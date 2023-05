Elektrický Ford E-Tourneo Courier nabídne originální vzhled

E-Tourneo Courier bude evropským zákazníkům k dispozici od druhé poloviny roku 2024. Naváže na Tourneo Courier se zážehovým motorem EcoBoost, který bude možné již objednat letos v létě a jehož první dodávky se uskuteční do konce roku 2023.





E-Tourneo Courier je jedním z deseti elektromobilů, které se Ford zavázal nabízet na evropském trhu do roku 2024 s tím, že do roku 2035 chce značka dosáhnout nulových emisí u všech vozidel prodávaných v tomto regionu. Celosvětově Ford investuje 50 miliard dolarů, aby do konce roku 2026 dosáhl ročního prodejního objemu více než dvou milionů elektromobilů.





Ford v rámci akce Bring On Tomorrow Live, na níž v dánské Kodani představil své nekompromisní směřování k elektrické budoucnosti, odhalil zcela nový model E-Tourneo Courier. E-Tourneo Courier je pětimístné víceúčelové vozidlo s výrazným designem inspirovaným vozy SUV. Nabízí dostatek prostoru pro cestující i jejich zavazadla v kompaktních rozměrech vhodných do města.

E-Tourneo Courier bylo vyvinuto od základu nově s cílem přinést prostorný a praktický vůz v obratném a kompaktním balení. Krátké převisy a přímé linie zdůrazňují vizuální šířku a robustnost exteriéru, zatímco přední část elektrické verze se vyznačuje futuristicky vyhlížející světelnou lištou přes celou šířku a chromovanou mřížkou v charakteristickém tvaru.

Plně elektrické víceúčelové vozidlo umožňuje přepravu pěti dospělých osob i jejich zavazadel. K praktičnosti přispívá zadní lavice dělená v poměru 60:40 a zavazadlový prostor o více než 44 % větší v porovnání s dosavadním Tourneem Courier. Cestující mají k dispozici také více prostoru pro ramena i hlavu a řadu praktických odkládacích přihrádek včetně konfigurovatelné středové konzoly, skryté schránky v zavazadlovém prostoru a 44litrového „frunku“ pod přední kapotou.

Digitální zážitky na palubě se soustředí kolem výrazného přístrojového štítu „digiboard“ s plně digitálním sdruženým ukazatelem a informačním a zábavním systémem SYNC 4, který se ovládá prostřednictvím velkého 12palcového dotykového displeje. Plně online interiér je vybaven bezdrátovou integrací systémů Android Auto a Apple CarPlay a také nabíjecí podložkou pro telefon, aby posádka mohla zůstat ve spojení se světem i na cestách. Aktualizace na dálku mohou v průběhu času vylepšovat funkčnost bez nutnosti návštěvy autorizovaného servisu.

E-Tourneo Courier bude nabízeno v několika stylových úrovních výbavy včetně osobitého modelu Active s kontrastní barvou střechy, lemy blatníků, střešními ližinami a specifickým potahem sedadel.

Plynulou a kultivovanou jízdu na elektrický pohon zajišťuje v E-Tourneu Courier elektromotor o výkonu 100 kW (136 k) s možností jízdy „na jeden pedál“. Každodenní dojíždění i delší výlety usnadňuje nejrozsáhlejší sada pokročilých asistenčních systémů v dané třídě a řidiči mohou přepínat mezi jízdními režimy Normal, Eco a Kluzký povrch.

Vozidlo nabízí možnost nabíjení střídavým proudem o výkonu až 11 kW i stejnosměrným proudem o výkonu až 100 kW. Správu nabíjení usnadňuje komplexní řešení Ford pro domácí nabíjení, praktická mobilní aplikace a možnost naplánovat nabíjení na denní dobu s levnějším tarifem. Typické noční nabíjení střídavým proudem z 10 na 100 % trvá 5,7 hodiny. Nabíjení na cestách usnadní software Ford a zejména síť BlueOval Charge Network, která patří k největším v Evropě a do roku 2024 má zahrnovat 500 000 nabíječek. Při rychlonabíjení stejnosměrným proudem lze za 10 minut navýšit dojezd až o 87 km, nabití z 10 na 80 % pak nezabere ani 35 minut.

E-Tourneo Courier se bude od druhé poloviny roku 2024 vyrábět v rumunské Craiově společně s crossoverem Puma – nejprodávanějším osobním modelem značky Ford v Evropě, který bude od roku 2024 rovněž nabízen i v elektrickém provedení.

Zcela nové Tourneo Courier s přeplňovaným zážehovým motorem 1.0 EcoBoost o výkonu 92 kW (125 k) se začne vyrábět v druhé polovině roku 2023. Další podrobnosti o celé produktové řadě lze nalézt v připojeném informačním souboru.





