Čtvrtá generace Nissanu X-Trail představena. Elektrifikace a sedm míst realitou

Další část elektrifikované produktové ofenzívy společnosti Nissan se dnes představuje v regionální premiéře zcela nové, čtvrté generace modelu X-Trail. Na celém světě se prodalo téměř sedm milionů kusů modelu X-Trail, což z něj činí jeden z nejoblíbenějších rodinných dobrodružných vozů na světě.





U této nové verze Nissan využil osvědčenou DNA, která se prolíná všemi třemi předchozími generacemi modelu X-Trail: svalnatý design, flexibilní užitné vlastnosti a pokročilé možnosti pohonu všech kol. Nový X-Trail bude k dispozici v pětimístné i sedmimístné konfiguraci, což nabízí pohodlnou volbu pro dny strávené s rodinou nebo přáteli.





Díky nové alianční platformě CMF-C, která představuje vyspělou konstrukci, inovace a pokročilé technologie, nový X-Trail opět zvyšuje laťku v segmentu crossoverů. Zákazníci s chutí vydat se za dobrodružstvím si vychutnají vylepšený dynamický výkon a pokročilé technologie elektrifikace, které nová generace modelu X-Trail nabízí.

"Nahradit ikonu, jakou je X-Trail, je obrovská zodpovědnost. Tento vůz se etabloval jako vozidlo pro rodiny, ve kterém mohou sdílet dobrodružství, takže víme, co naši zákazníci oceňují. U čtvrté generace modelu X-Trail jim poskytneme schopnost úžít si každou jízdu díky pokročilému elektrifikovanému pohonu všech kol v kombinaci s intuitivními a pohodlnými technologiemi," řekl Francois Bailly, senior viceprezident a ředitel plánování pro region AMIEO společnosti Nissan.

Moderní, svalnatý styl, který vytváří robustní a zároveň moderní vzhled.

Hlavním bodem přitažlivosti modelu X-Trail v předchozích třech generacích byl jeho výrazný styl, který působí jistým dojmem solidnosti a robustnosti, aniž by byl agresivní.

Exteriér i interiér nového modelu X-Trail odrážejí ducha tohoto vozu - všestrannost a dobrodružství. Exteriér je zvýrazněn charakteristickými designovými prvky Nissan, jako je plovoucí střecha a mřížka chladiče ve tvaru písmene V. Přední část je orámována nápadnými světlomety, které jsou jakoby vytvarovány v karoserii předního nárazníku s kombinovanými světly pro denní svícení a blinkry zasazenými podél uzavřené linie kapoty.

Svalnaté podběhy kol vpředu a vzadu při pohledu z boku dodávají X-Trailu na silnici na působivosti, zatímco prvky ve spodní části působí spolu s čistou plochou dveří splývavě.

Tvar C-sloupku připomíná delfíní ploutev a přenáší napětí do zadní části vozu, kde zadní tříčtvrteční část dotvářejí obrysová světla.

Při pohledu zezadu se těsně nad a pod místem, kde je umístěna registrační značka, nachází vodorovná linie, zatímco dělená zadní světla zajišťují široký otvor do zavazadlového prostoru. Pod zadním nárazníkem se klene stříbrný panel, který odráží dobrodružný charakter modelu X-Trail.

Mezi klíčové aerodynamické prvky patří "3D" deflektory pneumatik ve spodní části předního panelu, aktivní mřížka chladiče regulující proudění vzduchu do prostoru motoru, speciální tvarování A-sloupků, kryty podvozku regulující proudění vzduchu pod vozidlem a jedinečná "vzduchová clona", která přesně usměrňuje proudění vzduchu z přední části do stran modelu X-Trail.

Zákazníci oceňují osobitý vzhled, a proto bude nový X-Trail k dispozici v 10 barvách karoserie s pěti dvoubarevnými kombinacemi, takže bude možné vybírat z 15 variant.

Pohon e-POWER

Nový X-Trail bude druhým modelem v evropské řady Nissanu, který bude vybaven inovativním systémem pohonu e-POWER. Systém e-POWER, který je exkluzivní pro Nissan, představuje jedinečný přístup k elektrifikaci a nabízí pocit jízdy na elektrický pohon bez nutnosti dobíjení.

Poprvé byl představen v Japonsku v modelu Note v roce 2017 a stal se nejprodávanějším vozem, protože zákazníci si oblíbili jeho kombinaci plynulého výkonu bez námahy a bez kabelů.

Systém e-POWER nového modelu X-Trail se skládá z vysoce výkonné baterie a pohonné jednotky integrované se zážehovým motorem s proměnným kompresním poměrem, generátorem elektrické energie, invertorem a předním elektromotorem o výkonu 150 kW. Díky tomuto jedinečnému pohonnému ústrojí přichází výkon na kola pouze z elektromotoru, což má za následek okamžitou a lineární odezvu na sešlápnutí plynového pedálu.

Pro splnění typických požadavků evropských spotřebitelů a jejich každodenní jízdy byla instalace e-POWER pro nový X-Trail výrazně vylepšena. Technologie v japonském Notu obsahovala benzinový motor 1.2, který nabíjel akumulátorovou jednotku, s konečným výkonem 106 k. Pro Evropu byla modernizována na 1,5litrový benzinový motor s proměnným kompresním poměrem s konečným výkonem 150 kW (204 k).

Jedinečnost systému e-POWER spočívá v tom, že benzinový motor slouží výhradně k výrobě elektřiny, zatímco kola jsou zcela poháněna elektromotorem. To znamená, že motor může vždy pracovat v optimálním rozsahu, což vede k vyšší hospodárnosti v městském prostředí.

Díky čistě elektrickému pohonu nedochází k prodlevě jako u spalovacího motoru nebo tradičního hybridu. Okamžitá reakce přináší vzrušující pocit vysokého točivého momentu a hbité zrychlení, které usnadňuje předjíždění nebo najíždění na dálnici a dodává větší jistotu.

Nedílnou součástí konstrukce instalace e-POWER je "lineární ladění", které řídí provoz benzinového motoru a zajišťuje, že se motor otáčí v přiměřených otáčkách vzhledem k rychlosti jízdy, čímž se zamezuje efektu "přetáčení" tradičních hybridů při prudké akceleraci. Sekundární výhodou je kultivovanost, zajišťující, že motor běží pouze v potřebných otáčkách, což jsou typicky nízké otáčky v městských a příměstských podmínkách.

Kromě těchto výhod zaručuje systém pohonu e-POWER tichou jízdu, například při rychlosti 40 km/h je hluk ve voze o 8 dB nižší než u konkurence.

e-Pedal Step

Vzhledem k tomu, že 70 % času jízdy pravděpodobně strávíte v příměstských oblastech, vyvinula společnost Nissan zcela nový způsob jízdy s jedním pedálem nazvaný e-Pedal Step. Systém e-Pedal Step byl navržen tak, aby odstranil opakované namáhání při jízdě ve městech, kdy řidič často přechází mezi plynovým a brzdovým pedálem a umožňuje řidiči zrychlovat a brzdit pouze pomocí plynového pedálu.

Systém se musí nejprve aktivovat spínačem na středové konzoli a po aktivaci se akcelerátor zrychluje jako obvykle. Po uvolnění plynového pedálu e-Pedal Step zabrzdí X-Trail na 0,2 g, což stačí k rozsvícení brzdových světel a sníží rychlost na "plíživou", nikoli do úplného zastavení. Tím je zajištěn co nejplynulejší průběh parkovacích manévrů při nízkých rychlostech. Řidiči rychle přizpůsobí své zásahy do plynového pedálu, aby zachovali plynulý postup zajištující, že jízda ve městě bude intuitivnější a méně náročná.

Mild-Hybrid verze s ICE

Ačkoli verze X-Trail s pohonem e-POWER bude tvořit většinu poptávky po tomto voze, tento model bude nabízen také s přeplňovaným 1,5litrovým motorem s proměnným kompresním poměrem, který pohání kola tradičním způsobem. Generuje výkon 120 kW (163 k), točivý moment 300 Nm a bude nabízen pouze v konfiguraci s pohonem dvou kol, přičemž výkon na kola bude přenášen prostřednictvím plynule variabilní převodovky Xtronic. V jízdních scénářích s klidnou jízdou a lehkým zrychlením se motor přepne na vysoký kompresní poměr pro optimalizaci spotřeby paliva, zatímco v situacích, kdy je potřeba vyšší výkon, se kompresní poměr nastaví na nízkou úroveň.

Pohonné ústrojí je rovněž vybaveno 12 V mild-hybridní technologií. Systém poskytuje asistenci točivého momentu, prodloužený volnoběh, rychlý restart a zastavení při jízdě na volnoběh, což přináší výhody jak pro spotřebu paliva, tak pro produkci CO2.

Při zpomalování se energie rekuperuje a ukládá do lithium-iontové baterie. Tato nabitá energie se pak využívá k provozu systémů vozu při zastaveném motoru, například při čekání na červené. Kromě toho lze při zrychlení generovat nárůst točivého momentu o přibližně 6 Nm.

e-4ORCE

Nový systém pohonu všech kol navržený pro spolupráci s elektrifikovanými pohonnými jednotkami Nissan se představuje ve zcela novém modelu X-Trail v Evropě. e-4ORCE zajistí jistou trakci a zrychlení za všech podmínek díky nejpokročilejší technologii řízení všech kol Nissan. Písmeno "e" ve zkratce e-4ORCE označuje systém pohonu Nissan se 100% elektrickým motorem. "4ORCE" odkazuje na fyzickou sílu a energii vozidla, přičemž "4" představuje ovládání všech kol. Tento systém se představí také v čistě elektrickém crossoveru Ariya.

Výkonný systém dvou elektromotorů má celkový výkon 157 kW (213 k) díky zadnímu 94 kW motoru, který umožňuje svižné zrychlení z 0 na 100 km/h za 7 sekund. Oproti mechanickému systému 4WD má 10 000krát rychlejší odezvu na točivý moment zadní nápravy. Konstantní přerozdělování točivého momentu a téměř dokonalé vyvážení hmotnosti navíc přispívá k ovladatelnosti a jízdnímu komfortu, což umožňuje výkonnou a zároveň plynulou jízdu.

Díky specifickému řízení výkonu a brzdného účinku pro každé kolo, které zajišťuje plynulost a stabilitu, zvyšuje e-4ORCE jistotu řidiče tím, že sleduje zamýšlenou trajektorii jízdy na téměř jakémkoli povrchu vozovky, aniž by řidič musel měnit styl jízdy nebo výkon. Například při průjezdu zatáčkou na zasněžené silnici dokáže vozidlo díky mimořádně přesnému motoru, rozdělení točivého momentu a řízení brzd věrně sledovat řidičem zamýšlenou stopu. Díky jistotě, s jakou zvládá tak různorodé povrchy vozovky, se řízení stává příjemnějším a řidič se cítí jistěji v řadě jízdních scénářů.

Inženýři vyladili technologii přesného řízení a dva elektromotory modelu e-4ORCE tak, aby poskytovaly bezkonkurenční jízdní komfort. Náklon a stoupání vozidla jsou minimalizovány přidáním rekuperačního brzdění zadním motorem k obvyklému rekuperačnímu brzdění předním motorem, které se dnes používá u běžných elektrických a hybridních systémů.

Kromě optimalizace rozdělování točivého momentu mezi přední a zadní kola používá systém nezávislé ovládání brzd na každém ze čtyř kol, aby se maximalizovala zatáčecí síla generovaná každým z nich. Díky tomu odpovídá zatáčení záměrům řidiče s minimálními korekcemi řízení.

"X-Trail s e-POWER a e-4ORCE zaujímá jedinečné místo v segmentu, protože je jediným sedmimístným rodinným crossoverem s elektrifikovaným pohonem. X-Trail je přesně tím typem vozu, který moderní dobrodružné rodiny hledají," uvedla Cliodnha Lyons, viceprezidentka pro produktové plánování v regionu Nissan AMIEO.

Prémiové prostředí interiéru

Kabina zcela nového Nissanu X-Trail nastavuje nový standard v tomto segmentu, pokud jde o lepší atmosféru, výrazný design a lepší použitelnost.

Pokročilé technologie Nissan Intelligent Mobility jsou řidiči k dispozici na dosah ruky - komfort a kvalita na každý dotek. Nové prémiové materiály, chytré funkce a promyšlené detaily vylepšují kabinu, která přináší špičkový design a praktičnost v každém směru.

Ergonomii a hmatové kvalitě převodovky a tlačítek byla věnována velká pozornost, aby působily vysoce kvalitním dojmem. Průzkum mezi zákazníky jasně ukázal, že zákazníci dávají přednost snadno ovladatelným základním funkcím, takže X-Trail má jednoduché a intuitivní ovládání topení/klimatizace a také tlačítka, která ovládají funkce centrální obrazovky - jako je audio a navigace.

V horní části plovoucí středové konzole se nachází elektronická řadicí páka, volič jízdních režimů, dva držáky na nápoje a 15w bezdrátová nabíjecí podložka pro chytré telefony. Nabíjecí podložka aktivně nabíjí telefon, zatímco podobné funkce pouze zajišťují, aby se baterie telefonu nevybila. Pro cestující na předních sedadlech je k dispozici kombinovaná loketní opěrka, která má "motýlí" otevírání a odhaluje tak rozsáhlý úložný prostor pro cennosti. Motýlí otevírání umožňuje na rozdíl od zadního výklopného víka snadný přístup do úložného prostoru pro cestující na zadních sedadlech.

Pod horním patrem plovoucí konzole je úložný prostor pro předměty, jako je kabelka nebo tablet. Usnadňuje ukládání menších předmětů a vytváří optimální využití prostoru, protože v rodinném autě není úložného prostoru nikdy dost.

V celé kabině je použito nové bílé ambientní osvětlení, které vytváří uklidňující prostředí a svou jednotností působí prémiovým a harmonickým dojmem.

Praktický a flexibilní

Pro snadnější nakládání předmětů, instalaci dětské sedačky nebo pohodlné usazení ve voze je nyní přístup ke druhé řadě sedadel ještě snadnější díky dveřím pro cestující vzadu, které se otevírají téměř do úhlu 90 stupňů.

Druhá řada sedadel je dělená v poměru 60:40 a navíc je zde středový poklop, takže lze snadno přepravovat dlouhé předměty, jako jsou lyže, aniž by bylo nutné shazovat obě části druhé řady sedadel. Druhou řadu sedadel lze také posunout dopředu, aby se maximalizoval zavazadlový prostor a umožnil se snadný přístup do třetí řady v sedmimístné konfiguraci.

Cestující ve druhé řadě mají k dispozici speciální ovládání topení a klimatizace, které se stará o pohodlí cestujících, což je v rodinném voze velmi důležité. Klíčovým prvkem pro zajištění harmonického rodinného cestování je stálý přísun energie pro napájení elektronických zařízení. Pro cestující ve druhé řadě je k dispozici nabíjecí port USB typu A a USB typu C. Rodiče kojenců a batolat ocení zabudování integrovaných slunečních clon do dveří zadních sedadel spolujezdce, které nabízejí ochranu za slunečných dnů a lze je snadno ovládat jednou rukou.

Díky efektivitě platformy CMF-C je nový X-Trail k dispozici s třetí řadou sedadel v zavazadlovém prostoru. Jednotlivá sedadla, která bez námahy mizí v podlaze, jsou navržena tak, aby pojmula cestující až do výšky 160 cm, čímž se řadí mezi nejvelkorysejší ve svém segmentu. Prostor byl optimalizován tak, aby si cestující ve třetí řadě mohli dát nohy pod druhou řadu sedadel.

Přístup do třetí řady vyžaduje jednoduchý úkon, kterým se vnější sedadlo posune dopředu a umožní snadný nástup do třetí řady.

Pokud se obě zadní sedadla nepoužívají, díky nejlepší délce podlahy a také šířce mezi koly se X-Trail řadí mezi špičku ve své kategorii v oblasti zavazadlového prostoru s celkovým objemem 585 litrů, což je o 20 litrů více. Vylepšení využitelnosti zavazadlového prostoru usnadňuje nakládání zavazadel a usnadňuje ukládání drobných předmětů. Modularita dvou zavazadlových desek navíc nabízí 16 různých uspořádání pro optimální využití prostoru.

Zadní dveře s elektrickým hands-free umožňují snadný přístup do zavazadlového prostoru, i když nemáte volné ruce. U pětimístné verze zůstává systém flexibilních zavazadlových desek, který je u nového modelu vylepšen a má nově tvarované desky, stejně jako odolný koberec na jedné straně a snadno omyvatelný plast na straně druhé.

Platforma CMF-C

Stejně jako jeho sourozenec v evropské modelové řadě Nissanu, zcela nový Qashqai, je i zcela nový X-Trail založen na alianční platformě CMF-C, která představuje nejmodernější automobilovou konstrukci a technologickou architekturu.

Pokud jde o konstrukci, karoserie v bílé barvě využívá lehčí materiály a pokročilé techniky lisování a svařování, které zvyšují pevnost, ale také snižují hmotnost. Poprvé jsou nyní zadní výklopné dveře modelu X-Trail vyrobeny z kompozitního materiálu.

Přední a zadní dveře, přední blatníky a kapota jsou nyní vyrobeny z hliníku.

To přispívá ke kultivovanosti, jízdnímu komfortu a reakcím na řízení, které jsou typické pro vyšší segmenty, a k mimořádné bezpečnosti v případě nehody - také k celkové efektivitě vozu.

Nová konstrukce odpružení a řízení

Zcela nový X-Trail bude i nadále nabízet uspokojující jízdní zážitky - navazuje na svou pověst vozu s kultivovanou a pohodlnou jízdou, ale přesto si užijete, když se silnice změní v zatáčku.

Díky platformě CMF-C má nový X-Trail vpředu modernizované uspořádání vzpěr MacPherson. Zadní zavěšení je vyspělé víceprvkové.

Posilovač řízení byl modernizován a nabízí lepší odezvu, lepší citlivost ve střední části rozsahu řízení a snížené tření.

Propojené ovládání s 35palcovým infotainmentem

Pro zvýšení komfortu a zábavy z jízdy nabízí zcela nový X-Trail pokročilý informační a zábavní systém se širokým portfoliem připojených služeb, včetně snadné integrace chytrých telefonů, Wi-Fi ve vozidle až pro sedm zařízení a služeb NissanConnect a speciální aplikace, která umožňuje interakci s vozidlem a jeho sledování.

Větší 12,3" displej NissanConnect s vyšším rozlišením je digitální bránou k navigaci, zábavě a nastavení vozidla a je kompatibilní s Android Auto® a bezdrátového Apple CarPlay®.

Nový plně elektronický 12,3" multiinformační displej TFT s vysokým rozlišením nabízí možnost volby konfigurovatelného uspořádání pro zobrazení navigace, zábavy, dopravních informací nebo informací o vozidle, které se ovládají pomocí nového dotykového přepínače na volantu. Digitální pozadí displeje TFT je navíc doplněno o tradiční texturu broušeného skla "Kiriko" - což je odkaz na japonskou DNA společnosti Nissan.

Nový inovativní 10,8palcový Head-Up Display (HUD) poskytuje největší velikost obrazu v segmentu. Klíčové navigační a asistenční informace a informace o silnici se promítají na čelní sklo v zorném poli řidiče.

Funkce Home-to-Car jsou kompatibilní se zařízeními Google Assistant a Amazon Alexa. Systém podporuje širokou škálu příkazů, včetně možnosti, aby řidiči odesílali cíle do navigace vozu prostřednictvím hovoru se svým chytrým zařízením, čímž se minimalizuje čas potřebný k zadání cíle.

Prostřednictvím aplikace NissanConnect Services pro chytré telefony jsou k dispozici funkce ovládání vozidla, jako je dálkové ovládání klaksonu, světel a také dálkové zamykání/odemykání dveří. Lze také nastavit upozornění na překročení rychlosti, času a zóny, pokud vozidlo překročí nastavené parametry, aplikace vás upozorní. Když řidič sedí ve vozidle může aktivovat funkci hlasového ovládání a snadno používat různé funkce a vybavení ve vozidle prostřednictvím hlasových příkazů, aniž by musel spustit oči z vozovky.

Pokud řidič nepoužívá navigaci v telefonu, může využít službu 3D Maps & Live Traffic, která zahrnuje pokročilé navigační funkce, jako jsou bezdrátové aktualizace map (OTA), dopravní situace v reálném čase, Google Street View a ceny pohonných hmot. Prostřednictvím aplikace je k dispozici také navigace od dveří ke dveřím včetně funkce My Car Finder.

Konektivita se rozšiřuje na všechny cestující, protože schránka na konzoli nyní nabízí přední a zadní nabíjecí konektory USB s porty USB-A i USB-C.

Vylepšená asistence řidiče ProPILOT

Nový X-Trail je vybaven novou generací asistenta řidiče ProPILOT, který přináší větší podporu řidiče v různých situacích. Systém nazvaný ProPILOT s Navi-link byl navržen tak, aby snižoval únavu a stres při řízení a zároveň se velmi intuitivně používal.

ProPILOT s Navi-link dokáže zrychlovat a brzdit v rámci jednoho jízdního pruhu na dálnici. Systém dokáže zrychlit vozidlo na nastavenou rychlost a v hustém provozu s možností zastavení a rozjezdu dokáže vozidlo zabrzdit až na 0 km/h. Systém je schopen automaticky pokračovat v jízdě, pokud vozidlo stojí méně než tři sekundy a provoz před vozidlem se rozjede.

V novém Nissanu X-Trail je aktualizovaný systém nyní schopen přizpůsobit rychlost vozu dalším vnějším okolnostem: když vůz přejede do zóny s nižším rychlostním omezením na dálnici, systém je schopen číst dopravní značky a zohlednit údaje o rychlostním omezení navigačního systému, aby zpomalil X-Trail na odpovídající rychlost, což znamená, že řidič nemusí rychlost tempomatu nastavovat ručně.

Systém může také na základě údajů z navigačního systému upravit rychlost pro blížící se zatáčky na dálnici, které mají menší poloměr.

Kromě toho může systém ProPILOT s Navi-link nyní komunikovat s radary pro sledování mrtvého úhlu ve voze X-Trail, aby pomohl zasáhnout korekcí řízení a zabránil tak manévru změny jízdního pruhu, pokud se v zóně mrtvého úhlu nachází vozidlo.

Díky novému vylepšení stávajícího upozornění na detekci pohybujícího se objektu se vozidlo zastaví, pokud je před ním detekován pohybující se objekt. A pokud je při couvání detekován pohybující se nebo stojící objekt, zastaví.

Aktivní a pasivní bezpečnost

Další zabezpečení představuje inteligentní systém nouzového brzdění vpředu s prediktivní funkcí. Díky pokročilé radarové technologii jsou senzory schopny snímat vozovku za i před vozidlem a rozpoznat, zda vozidlo náhle zabrzdí. Systém začne brzdit, aby snížil pravděpodobnost kolize.

Bezpečnost v noci je zvýšena instalací vyspělé technologie světlometů, která umožňuje, aby světelná jednotka byla štíhlá, což napomáhá aerodynamické účinnosti modelu X-Trail, ale zároveň upravuje tvar světelného paprsku podle blížícího se provozu. Pomocí řady LED matrix diod, které řídí směr světelného paprsku, se jednotlivé segmenty světel deaktivují při detekci protijedoucích vozidel, takže zbytek vozovky zůstává dobře osvětlen, ale neoslňuje řidiče protijedoucího vozidla.

Dalším prvkem souboru bezpečnostních technologií na palubě zcela nového modelu X-Trail je nový centrální airbag, který se aktivuje mezi oběma předními sedadly, aby v případě bočního nárazu zabránil kontaktu cestujících v přední řadě. Centrální airbag doplňuje airbagy řidiče a spolujezdce, stejně jako boční a záclonové airbagy, které jsou součástí standardní výbavy nového modelu X-Trail.





