) i plug-in hybridní (PHEV) varianty nové evropské Sportage, vyvinuté na propracované architektuře s řadou inovací na poli elektrifikovaných hnacích ústrojí, umožnily vznik ekologického SUV, které nezná kompromisy.

Díky propracovanému návrhu vnitřního uspořádání HEV i PHEV se podařilo zamezit negativním dopadům na prostor pro cestující i zavazadelník. V případě provedení HEV se akumulátorový modul nachází pod zadními sedadly, a tak pro nohy zůstává stejně místa jako u Sportage se spalovacím motorem. V případě plug-in hybridní varianty Sportage našel vysokonapěťový akumulátor místo uprostřed mezi nápravami pod kabinou tohoto SUV, což přispívá k rovnoměrnému rozložení hmotnosti a vytvoření praktického, pohodlného a všestranného interiéru.

Sportage v provedení PHEV používá oceňovaný motor 1,6 litru T-GDi z produkce Kia, 66,9kW trakční elektromotor s permanentními magnety a lithium-iont polymerový akumulátor o kapacitě 13,8 kWh. Celkový systémový výkon v tomto případě činí 265 koní, přičemž samotný spalovací motor dosahuje maxima výkonu 180 k.

Součástí nejmodernějšího akumulátorového modulu pro Sportage PHEV je špičkový systém energetického managementu akumulátoru, jenž nepřetržitě sleduje stav akumulátorové jednotky vč. parametrů proudu, napětí a izolace nebo diagnostiky poruch. Součástí uvedeného řešení je i vyspělá jednotka pro monitoring článků, zajišťující měření a sledování napětí i teploty jednotlivých článků akumulátoru.

Oceňovanou jednotku 1,6 litru T-GDi 180 k s výhodou využívá i hybridní varianta nové Sportage. Hybridní verze je vybavena trakčním elektromotorem 44,2 kW s permanentními magnety a lithium-iont polymerovým akumulátorem o kapacitě 1,49 kWh. Celkový systémový výkon Sportage HEV činí 230 k.

Modelová nabídka nové Sportage zahrnuje i nový spalovací motor 1,6 litru T-GDi s mild-hybridním systémem pohonu (MHEV), jenž napomáhá snižovat emise a optimalizovat spotřebu paliva. Jednotka spojuje nižší spotřebu s dynamickými jízdními schopnostmi, které vycházejí z výkonového maxima 150 nebo 180 koní. Čtyřválcová jednotka dosahuje nižší spotřeby prostřednictvím optimalizace procesu spalování, technologií chlazení a klíčových opatření ke snížení třecích sil vč. vyspělého systému tepelného managementu a kuličkových ložisek s nízkým třením.

Společně s uvedením nové evropské Sportage na trh se bude nabízet hospodárná naftová jednotka 1,6 litru s nízkými emisemi a maximem výkonu 115 nebo 136 koní. Čistý diesel s aktivním systémem selektivní katalytické redukce (katalyzátorem SCR) se chlubí sníženými emisemi polutantů jako např. oxidů dusíku (NOx) a pevných částic. Čistý naftový model ve výkonové variantě 136 k je k dispozici s technologií MHEV, která ještě více přispívá ke snížení emisí i spotřeby nové evropské Sportage.

Jednotka 1,6 litru T-GDi spolupracuje s dvouspojkovou automatickou převodovkou se sedmi stupni (7DCT); v nabídce je i šestistupňová manuální převodovka (MT) a pro verze s mild-hybridní technologií je k dispozici inteligentní manuální převodovka (iMT). Naftová provedení 1,6 litru – s přídavnou mild-hybridní technologií lze kombinovat buďto se šestistupňovou inteligentní manuální převodovkou (iMT), nebo automatem 7DCT, a bez přídavné mild-hybridní technologie pouze s manuální převodovkou (MT).

Všechna evropská provedení Sportage jsou standardně vybavena vlastní technologií vypínání motoru „Idle Stop & Go“ (ISG), zajišťující vypínání motoru stojícího vozidla ve prospěch dalšího reálného snížení spotřeby paliva i emisí. Funkci ISG může řídit špičková technologie ADAS, která sledováním úseku cesty vpředu určuje, zda a kdy se má ISG vlastně zapojit, např. když se vozidlo blíží ke stopce nebo křižovatce. Uvedené sladění technologií zamezuje zbytečnému vypínání a spouštění motoru, přičemž o aktuálním stavu funkce ISG je řidič průběžně informován.

Optimální jízda v každém prostředí

Novinkou v rámci modelové řady je zbrusu nový systém Terrain Mode s premiérou právě ve Sportage páté generace. Mimořádně propracovaný systém Terrain Mode byl vyvinut pro ty majitele, kteří chtějí Sportage využívat k výpravám do přírody a volnočasovým aktivitám; uvedený systém automaticky přizpůsobuje nastavení Sportage tak, aby vozidlo zajišťovalo optimální jízdní dynamiku s ohledem na aktuální stav vozovky a prostředí vč. povrchů pokrytých sněhem, bahnem nebo pískem.

Při neaktivním systému Terrain Mode se Sportage standardně přepíná do režimu Drive Mode, kdy má řidič možnost volby z dílčích nastavení Comfort , Eco a Sport. S ohledem na pohodlí ovládání a bezpečnost jízdy se všechny jízdní režimy zobrazují na digitálním přístrojovém štítu s jemnou grafikou.

K jízdní charakteristice nové Sportage též valnou měrou přispěla nová podvozková platforma, umně spojující kultivovanou, stabilní a pohodlnou jízdu s živým a agilním handlingem. K účinnému spojení uvedených kvalit napomohlo i pečlivé odladění vyspělého systému řízení a odpružení kol.

Nový elektronicky řízený systém odpružení (ESC) díky plynulé regulaci tlumičů v reálném čase zprostředkuje optimální pohodlí a špičkovou úroveň bezpečnosti za všech situací. Elektronicky řízený systém pohonu AWD garantuje optimální rozdělování hnací síly mezi kola přední a zadní nápravy v závislosti na stavu vozovky a jízdní situaci, čímž opět zlepšuje jízdní schopnosti a přispívá k bezpečnosti i hospodárnosti provozu.

DriveWise na čele tažení v oblasti bezpečnosti

Jelikož jednou z priorit vývoje byla bezpečnost, Sportage páté generace se řadí k nejbezpečnějším vozidlům ve své třídě.

Pod elegantním exteriérem ukrývá nová Sportage zesílenou a současně lehkou strukturu karoserie s vysokou torzní tuhostí. Nová Sportage používá nejrůznější bezpečnostní prvky a zádržné systémy vč. airbagu řidiče, airbagu předního spolujezdce, bočních hlavových airbagů, středového bočního airbagu pro přední sedadla a spodních bočních airbagů.

Oceňovaná technologie na podporu řízení (ADAS) z vlastního vývoje Kia – rovněž označovaná „DriveWise“ – pomáhá nové Sportage potlačit řadu všudypřítomných rizik a zároveň snižuje únavu při řízení a nepřetržitě chrání posádku i další účastníky silničního provozu. Nová Sportage v rámci bezpečnostního paketu DriveWise ADAS zahrnuje špičkový systém autonomního nouzového brzdění Kia s funkcí pro odbočování na křižovatkách, která pomáhá vyhnout se střetům s protijedoucími vozidly při odbočování vlevo.

Asistent pro jízdu na dálnici (HDA) udržuje přednastavený odstup od vozidla vpředu a ustálenou rychlost při jízdě na dálnici a současně pomáhá novou Sportage udržovat uprostřed daného pruhu. HDA krom toho může upravovat rychlost vozidla podle aktuálního rychlostního omezení.

Pokročilý adaptivní tempomat propojený s navigací (NSCC) pomáhá na dálnici udržovat bezpečnou rychlost nové Sportage s využitím údajů navigace v reálném čase. Funkčnost NSCC je ještě vylepšena tím, že na dálničních úsecích se zatáčkami a oblouky tato technologie automaticky snižuje rychlost jízdy ještě před nájezdem do zatáčky. Když vozidlo opět najede na přímý dálniční úsek, NSCC obnoví rychlostní omezení na původní úroveň.

Nová evropská Sportage rovněž používá inteligentní ukazatel rychlostních limitů (ISLA) k upozorňování řidiče za situací, kdy překročí aktuální rychlostní omezení.

Pokud řidič při přejíždění z pruhu do pruhu použije znamení o změně směru jízdy a hrozí riziko střetu s vozidlem jedoucím vzadu po straně, nový asistent pro odvrácení kolize s vozem ve slepém úhlu (BCA) aktivuje varovný signál. V případě, že riziko poté ještě vzroste, BCA aktivně zasáhne do řízení nové Sportage ve snaze vyhnout se nehodě. Asistent BCA se dále zapojuje např. při podélném parkování, kdy pomáhá vyhnout se střetu s vozidly vzadu. Nová Sportage dále disponuje kamerovým asistentem sledování slepého úhlu (BVM), jenž opět zvyšuje bezpečnost a informovanost řidiče při přejíždění mezi pruhy tím, že v reálném čase zobrazuje v přístrojovém štítu obraz vozidla jedoucího vzadu.

Dálkově ovládaný inteligentní parkovací asistent (RSPA) pomáhá řidiči na dálku zaparkovat nebo vyjet z parkovacího místa s ovládáním zvenčí vozidla. Parkovací manévry krom toho usnadňuje technologie pro zobrazování situace za vozidlem (RVM) a 360° monitorovací systém (SVM), jenž v reálném čase zobrazuje video záznam vozidla a jeho okolí.

Digitální premiéra modelu a autosalon IAA Mobility

Zbrusu nové evropské provedení modelu Sportage se poprvé představilo v rámci živě přenášené digitální premiéry ve středu 1. září 2021 na kanálech Kia. Zbrusu nová evropská Sportage – vč. průkopnického plug-in hybridního provedení – se fyzicky představí ve světové premiéře na prvním ročníku autosalonu IAA Mobility. Návštěvníci mnichovského autosalonu IAA Mobility (7. - 12. září 2021) naleznou stánek Kia na náměstí Odeonsplatz.





