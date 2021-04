Futuristické MPV Hyundai Staria můžete mít v garáži ještě letos Hyundai má s novým modelem Staria velké plány. Plánuje totiž řadu specializovaných verzí modelu Staria,chybět nemají campingové nebo sanitní vozy. V budoucnosti budou na trh uvedeny také mimořádně ekologické varianty modelu Staria. A v druhé polovině roku se dočkáme i v Česku.

Staria je automobilem pro rodiny i firmy díky maximálnímu využití vnitřního prostoru, variabilnímu uspořádání sedadel s velkým rozsahem podélného nastavení a nejvyšší úrovni bezpečnosti.

Debut modelu STARIA představuje další krok v transformaci společnosti Hyundai Motor na poskytovatele chytrých řešení pro mobilitu. Model STARIA, jehož design vznikal „zevnitř ven“, je výsledkem nové tvůrčí metody společnosti Hyundai Motor, která klade důraz na prostornost interiéru a jeho využitelnost. Hyundai modelem STARIA reaguje na změny požadavků spotřebitelů a v novém MPV jim nabízí účelné, inovativní prvky výbavy a funkce. Hyundai tak nově definuje zážitky z cestování automobilem v souladu se svou vizí „Pokrok pro lidstvo“. STARIA bude na českém trhu k dispozici ve dvou základních řadách STARIA a STARIA Premium. Zatímco užitková verze nabídne konfigurace o třech či šesti místech k sezení, varianta pro převoz pasažérů nabídne devět, či – v případě luxusní varianty Premium – sedm míst k sezení. Vrcholný model posouvá mobilitu na ještě vyšší úroveň rozšířenou výbavou, která spolu s exkluzivními materiály a povrchovými úpravami vytváří pro cestující skutečně luxusní atmosféru. „Jsme nadšeni, že můžeme představit model STARIA, který reprezentuje naši snahu být průkopníkem evoluce mobility a uspokojovat požadavky plynoucí z nově vznikajících životních stylů. Přizpůsobujeme se tak novým lifestylovým trendům,“ řekl Thomas Schemera, výkonný viceprezident a globální marketingový ředitel. „STARIA je krokem vpřed v mnoha ohledech. Cestujícím například nabízí mnohem těsnější spojení s okolím. Zákazníci díky tomu získají mnohem víc ze svého každodenního života a i na cestách se mohou mnohem více věnovat sami sobě.“ Prodej modelu STARIA bude na vybraných trzích včetně České republiky zahájen ve druhé polovině roku 2021. Prémiový a futuristický vnější design Elegantní exteriér modelu STARIA připomíná aerodynamické tvary kosmické lodi a je definován ladnými křivkami sahajícími od přídě až k zádi. Inspirací byl pro jeho návrh pohled z vesmíru na oblouk světla, obklopující horizont Země při východu Slunce. Příď modelu STARIA zdobí horizontální světla pro denní svícení, která spolu s obrysovými světly zabírají celou šířku vozidla. Tento celek doplňuje odvážná a široká maska chladiče s jedinečnou mřížkou. Čistou siluetu vozu umocňuje také dvojice nízko uložených světlometů. Hyundai používá u všech částí přídě stejnou barvu karoserie, čímž umocňuje moderní a čistý styl vozidla. Model STARIA Premium má exkluzivně pro tuto verzi dodávanou chromovanou povrchovou úpravu v odstínu mosazi, která je kromě loga Hyundai na přídi využita rovněž na masce chladiče, rámečcích světlometů, předním a zadním nárazníku, kolech, vnějších zpětných zrcátkách a klikách dveří. Tím je umocněn prémiový a moderní design vozidla. Dolů protažená, panoramatická boční okna zlepšují celkový výhled z vozu a vytvářejí pocit otevřenosti. Tento pocit prostornosti, inspirovaný tradičním korejským architektonickým stylem hanok, umožňuje cestujícím vnímat propojení mezi vnitřním prostorem a venkovním prostředím. Tento designový motiv se opakuje na zádi s širokým oknem obklopeným prodlouženými vertikálními zadními svítilnami. Model STARIA Premium má navíc jedinečný design parametrických pixelů značky Hyundai a specifické ozdobné prvky v horní části. Zadní nárazník je umístěn velmi nízko pro snadnou manipulaci se zavazadly nebo nákladem. Modelová řada STARIA je k dispozici s následující paletou osmi barev karoserie: Abyss Black Pearl, Creamy White, Graphite Gray Metallic, Moonlight Blue Pearl, Shimmering Silver Metallic, Dynamic Yellow, Olivine Gray Metallic a Gaia Brown Pearl. Transformace mobility umožní kvalitnější trávení času při cestování Interiér modelu STARIA se vyznačuje jednoduchým uspořádáním se zaměřením na praktičnost pro řidiče a komfort pro cestující, ale současně zůstává věrný původní koncepci MPV. Interiér, inspirovaný výletními loděmi, s inovativním uspořádáním designu, obklopí cestující otevřenou a jedinečnou atmosférou. Dolů protažená, panoramatická okna vytvářejí vzdušné prostředí. Sedadla řidiče a spolujezdce nabízejí pocit prostoru a komfortu. Jednoduché uspořádání interiéru modelu STARIA se z hlediska funkce zaměřuje jen na to nejdůležitější s cílem poskytovat cestujícím ještě více prostoru a variability. Spolujezdec vpředu má k dispozici ještě více prostoru pro nohy díky vybrání v části přístrojové desky s uzavíratelnou schránkou. Přístrojová deska, zaměřená na řidiče, má futuristický high-tech vzhled. K tomu přispívá mimo jiné vyspělý 10,25“ přední displej, středová konzola s dotykovým ovládáním a tlačítkový elektronický volič převodovky. Digitální panel přístrojů je umístěn v horní části přístrojové desky a ponechává řidiči ničím nerušený výhled z vozu. Odkládací prostory jsou dostupné v horním oddílu stropní konzoly, ve spodní zóně přístrojové desky a v horní a spodní části středové konzoly. Řidič a jeho spolucestující mají také přístup ke středové konzole s držáky nápojů, vstupy USB a dodatečnými odkládacími prostory. Model STARIA Premium nabízí také další prvky vnitřní výbavy, které zásadním způsobem mění zážitky z cestování. Sedmimístná verze Premium zahrnuje prémiová relaxační sedadla ve druhé řadě s elektricky nastavitelným sklonem opěradla. Tato sedadla jsou navíc podélně nastavitelná pro snadné nastupování nebo maximalizaci zavazadlového prostoru. V relaxačním režimu se tato sedadla jedním stisknutím tlačítka automaticky uvedou do specifické polohy poskytující sedící osobě optimální oporu těla a zlepšující celkový pocit komfortu. Díky uspořádání prostorného interiéru modelu STARIA mohou ve třetí řadě pohodlně, s dostatkem prostoru, sedět dospělé osoby, a to i v případě, že jsou sedadla druhé řady sklopena do relaxační polohy. Samostatná sedadla ve druhé řadě sedmimístné verze modelu STARIA Premium lze otočit o 180 stupňů čelem k cestujícím ve třetí řadě. STARIA Premium je díky tomu ideálním firemním vozem nebo mobilní kanceláří, protože cestující mohou otočit svá sedadla a vést jednání čelem k sobě. Otočná sedadla jsou praktická rovněž pro rodiny, protože cestující sedící zády ke směru jízdy mají snadný přístup k cestujícím ve třetí řadě. Luxusní atmosféru uvnitř vozu vytváří ambientní osvětlení s výběrem 64 barev, které je k dispozici pro všechny varianty modelu STARIA Premium. Dokonale sladěné přímé i nepřímé osvětlení se týká přístrojové desky, podlahové konzoly, výplní dveří a zavazadlového prostoru. Prémiovou atmosféru pak ještě více umocňuje audiosystém Bose, dostupný pro sedmimístnou verzi modelu. STARIA se řadí svým velkorysým prostorem pro nohy mezi nejlepší vozy ve svém segmentu. Díky praktické funkci podélného posouvání sedadel ve velkém rozsahu je možné složená sedadla seřadit těsně za sebe, a vytvořit tak obrovský zavazadlový prostor. U standardního modelu STARIA lze ze zadních sedadel sestavit zcela rovnou plochu. Toto vozidlo je tak ideální pro aktivity, které vyžadují hodně prostoru ve variabilním interiéru. Jedná se například o kempink nebo sporty náročné na výbavu. „STARIA nejenže nově interpretuje prostor, ale také do budoucna mění představy o trávení času během cestování. Když navrhujeme design pro mobilitu, nezabýváme se pouze designem vozidla. Navrhujeme design, který bude vyhovovat rozmanitým životním stylům,“ řekl SangYup Lee, viceprezident a vedoucí globální designové divize značky Hyundai. „Prostornost a funkčnost interiéru modelu STARIA změní zážitky lidí z cestování automobilem, umožní jim optimalizovat jednotlivé jízdy a využít čas během přepravy na maximum.“ Interiér modelu STARIA se dodává v následujících barvách, resp. dvoubarevných kombinacích: černá, černá a béžová, černá a modrá. Verze Premium nabízí další varianty dvoubarevného interiéru v odstínech šedá a hnědá, resp. šedá a světle šedá. Platforma pro maximální vnitřní prostor a vynikající provozní vlastnosti Všechny varianty modelu STARIA vděčí za své inovativní využití vnitřního prostoru také pozoruhodným vnějším rozměrům daným celkovou délkou karoserie MPV 5 253 mm, šířkou 1 997 mm a rozvorem náprav 3 273 mm. Vnější výška modelu STARIA 1 990 mm (2 000 mm pro užitkovou verzi) byla optimalizována pro snadné nastupování a vystupování cestujících a umožňuje průměrnému školákovi vzpřímený postoj a snadný pohyb uvnitř vozu. Velikost nákladového, resp. zavazadlového prostoru závisí na konfiguraci sedadel. Verze se 3 sedadly, optimalizované pro živnostníky, podnikatele a firmy, nabízejí maximální nákladový prostor o objemu téměř 5 m3. Zvětšily se rovněž rozměry nákladového prostoru, v němž je nyní možné přepravovat tři europalety najednou. Model STARIA bude na evropských trzích - včetně českého - prozatím k dispozici pouze se vznětovým motorem 2,2 litru VGT. Zákazníci mohou objednávat nově vylepšený vznětový motor buď s šestistupňovou mechanickou převodovkou, nebo s osmistupňovou automatickou převodovkou. Turbodiesel poskytuje nejvyšší výkon 177 k a maximální točivý moment 431 Nm. Vzduchem chlazené turbodmychadlo pracuje s vysokou účinností, mimo jiné i díky zdokonaleným vlastnostem oběhových kol kompresoru a turbíny. Tím se podařilo zvýšit průběh točivého momentu v nízkých otáčkách. Společnost Hyundai Motor optimalizovala u všech variant pohonu hlučnost a vibrace. Současně také zlepšila charakteristiku řazení při využívání vysokého točivého momentu, a spolu s tím i zrychlení. Zdokonalení se dočkaly také ventily přímého ovládání řazení, které zvyšují účinnost hydraulického systému, a tím i celé převodovky. Optimalizované olejové čerpadlo přispívá ke snížení spotřeby paliva a vícelamelový měnič točivého momentu zlepšuje ovládání převodovky a zvyšuje hospodárnost. Zdokonalení mechanických částí podvozku přineslo vyšší úroveň jízdního komfortu, mimo jiné díky víceprvkovému zavěšení zadních kol. Vzpřímená poloha tlumičů a optimalizovaná geometrie zavěšení kol přispívá u modelu STARIA rovněž k lepšímu komfortu odpružení. Vylepšená konstrukce brzdových třmenů a kotoučů zaručuje stabilní brzdný výkon navzdory velkým rozměrům a hmotnosti modelu STARIA. Mechanická vylepšení doplňuje aerodynamický design karoserie s optimalizovanou spodní částí vozu. Výsledkem je nižší součinitel aerodynamického odporu vzduchu, který se rovněž podílí na snížení spotřeby paliva. Chytré funkce pro bezpečnost a komfort Nový model STARIA poskytuje cestujícím nejvyšší úroveň bezpečnosti. Výbava modelu STARIA může zahrnovat až šest airbagů a všechna sedadla jsou opatřena tříbodovými bezpečnostními pásy a opěrkami hlavy. Nad bezpečností dále bdí chytré funkce, jakými jsou autonomní nouzové brzdění FCA (Forward Collision-Avoidance Assist) a aktivní sledování mrtvého úhlu BCA (Blind-Spot Collision-Avoidance Assist). STARIA kromě toho nabízí také další bezpečnostní prvky. WM-SBR (Wireless Module Seat Belt Reminder) je prvním systémem pro upozorňování na nepřipnutý bezpečnostní pás na světě, který používá technologii pro bezdrátovou komunikaci. Cestující mohou díky tomu současně využívat výhody upozorňování na nepřipnutý bezpečnostní pás a možnost měnit ve velkém rozsahu polohu sedadla v podélném směru. V situaci, kdy se cestující snaží otevřít elektricky ovládané posuvné boční dveře, zatímco zezadu se přibližuje jiné vozidlo, zabrání otevření dveří asistent pro bezpečné vystupování SEA (Safe Exit Assist). Upozorňování na cestující vzadu ROA (Rear Occupant Alert), nabízené na vybraných trzích, detekuje pomocí radarového senzoru pohyb na zadních sedadlech a po vystoupení z vozidla upozorní řidiče, že se vzadu nachází cestující. Model STARIA je vybaven také chytrým informačním a zábavním systémem Hyundai a širokoúhlou kamerou, díky níž může řidič a spolujezdec vpředu sledovat na displeji cestující na zadních sedadlech. Rodiny mohou pomocí této funkce komfortně dohlížet na děti a domácí mazlíčky, ale tato funkce bude přínosem i pro firmy, například u služby sdílení jízd. Informační a zábavní systém také umožňuje řidiči a spolujezdci vpředu komunikovat s cestujícími vzadu pomocí jedinečné funkce zesilování hlasu prostřednictvím reproduktorů. Všichni cestující tak mohou vzájemně dobře komunikovat.

redakce Vyhledat vozidla v inzerci: Hyundai Fotografie k článku

Líbí se Vám článek? Nenechte si ujít další. Sledujte nás na Facebooku.

AutaNet.cz Sdílet článek

Komentáře k článku:

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Všechny články o značce / modelu

Značka Škoda Audi Bentley BMW Bugatti Cadillac Chevrolet Chrysler Citroën Dacia Daewoo Dodge Ferrari Fiat Ford Honda Hyundai Infiniti Jaguar Jeep Kia Lamborghini Lancia Lexus Maserati Mazda Mercedes-Benz Mini Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover Saab Seat Smart SsangYong Subaru Suzuki Tatra Toyota Volkswagen Volvo Model Atos Coupé Elantra Getz i10 i30 Matrix Sonata Tucson i20 i40 ix35 ix20 Genesis IONIQ Kona

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

Test: Citroën ë-C4 si vše dělá po svém a dobře Dojezd přes 300 km, rychlé nabíjení, prostorná kabina, pohodlná jízda a cenovka do milionu korun. To zní až neuvěřitelně. Do redakční garáže se dostal nový Citroën C4 v elektrickém provedení, který se stal pro nás..

Škoda Octavia přijíždí ve verzi Sportline. Bude sportovnější? Octavia čtvrté generace přijíždí ve verzi Sportline s širokou nabídkou motorizací a verzí s hybridním nebo CNG pohonem...

Toyota představila nástupce modelu GT 86, jmenuje se GR 86 a má větší motor Netrpělivě očekávané zbrusu nové GR 86 se dnes představilo ve světové premiéře na společné akci firem TOYOTA GAZOO..

4 zásadní věci, na které lidé při nákupu auta často zapomínají Nákup auta není něco, co byste řešili každý den. Investice do nového vozu by pro vás měla znamenat přilepšení z..