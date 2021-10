Honda HR-V e:HEV - vše o nové generaci populárního městského SUV

Zcela nová Honda HR-V v nové generaci městského SUV bude u nás dostupná výhradně ve formě hybridu e:HEV s výkonem 96 kW. Ten slibuje kombinovanou spotřebu 5,4 l/100 km a zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,6 sekundy. České ceny začínají na 699 900 Kč.





Nový model HR-V, který bude v Evropě k dostání koncem roku 2021, je nejnovějším modelem v nabídce společnosti Honda nesoucím označení e:HEV (hybrid electric vehicle), který navazuje na inovovaný model CR-V a zcela nový model Jazz, které byly uvedeny na trh v roce 2020. Připojuje se k elektrifikované řadě modelů Honda a je dalším krokem společnosti Honda při plnění cíle elektrifikovat do roku 2022 všechny hlavní modely nabízené v Evropě.





Výhradně hybridní model HR-V nové generace představuje završení rozsáhlé studie moderních postojů spotřebitelů. Po zhodnocení toho, jak dnešní aktivní, propojená populace rozpoznává a vybírá produkty s vysokou hodnotou, společnost Honda vyvinula model HR-V nejen jako zcela nové kompaktní SUV, ale jako spotřebitelský produkt, který musí zákazníky přitahovat – nabízet atraktivitu, funkčnost a užitnost.

Zcela nový model HR-V má moderní karoserii SUV kupé, která oslovuje jednoduchostí svého designu. Současně nabízí mimořádně pohodlný, prostorný a variabilní interiér více orientovaný na uživatele. Této přesvědčivé kombinace bylo dosaženo díky kompaktní integrované technologii hnacího ústrojí společnosti Honda a umístění palivové nádrže ve středu vozu. Výsledkem je špičkový prostor v interiéru a bezkonkurenční flexibilita díky univerzálním sedadlům Magic Seats, která nabízejí možnosti sklápění a napřimování sedadel podle potřeby nákladního prostoru.

Stejně jako u exteriéru poskytuje prostorný interiér robustní, prémiový vzhled SUV, avšak s moderními tkaninami a materiály příjemnými na dotek. Moderní, minimalistický vzhled vychází z horizontálního rozložení přístrojové desky a přehledných linií a ploch napříč celým vozem. Pocit vzdušnosti a prostoru umocňuje nový systém rozvádění vzduchu vytvářející clonu čerstvého vzduchu kolem jednotlivých cestujících, který proudí z jedinečných průduchů ve tvaru písmene L umístěných v horních rozích palubní desky. Intuitivní a bezproblémové funkce a aplikace konektivity ve voze, které do kompaktního segmentu vozů SUV společnosti Honda přinášejí novou úroveň technologií, lze ovládat prostřednictvím dotykové obrazovky nebo hlasem.

Hnací jednotka e:HEV se skládá ze dvou kompaktních elektromotorů, které pracují společně s benzínovým 1,5litrovým motorem DOHC i-VTEC s Atkinsonový cyklem, lithium-iontovým akumulátorem a inovativní převodovkou se stálým převodem a řídicí jednotkou. Systém je výsledkem pokroků dosažených za více než 20 let vývoje hybridních technologií společnosti Honda u osobních vozidel a v závodech Formule 1®.

U modelu HR-V se výkon hnacího ústrojí e:HEV zvýšil z 80 kW (109 k), jak je tomu u modelu Jazz, na celkový výkon 96 kW (131 k) a točivý moment 253 Nm.

Systém e:HEV u modelu HR-V je kompaktnější než u modelu Jazz a má vyšší stupeň hustoty energie, což umožňuje generovat vyšší točivý moment. Počet článků akumulátoru se zvýšil o 25 %, což umožňuje větší kapacitu a elektrický výkon vyšší než 80 kW u modelu Jazz, přičemž řídicí jednotka pohonu (PCU) je nyní menší a integrovaná do motorového prostoru. Pro lepší odvod tepla je chlazena vodou místo vzduchem. Rovněž byl snížen převodový poměr mezi elektromotorem a koly, což dále zlepšuje dynamický výkon modelu HR-V.

Výsledkem je nenáročná a pohodlná jízda, ať už projíždíte městem, nebo jedete vysokou rychlostí po dálnici. Model HR-V produkuje emise CO2 od 122 g/km (WLTP), má spotřebu paliva 5,4 l/100km (WLTP) a dosahuje zrychlení z 0 na 100 km/h za 10,6 sekundy.

Optimalizované režimy jízdy

Systém e:HEV se odlišuje tím, jak se jeho tři režimy jízdy plynule přepínají s cílem zajistit optimální výkon každé součásti při jízdě ve městě i na dálnici. Inteligentní elektronická řídicí jednotka automaticky a neustále přepíná mezi elektrickým, hybridním a konvenčním pohonem v závislosti na tom, který režim je v dané jízdní situaci nejhospodárnější.

Při jízdě konstantní vysokou rychlostí, například na dálnici, systém pohání spalovací motor, což je pro tento scénář nejúčinnější. Pokud je třeba dále zrychlit, například při předjíždění, vozidlo se přepne na hybridní pohon pro navýšení výkonu. Kromě toho lze u hybridního pohonu dobíjet akumulátor energií z generátoru poháněného benzinovým motorem, což opět zvyšuje účinnost.

Pomocí voliče režimu pohonu lze aktivovat režim „Sport“, který umožňuje ještě ostřejší zpětnou vazbu plynového pedálu, zatímco režim „Econ“ upravuje systém klimatizace a zpětnou vazbu plynového pedálu pro ještě větší úsporu paliva. Kromě režimu „Normal", v němž vozidlo využívá výhod obou těchto světů, řidič může přepínat mezi všemi režimy jízdy přepnutím přepínače.

Odezva a reakce jako u elektromobilu

Pro zážitek více připomínající elektromobil může řidič také zvolit voličem převodovky režim B, který nabízí volitelné úrovně rekuperace energie při „plachění“ nebo brzdění. Úroveň rekuperace energie a výslednou sílu účinku zpomalení lze v běžném režimu D podstatně zvýšit pomocí pádlových voličů za volantem.

Přepínání mezi těmito režimy jízdy, včetně nastartování spalovacího motoru s cílem generovat elektrickou energii, cestující prakticky nepostřehnou. Na rozdíl od konvenčního rozdělovače výkonu s planetovou převodovkou, která má obvykle vysoké vysokou úroveň tření, vytváří převodovka se stálým převodem mnohem menší tření, což v konečném důsledku vede k nižší spotřebě energie při jízdě čistě na elektrický pohon.

Je velmi důležité, že vysoce efektivní systém s pevným převodem společnosti Honda také dosahuje vyššího podílu celkové doby jízdy na čistě elektrický pohon při jízdě ve městě než jiné v současnosti nabízené hybridní vozy.

Technologie hybridního systému e:HEV se inspirovala programem vítězné hybridní pohonné jednotky Formule 1 společnosti Honda a využívá technických zkušeností z týmu motoristického sportu. Díky tomu dosahuje bezkonkurenční energetické účinnosti na silnici. Výsledkem je, že nový model HR-V e:HEV nabízí výjimečnou účinnost a výkon v široké škále jízdních podmínek.

Původní model Honda Insight 1999 vytvořila společnost Honda jako vůz s nejvyspělejší hybridní technologií na světě. Tento vůbec první hybridní model nabízený k prodeji v Evropě představil systém Integrated Motor Assist (IMA) značky Honda, který se spoléhal hlavně na spalovací motor a pomoc elektromotoru a rekuperace brzdné energie využil ke zvýšení akcelerace a snížení spotřeby paliva.

Společnost Honda pokračuje ve vývoji své hybridní technologie a vyspělý dvoumotorový systém e:HEV se nyní používá v modelech Jazz, CR-V, ve zcela novém modelu HR-V a nadcházejícím modelu Civic 11. generace.

Zcela nový model Honda HR-V byl zkonstruován se zvláštním zaměřením na rozšíření možností, co mohou zákazníci s vozem dělat. Dodržováním principu vývoje M/M a promyšleným uspořádáním hybridních komponent do podvozku a motorového prostoru dosáhla společnost Honda špičkové úrovně zavazadlového prostoru s flexibilitou, která podporuje aktivní životní styl zákazníků.

Výsledkem je působivý objem zavazadlového prostoru navzdory dodatečným požadavkům na hybridní komponenty. Díky zcela rovné podlaze zavazadlového prostoru a univerzálním zadním sedadlům Magic Seats společnosti Honda disponuje model HR-V flexibilitou pro uložení nejrůznějších zavazadel a vybavení podle životního stylu cestujících.

Snadný přístup k zavazadlovému prostoru není nikterak omezován linií střechy inspirovanou vozy kupé. Promyšlené uspořádání, sedadla Magic Seats, nízká nákladová hrana zavazadlového prostoru, široký vstupní otvor a nízká, rovná podlaha zavazadlového prostoru společně zajišťují maximální prostor a přístup. Do vozu je možné naložit surfovací prkna a dvě horská kola pro dospělé (s odmontovanými předními koly) ve svislé poloze. K dispozici je také prostor pro další úložný box umístěný pod podlahou zavazadlového prostoru pro bezpečné uložení nejrůznějších předmětů.

Pohodlné nakládání usnadňuje funkce zavření výklopných dveří při odchodu bez použití rukou*. Funkce detekce vzdálenosti inteligentního klíče zjistí, když se klíč vzdaluje od vozu, a automaticky zavře výklopné dveře zavazadlového prostoru.

Oproti předchozímu modelu byly také vylepšeny úložné prostory a body pro připojení po celé kabině. Velká středová přihrádka pojme velké i malé předměty a vpředu i vzadu jsou vždy dvě nabíjecí USB zásuvky, navíc je k dispozici

bezdrátová nabíječka* nenápadně umístěná ve spodní části středové konzoly. Díky tomu mohou všichni cestující nabíjet svá zařízení současně. Prémiový audiosystém s 10 reproduktory a externí zesilovač a dotykem aktivovaná světla v kabině ještě více umocňují pocit prémiového interiéru, pohodlného a uklidňujícího prostředí.

Zcela nový model HR-V přichází s celou řadou bezpečnostních funkcí, které zajistí nejvyšší úroveň ochrany všech cestujících. Automatické přepínání dálkových světel je standardem výbavy napříč celou řadou, verze Advance má navíc funkci sledování objektů v mrtvém úhlu včetně sledování dopravy při couvání z parkovacího místa a nejvyšší verze Advance Style dále aktivní LED světla pro zatáčení.

Jádrem systému je nová širokoúhlá kamera s vysokým rozlišením nahrazující víceúčelovou kameru a sadu senzorů modelu HR-V předchozí generace. Výkon jednoobjektivové kamery dále vylepšuje systém, který byl nedávno představen u nového modelu Jazz. Použitím umělé inteligence (AI) pro zpracování obrazu se zdokonalilo rozpoznávání objektů. Například systém pro zmírnění následků nehody (CMBS) nyní detekuje i motocykly před vozidlem pro zmírnění následků v případě nevyhnutelné kolize.

Kamera rozpoznává více druhů povrchu vozovky a dopravních charakteristik, vozidla vpředu nebo bílé čáry jsou detekovány s mnohem vyšší přesností, což vylepšuje odezvu akcelerace, když se vozilo vpředu vzdálí z dohledu nebo při předjíždění. To zahrnuje zjištění, zda se vozidlo blíží k vnějšímu okraji vozovky (směrem k obrubníku, do trávy nebo štěrku), k protijedoucímu vozidlu, nebo zda vjíždí do jiného jízdního pruhu bez signalizace změny směru jízdy nebo silničního značení. Kromě toho systém odhaduje sklon vozovky a vylepšuje tak schopnost udržovat rychlost při klesání. Kamera je nyní schopna eliminovat zamlžování a nabízí tak stále čisté zorné pole. Vzdálenost detekce objektů za vozidlem pak byla zvýšena ze 3 m na 25 m pro větší jistotu a bezpečnost.

Stejně jako všechny nové modely společnosti Honda je i zcela nový model HR-V vybaven technologií Honda SENSINGTM, která zahrnuje ucelenou řadu špičkových bezpečnostních technologií a pomůcek pro řidiče, jejichž cílem je zajistit snadnější a bezpečnější řízení.

Vylepšená technologie aktivní bezpečnosti Honda SENSING nabízí již v základní úrovni výbavy širokou škálu asistenčních a pomocných systémů, díky nové širokoúhlé přední kameře s vysokým rozlišením, která rozšiřuje zorné pole a vylepšuje přehled o dění za tmy a tím zvyšuje bezpečnost ve větším počtu různých situací z reálného světa.

Mezi prvky vylepšené sady technologií Honda SENSING patří:

Systém pro zmírnění následků nehody (CMBS), využívající přední širokoúhlou kameru, s vylepšeným nočním provozem pro detekci chodců na místech, kde není k dispozici pouliční osvětlení. Přepracovaný systém nabízí také lepší rozpoznávání cyklistů a je schopen zabrzdit, když vůz HR-V přejíždí nebo odbočuje do dráhy protijedoucího vozu

Adaptivní tempomat automaticky reguluje odstup mezi vozem jedoucím vpředu a umožňuje vozu HR-V sledovat provoz při nízkých rychlostech, například v dopravní zácpě. Systém také zahrnuje funkci „následování pomalou rychlostí“ a přepracované časování zrychlení po přejetí do jiného jízdního pruhu a předjíždění

Systém brzdění při nízké rychlosti využívá sonarové senzory na obou koncích vozu, aby zjistil, zda při běžné jízdě nebo při příliš velké síle stlačení plynového pedálu existuje nebezpečí potenciální kolize se zdí nebo jinou překážkou.

Fungování systému pro udržování v jízdním pruhu bylo rozšířeno na nižší rychlost, od 72 km/h a 180 km/hměstských a vesnických silnicích, jakož i na dálnicích s více pruhy, pro vyšší bezpečnost v širší škále situací.

Vylepšený systém zabránění sjetí z vozovky pomáhá řidiči udržet se na vozovce tím, že detekuje čáry, trávu nebo štěrk jako hranice vozovky.

Systém rozpoznávání dopravního značení využívá přední širokoúhlou kameru k zjišťování dopravních značek, když se vozidlo pohybuje dopředu. Tento systém automaticky rozpoznává značky, kolem kterých vozidlo projede, a zobrazuje je na 7” LCD displeji. Systém je zkonstruován tak, aby detekoval kulaté dopravní značky s omezením rychlosti a další informace. Současně mohou být zobrazeny dvě dopravní značky. Na pravé straně displeje se zobrazují pouze značky s omezením rychlosti, zatímco vlevo se zobrazují značky „zákaz předjíždění“ a omezení rychlosti s dodatečnými informacemi, například s informacemi o počasí

Inteligentní omezovač rychlosti rozpoznává dopravní značky určující rychlost a nastavuje rychlostní limit. Pokud dopravní značky ukazují nižší rychlost oproti aktuální rychlosti vozidla, rozbliká se kontrolka na displeji, spustí se zvuková signalizace a systém postupně sníží rychlost vozidla.

Systém ovládání akcelerátoru pro zmírnění následků nehody vpředu a vzadu může detekovat nadměrné vstupy u plynového pedálu, když je vozidlo v klidu nebo při nízkých rychlostech, poskytuje vizuální a zvuková varování a zároveň omezuje výkon, aby nedošlo k náhlému pohybu vpřed nebo vzad do překážek v okolí.

Řidič může určit, kolik podpůrných informací bude zobrazeno na přístrojovém panelu se sedmipalcovým LCD displejem.





redakce

Vyhledat vozidla v inzerci: Honda

Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

Sdílet článek