Alfa Romeo Tonale má zachránit umírající značku

Do nabídky italské automobilky přináší nové kompaktní SUV elektrifikac a nejmodernější konektivitu. Tonale by se mělo stát bestsellerem, co zachrání samotnou automobilku. Prodejní čísla dosavadních modelů Stelvio a Giulia nejsou vůbec dobrá.





Model Tonale zůstává věrný ušlechtilému italskému sportovnímu duchu, který je v její DNA zakořeněn už od roku 1910. S modelem Tonale ale u Alfy Romeo přichází radikální evoluce, která je začátkem nové éry konektivity a elektrifikace.





DESIGN: VĚRNÝ PŮVODNÍMU KONCEPTU, ITALSKÝ A V NEZAMĚNITELNÉM STYLU ALFY ROMEO

Finální design modelu Tonale je mimořádně věrný koncepčnímu vozu, z kterého vychází a představuje pozoruhodnou práci stylistického oddělení Centro Stile Alfa Romeo.

Alfa Romeo Tonale je určená pro mladé, metropolitně založené a dynamické zákazníky. Vyznačuje se výrazným, smyslným a vysoce moderním design, který rozvíjí tradiční i nové stylistické prvky značky, jakými jsou pětiotvorová litá kola, „teleskopický“ přístrojový panel, tříramenný volant a čelní světlomety se sinusovou křivkou. Na kompaktních rozměrech – délka 4,53 metru, šířka 1,84 m a výška 1,6 m – vznikl jedinečný italský design, který rozvíjí současný styl Alfa Romeo, jenž je syntézou prestižní historie a očekávané budoucnosti.

Na modelu Tonale můžeme jasně identifikovat stylistické prvky, které se zapsaly do historie motoristického světa, jako například linii GT, která se táhne od zadní části k předním světlometům a připomíná tvary Giulie GT, nebo plné a elegantní objemy připomínající ikonický model 8C Competizione. Přední část obsahuje nenapodobitelný štít „Trilobo“ a Alfa Romeo „Scudetto“, které jsou dominantou celého vozu.

Nové Full-LED adaptivní světlomety Matrix 3+3 evokují koncepční vozy SZ Zagato a Proteo. Třímodulové světlomety byly vyvinuté ve spolupráci s Marelli a podílí se na jedinečném vzhledu přední části. Poskytují denní svícení, dynamická směrová světla a funkci „Welcome and Goodbye“ (aktivovaná pokaždé, když řidič zapne nebo vypne vůz). Objevují se zde dvě sofistikované technologie. První z nich je „Adaptive Driving Beam“, která neustále upravuje tlumená světla podle rychlosti a konkrétních jízdních podmínek; druhá pak „Glare-Free High Beam Segmented Technology“, jenž automaticky detekuje provoz před vozidlem včetně vozidel v protisměru s cílem zabránit oslnění ostatních řidičů. Třetí modul se aktivuje při zatáčení a poskytuje skvělé osvětlení do stran. Tyto technologie nabízejí špičkovou účinnost ve smyslu životnosti a úspory energie, a současně nabízí až dvojnásobnou intenzitu světla oproti běžným halogenovým žárovkám. Benefitem pro řidiče je také větší bezpečnost, menší namáhání očí a lepší jízdní komfort.

Zadní světla přebírají stejné designové prvky jako přední světlomety a vytvářejí sinusovou křivku, která obepíná zadní část vozu, což vede ke zcela jedinečnému a výraznému světelnému podpisu.

Smyslnost a dynamika vozu je zřejmá také v zadním okně, které je poctou modelu 8C Competizione, nebo v designu litých kol, který reprodukuje styl „telefonního číselníku“ v duchu tradic Alfa Romeo.

Interiér byl inspirovaný závodní historií Alfa Romeo a je silně zaměřen na řidiče, se snadným přístupem ke všem ovládacím prvkům pro bezpečný a jedinečný zážitek z jízdy. Stejná péče byla věnovaná i ostatním cestujícím, kteří tak mají k dispozici vše pro pohodlné cestování. Výsledkem je interiér navržený pro cestující a jejich okolí, který se vyznačuje pečlivou pozorností k detailům a neustálou snahou o nejvyšší kvalitu.

Interiér modelu Tonale vzbuzuje skutečné emoce, nemluvě pak o nejnovějších technologiích, které zajišťují propojený a pohodlný zážitek při zachování potěšení ze sportovní jízdy, která je vždy na prvním místě.

PRVOTŘÍDNÍ TECHNOLOGIE: SOFTWARE A KONEKTIVITA ZLEPŠUJÍCÍ ZÁŽITEK Z JÍZDY A CHRÁNÍCÍ ZŮSTATKOVOU HODNOTU VOZIDLA

Tonale přichází jako první vůz na světě s technologii nezaměnitelných tokenů (NFT), což v oblasti automobilů představuje skutečnou inovaci. Alfa Romeo je první automobilkou, která propojila vůz s digitálním certifikátem NFT. Technologie je založena na konceptu „blockchain card“, což je důvěrný a neměnný záznam hlavních fází života každého vozidla. Tento výrazný off-board prvek – okamžitě použitelný a udržitelný – zdůrazňuje inovativní povahu Alfa Romeo. Se souhlasem zákazníka zaznamená NFT údaje o vozidle a vygeneruje certifikát, který lze použít jako záruku řádné údržby vozu s pozitivním dopadem na jeho zůstatkovou hodnotu. Na trhu ojetých vozů představuje certifikace NFT další zdroj důvěryhodnosti pro majitele nebo prodejce, na který se mohou spolehnout. Kupující tak budou mít jistotu při výběru vozu.

Alfa Romeo interpretuje použití softwaru a konektivity pro zlepšení zážitku řidiče, což je a zůstává středem zájmu každé Alfa Romeo. Model Tonale přichází s nejvyspělejší technologií zajišťující propojený a pohodlný zážitek při zachování požitku z jízdy typického pro Alfa Romeo.

Mezi hlavní nové funkce v nové Alfa Romeo Tonale patří integrovaná funkce virtuálního asistenta Amazon Alexa, což znamená, že se ve svém voze budete „cítit jako doma“ a každodenní život bude opět o něco jednodušší a pohodlnější.

Kompletní integrace s Amazonem: díky službě bezpečného doručení „Secure Delivery Service“ si můžete zvolit Tonale jako místo pro doručení balíků, a to díky možnosti odemčení dveří vozu na dálku. Kurýr tak může balíček uložit bezpečně do vozidla.

Z pohodlí domova můžete sledovat aktuální informace o stavu vozidla, zjišťovat úroveň nabití a/nebo paliva, vyhledávat body zájmu, najít poslední polohu svého vozu, odesílat příkazy pro dálkové zamykání a odemykání a mnoho dalšího. „Alexu“ lze požádat o přidání produktů do vašeho nákupního seznamu, vyhledání restaurace v okolí nebo k nastavení osvětlení nebo topení připojeného k vašemu systému domácí automatizace, to vše při zachování koncentrace na jízdu.

Tonale je standardně vybaveno zcela novým vestavěným infotainmentem. Díky přizpůsobitelnému operačnímu systému Android a 4G konektivitě s aktualizacemi Over-the-Air (vzduchem) nabízí vždy aktuální obsah, funkce i služby.

Systém zahrnuje plně digitální 12,3“ obrazovku, hlavní 10,25“ dotykovou obrazovku a plynulé, sofistikované multitaskingové rozhraní, díky kterému budete mít vše na očích, aniž byste odváděli pozornost od řízení. Dvě velké Full TFT obrazovky s celkovou úhlopříčkou 22,5“ představují to nejlepší v dané třídě a segmentu.

Technologie je zde také ve službách bezpečnosti a pohodlí: autonomní řízení úrovně 2 s novými pokročilými asistenčními systémy řidiče (ADAS), které pracují v plném souladu s filozofií Alfa Romeo. Software je zde ve službách DNA značky a zaměřen na řidiče. Všechny systémy fungují tak, aby nezasahovaly do zážitku řidiče a ovládání i emoce z jízdy zůstaly nedotčené.

Mezi tyto systémy patří i inteligentní adaptivní tempomat (IACC), systém udržování uprostřed jízdního pruhu (LC) a asistent dopravních zácp (Traffic Jam Assist). Tyto systémy automaticky upravují rychlost a trajektorii a udržují vůz uprostřed jízdního pruhu a ve vzdálenosti od vpředu jedoucích vozidel, čímž zajišťují bezpečnost a pohodlí. Tonale je ale vybaveno i dalšími inovativními zařízeními a technologiemi, které zdokonalují interakci mezi řidičem, vozidlem a vozovkou: autonomní nouzové brzdění, které varuje řidiče a aktivuje brzdy, aby zabránilo nárazu nebo zmírnilo jeho následky s chodcem nebo cyklistou, detekce únavy, jenž varuje řidiče v případě ospalosti, monitoring mrtvého úhlu, který sleduje slepé úhly vzadu a signalizuje přibližující se vozidla, detekce křížení dráhy za vozidlem, jenž varuje před vozidly blížícími se ze strany během couvání, a nakonec 360° kamera s vysokým rozlišením a naváděcí mřížkou.

NEJMODERNĚJŠÍ ŘEŠENÍ ELEKTRIFIKACE PRO ZLEPŠENÍ DNA ZNAČKY

Pro Alfa Romeo představuje Tonale přirozený vstupní bod do světa elektrifikace. V duchu svých tradic zůstává značka věrná svému odvážnému přístupu a nastavuje novou filozofii, a sice, že elektrifikace musí být ve službách značky a její DNA, s cílem znovuobjevit sportovnost pro 21. století.

Jedná se o konkrétní závazek k trvale udržitelné mobilitě orientované na budoucnost, ovšem při zachování věrnosti k základním hodnotám.

Tonale představuje dvě úrovně elektrifikace, hybrid a plug-in hybrid. Tonale debutuje hybridním motorem VGT (turbodmychadlo s variabilní geometrií) o výkonu 160 k, který je exkluzivním hnacím ústrojím Alfa Romeo. Turbodmychadlo s variabilní geometrií je zde spojené se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou Alfa Romeo TCT a 48voltovým elektromotorem „P2“ o výkonu 15 kW a točivém momentu 55 Nm. Elektromotor umožňuje pohánět kola i ve chvílích, kdy je spalovací motor vypnutý. Alfa Romeo se rozhodla pro toto technické řešení, aby mohla nabídnout originální elektrifikovaný zážitek. Převodovka umožňuje startování a jízdu v elektrickém režimu při nízkých rychlostech a při parkování. Při uvedení na trh bude k dispozici také verze Hybrid o výkonu 130 k, opět spárovaná se sedmistupňovou převodovkou Alfa Romeo TCT a 48voltovým elektromotorem „P2“.

Špičkový výkon zaručuje exkluzivní verze Plug-in Hybrid Q4 s výkonem 275 k, která z 0 na 100 km/h zrychlí za pouhých 6,2 sekundy a zajistí dojezd v čistě elektrickém režimu až 80 km* v městském cyklu (přes 60 km* v kombinovaném cyklu), což jsou jednoznačně nejlepší hodnoty ve třídě a v segmentu. Pohon všech kol Q4 je standardem verze Plug-in Hybrid a zajišťuje bezkonkurenční úroveň bezpečnosti a potěšení z jízdy.

Nabídku doplňuje vznětový přeplňovaný motor 1,6 l o výkonu 130 k a točivém momentu 320 Nm, který je spojen se šestistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou Alfa Romeo TCT a pohonem předních kol.

ZÁKAZNÍK V CENTRU VESMÍRU ALFA ROMEO: KVALITNÍ PRODUKTY A SLUŽBY

S modelem Tonale spouští Alfa Romeo řadu nových služeb, které nově definují zkušenost zákazníka a pokrývají celou řadu značky.

Digitální zážitek: nákupní zkušenost zákazníka může probíhat online z pohodlí domova, ve třech jednoduchých krocích, s přístupem k rozhraní identickému s rozhraním používaným u prodejců.

Prodloužená záruka: neutuchající úsilí o zlepšení kvality konečného produktu vyústilo v dostupnost inovativní prodloužené záruky Alfa Romeo, která prodlužuje ochranu hlavních součástí vozidla na 5 let. Záruka na baterie v hybridních verzích Tonale byla rovněž prodloužena na 8 let nebo 150 000 ujetých km a stala se tak nejlepší nabídkou v segmentu.

Certifikace Alfa Romeo je určena zákazníkům na trhu s ojetými vozy. Cílem je zajistit zážitek z nakupování, který je identický s nákupem nového vozidla. Hlavní rysy služby jsou následující:

Záruční krytí jako u nového vozu

„Spokojenost nebo vaše peníze zpět“, do 10 dnů nebo 1 000 km

Žádné náklady na údržbu, po dobu 15 000 km nebo 1 rok

120 kontrol vozidla

Poprodejní a finanční služby na míru

Testovací jízda

Silniční asistence 24/7 v Evropě během záruční doby

Alfa Romeo Videocheck je služba věnovaná poprodejnímu servisu, která byla vytvořena s ohledem na zvláštní vztah zákazníků k jejich vozu. Cílem jsou kvalitní služby a transparentnost. Pokud se v dílně zjistí, že vůz potřebuje více práce, než bylo dohodnuto se zákazníkem, technici budou muset prostřednictvím mobilní aplikace provést certifikaci práce s videem, které bude doprovázet související náklady na opravu. Zákazník pak bude moci novou nabídku částečně nebo úplně přijmout nebo odmítnout.

PRVOTŘÍDNÍ JÍZDNÍ DYNAMIKA DÍKY SPECIFICKÝM TECHNICKÝM ŘEŠENÍM

Tonale je zcela jednoznačně měřítkem v segmentu z hlediska jízdní dynamiky. Poskytuje perfektní dynamické chování hodné sportovních vozů, za což vděčí nejlepšímu rozložení hmotnosti na nápravy, nejpřímějšímu řízení ve svém segmentu (13.6) a skutečnosti, že je jediným modelem ve své třídě, který je vybaven integrovaným brzdovým systémem (IBS) a hliníkovými pádla řazení. K lepšímu brzdnému výkonu přispívají pevné třmeny Brembo se 4 pístky a ventilovanými kotouči vpředu a plnými kotouči vzadu. Tonale má nezávislé zavěšení všech kol MacPherson s tlumiči FSD (Frequency Selective Damping). Pro další zlepšení výjimečných schopností na vozovce, a to i na povrchu s nízkou přilnavostí, nabízí model Tonale dvě řešení pohonu: pohon všech kol Q4 pro verzi Plug-in Hybrid e-Q4 a pohon předních kol pro Hybrid a verzi s dieselovým hnacím ústrojím. Posledně jmenované modely jsou navíc vybavené elektronickým samosvorným diferenciálem Alfa Romeo. Výbavu doplňuje aktivní odpružení „Dual Stage Valve“ s elektronicky řízeným tlumením. Stručně řečeno, jízda za volantem nového modelu Tonale se rovná poutavému zážitku z jízdy, který se stává pozvánkou k cestování bez ohledu na cíl.

NOVÁ STRATEGIE ŘADY

Alfa Romeo Tonale představuje novou strategii řady, která zákazníkům ještě více usnadní konfiguraci. K dispozici jsou dva stupně výbavy – Super a Ti, oba s jasně definovanými specifikacemi, které splňují potřeby nejnáročnějších zákazníků. Výbavu Super, vstupní bránu k jedinečnému zážitku Alfa Romeo, lze přizpůsobit pomocí balíčku Sprint, který obsahuje četné možnosti se silným sportovním podtextem. Alternativně lze výbavu Ti, která zvyšuje kvalitu elegance a osobitého charakteru Tonale doplnit paketem Veloce a dosáhnout tak vrcholu z hlediska výkonu a sportovnosti.

VYROBENO V ITALSKÉM POMIGLIANO NA SPECIFICKÉ VÝROBNÍ LINCE A S BEZKONKURENČNÍ KVALITOU

Alfa Romeo Tonale se vyrábí v modernizované továrně „Giambattista Vico“ Stellantis v Pomigliano d'Arco (Neapol) – jedné z nejpokročilejších továren skupiny, konkrétně na přepracované lince věnované novému modelu Alfa Romeo, se speciální a ultra moderní montážní linkou. Tento průmyslový komplex byl navržený v roce 1968 společností Alfa Romeo a v provozu je od roku 1972. Dosud vyrobil 5 milionů vozů a získal řadu mezinárodních ocenění, včetně: stříbrné certifikace World Class Manufacturing (WCM) a ceny Automotive Lean Production za nejlepší závod v Evropě v roce 2012, zlaté medaile WCM a úrovně stejného jména. V loňském roce prošel závod rozsáhlou rekonstrukcí, aby splnil výzvy budoucnosti, o čemž svědčí přijetí nejmodernějších technologií pro výrobu hybridních vozů, školení zaměstnanců a ohleduplnost k životnímu prostředí.

MODEL V DETAILU

Exteriér

Nová Alfa Romeo Tonale je prezentována jako logický důsledek průzkumné cesty, jejímž prvním výsledkem byl koncept vozu. Ten následuje sériový model, jehož cílem je obhájit intenzivní výzkum a vývoj stylu. Studie, četné historické odkazy, inspirace a evoluce těchto důležitých ingrediencí umožnily oddělení Centro Stile Alfa Romeo navázat na specifikaci koncepčního vozu. Výsledkem je velmi podmanivý vůz, který kombinuje stylistické prvky Alfa Romeo, nově interpretované ve jménu modernosti, s vlastnostmi italského designu.

Boky se vyznačují prodlouženou křivkou nazvanou „linie GT“, která se táhne od zadní části až k předním světlometům a formuje boční profil karoserie. Povrchy ve spodní části boků zprostředkovávají smyslnost a atletiku vozidla. Všechny tyto charakteristické prvky jsou hluboce zakořeněny v DNA značky, například „linie GT“, která jasně připomíná jednoduché a ikonické tvary Giulie GT. Pokud jde o tvary, plné objemy a smyslnost mají své kořeny v modelech, které se staly součástí automobilové historie, a to 8C Competizione a dalších ikonách značky. Tato vozidla jsou generačně a typově dost vzdálená, přesto je lze snadno rozlišit už při prvním pohledu na Tonale z různých úhlů.

Přední část vyniká novým „plovoucím“ štítem, který již není součástí nárazníků, ale o to je výraznější. Spodní část obsahuje dva hlavní boční přívody vzduchu, které spolu se štítem tvoří to, co je již několik generací známé jako „Trilobo“. V horní části přední části jsou pozoruhodnými prvky světlomety, které obhajují koncept „3+3“, což je další výsledek přepracování ikonických tvarů modelů, jakým je SZ Zagato nebo koncepční vůz Proteo. 3D geometrii světel lze snadno interpretovat jako přímé prodloužení štítu směrem ven. Stejný koncept je zdůrazněn pořadím světlometů jako „uvítacího světla“ a při použití směrových ukazatelů.

Světelná jednotka je rovněž hvězdou zadní části. Přepracovává návrh koncepčního vozu do jakési sinusové křivky, která přechází ze strany na stranu zádě a stává se jednoznačným „světelným podpisem“ modelu Tonale. Pokud se vrátíme k určitým objemovým prvkům, stojí za zmínku tvar zadního okna. Jeho kulatost a nyní již klasický záhyb ve spodní středové linii charakterizují horní zadní objem velmi sportovním, ale přesto elegantním způsobem. Existuje zde také několik odkazů: pohled na horní část – kde se setkává spodní rámeček okna, okraje bočních oken a horní část zadního okna, okamžitě evokují ikonické vozy, jakým je 8C Competizione. To vše podtrhuje důležitost propojení jiných modelů Alfa Romeo různých segmentů a generací při vývoji Tonale. Totéž lze říct o dalším charakteristickém znaku nového C-SUV: litých kolech „teledial“, která byla velmi ceněná na koncepčním voze a nyní se objevují i u sériového modelu. Jedná se o reinterpretaci motivu „telefonního číselníku“, který je výsledkem evoluce, která začala už v 60. letech minulého století u ikonických vozů, jakým byla 33 Stradale. Přesněji řečeno, v průběhu času se velikost otvorů postupně zvětšovala. Nejprve se přizpůsobila technickým řešením a konceptům, poté souvisela s potřebami chlazení brzd, lehkostí a odolností. Ke krásnému outfitu jsou zapotřebí také odpovídající boty. Litá kola modelu Tonale – dostupná v 17“, 18“, 19“ a 20“ – dokonale zvýrazňují siluetu modelu.

Interiér

Design interiéru vozu Tonale čerpá inspiraci ze závodní historie Alfa Romeo a prostřednictvím dynamických a výkonných tvarů evokuje její vášeň. Tvary jsou přesto harmonické a řidič má díky nim pocit, že vozidlo je připraveno vyrazit vpřed.

Vše je zaměřeno na řidiče, i když je interiér pochopitelně stavěn s ohledem na pohodlí všech cestujících. Sportovní a vysoce technické prostředí – chladná pevnost hliníku a hřejivost a měkkost kůže a Alcantary – odráží osobnost mladého, metropolitně založeného a dynamického zákazníka.

Mezi charakteristické prvky nového modelu patří „teleskopický“ přístrojový panel s jasnou stylistickou formou Alfa Romeo a kompaktní sportovní volant, který zprostředkovává přesný a přímý pocit z řízení. Volant je navíc ozdoben exkluzivními hliníkovými pádly řazení.

Středový tunel zahrnuje zásadní prvek Alfa Romeo: nový volič jízdní dynamiky D.N.A., středová část palubní desky, která je orientovaná na řidiče pak vyniká výdechy ventilace: střední jsou štíhlé a vnější mají slavný tvar „turbíny“. To vše zdobí motiv diamantové textury – na výdeších ventilace, středovém tunelu a madlech, jež vyniká precizním mechanickým zpracováním s laserovým gravírováním. Na palubní desce se nachází také vložka s efektem „neočekávaného podsvícení“: když je panel vypnutý, zobrazí se grafika, když je zapnutý, grafika zmizí a zobrazí se nové pozadí s vícebarevným podsvícením. Stejné 3D prvky můžeme zaznamenat i na čalounění sedadel, od základních verzí až po stupňující se efekt s kontrastní barvou na pozadí Alcantary a eko kůže u verzí s nejvyšší specifikací. Ergonomická sedadla se perfektně hodí pro každodenní použití v mladém a dynamickém stylu. Jsou výsledkem použití neoprenových tkanin běžně používaných u sportovního oblečení. Interiér Tonale představuje mimořádný, inkluzivní zážitek. Je pohlcující, přívětivý a zahrnuje dynamické prvky, které ocení všichni fanoušci řízení.

Technologie NFT

U modelu Tonale se ve světové premiéře představuje technologie nezaměnitelných tokenů (NFT), což je naprosto jedinečná inovace v celém automobilovém odvětví. Alfa Romeo je první automobilkou na světě, která propojila vůz s digitálním certifikátem NFT. Technologie je založena na konceptu „blockchain card“, což je důvěrný a neměnný záznam hlavních fází života každého vozidla. Tento výrazný off-board prvek zdůrazňuje inovativní povahu Alfa Romeo. Po souhlasu zákazníka zaznamená NFT údaje o vozidle a vygeneruje certifikát, který lze použít jako záruku celkového stavu vozidla s pozitivním dopadem na jeho zůstatkovou hodnotu. Na trhu ojetých vozů představuje certifikace NFT další zdroj důvěryhodnosti pro majitele nebo prodejce, na který se mohou spolehnout. Kupující tak získají jistotu při výběru ojetého vozu.

Amazon Alexa, abyste se vždy cítili jako doma

Mezi hlavní nové prvky v modelu Alfa Romeo Tonale patří vestavěná funkce hlasového asistenta Amazon Alexa, díky čemuž se můžete ve svém voze „cítit jako doma“ a váš každodenní zážitek bude ještě jednodušší a pohodlnější.

Díky službě bezpečného doručení „Secure Delivery Service“ můžete svůj model Tonale zvolit jako místo pro doručení zásilek, a to tak, že na dálku odemknete dveře a necháte kurýra, aby zásilku vložil do vozidla. Z pohodlí domova můžete kontrolovat aktuální informace o stavu vozidla, zjišťovat úroveň nabití a/nebo paliva, vyhledávat body zájmu, najít poslední polohu svého vozu, odesílat příkazy pro dálkové zamykání a odemykání a mnoho dalšího. „Alexu“ lze použít také pro přidání produktů do vašeho nákupního seznamu, k vyhledání restaurace v okolí nebo k nastavení osvětlení nebo topení připojeného k vašemu domácímu automatizačnímu systému, to vše při zachování koncentrace na řízení.

Velký displej a hladké intuitivní rozhraní HMI

Alfa Romeo Tonale je standardně vybavena novým infotainmentem sestávajícím ze dvou velkých displejů – celkem 22,5“, což je absolutní rekord v segmentu – a sofistikovaného, ​​hladkého a intuitivního rozhraní HMI (Human Machine Interface), díky kterému budete mít všechny funkce na dosah ruky. Díky personalizovatelnému operačnímu systému Android a konektivitě 4G s aktualizacemi vzduchem (Over-the-Air) nabízí nový infotainment vždy aktuální obsah, funkce a služby.

Uprostřed „teleskopického“ přístrojového panelu s historickým designem vyniká nová plně digitální 12,3“ TFT obrazovka pro přístup ke všem údajům vozidla a nastavení technologií autonomního řízení. Přístrojový panel lze také překonfigurovat pomocí tří rozložení: Evolved, Relax a Heritage, přičemž druhé z nich je inspirováno ikonickými modely značky.

Do palubní desky je zabudovaný inovativní 10,25“ dotykový displej inspirovaný nejnovějšími chytrými telefony, který uspokojí vkus a potřeby každého zákazníka. Systém byl navržen pro práci s widgety, grafickými komponentami navrženými pro intuitivní interakci se všemi funkcemi, které lze přizpůsobit pomocí rychlého a snadného přetažení. Každý uživatel si může vytvořit svou vlastní domovskou stránku, kde je každá z funkcí vozidla aplikací sama o sobě. Jednoduchým vodorovným posouváním lze obrazovky pro Alfa D.N.A., rádio, média, telefon, satelitní navigaci, klimatizaci, služby připojení a ADAS uspořádat podle potřeby. Je na řidiči, zda použije otočný knoflík nebo dotykovou obrazovku.

Služby Alfa Connect Services

Alfa Romeo Tonale je vybavena službami „Alfa Connect Services“, nástrojem, který nabízí pokročilé palubní připojení a řadu služeb pro vaši bezpečnost a pohodlí. V první řadě je to „My Navigation“, která se skládá z aplikací pro vzdálené vyhledávání destinací a bodů zájmu (POI). Součástí balíčku je také funkce Send & Go, pomocí které mohou zákazníci odeslat cíl přímo ze svého chytrého telefonu. „My Remote“ zahrnuje různé služby, jakými jsou dálkové ovládání funkcí vozidla (odemykání/zamykání dveří nebo rozsvícení světel) pomocí chytrého telefonu nebo chytrých hodinek; kontrola polohy vozidla; kontrola určitých parametrů (rychlost a plocha) a upozornění, pokud nejsou respektovány. Služba „My Wi-Fi“ poskytuje možnost sdílet připojení k internetu s až osmi zařízeními na palubě. Pomocí služeb „Alfa Connect Services“ mohou řidiči také získat přístup k službám „My Assistant“: v případě kolize nebo nouzové situace může cestující kontaktovat vyhrazené call centrum (24/7) a požádat o pomoc. Při nehodě dojde k automatickému volání národního asistenčního čísla. Když se vozidlo porouchá, může řidič zavolat silniční asistenci, přičemž vozidlo automaticky poskytne své souřadnice, aby mohla proběhnout záchrana. Balíček obsahuje také službu hlášení, která zasílá informace o stavu vozidla v podobě e-mailu jednou měsíčně. S „My Car“ můžete mít stav a parametry vozu plně pod kontrolou prostřednictvím aplikace „My Alfa Connect“. „My Alert“ pak slouží pro upozornění majitele v případě pokusu o krádež; a „My Fleet Manager“ pro správu vozového parku.

Upozorňujeme, že tyto funkce jsou dostupné v celé řadě vozidel Alfa Romeo.

Sportovní kokpit šitý na míru řidiči

Stačí nastoupit a hned si uvědomíte, že nový model je zaměřen na řidiče a jeho emoce a touhu po vzrušujícím zážitku z jízdy. Důkazem je sedadlo řidiče „šité na míru“ jako látka, diagonální tunel, mírně zvlněná palubní deska s přístroji natočenými k řidiči. Všechny ovládací prvky jsou na dosah ruky a jsou snadno dostupné, fyzické i ty digitální, které jsou dostupné z centrálního displeje. Zákazníci si tak mohou užít poutavý zážitek z jízdy bez rozptylování, kde vášeň souzní s bezpečností. Svědčí o tom také bezdrátové zrcadlení funkcí chytrého telefonu Apple CarPlay a Android Auto, jež je u modelu Tonale standardem.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE VE SLUŽBÁCH BEZPEČNOSTI A POHODLÍ

Model Tonale je vybaven novými asistenčními systémy řidiče ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) pro autonomní řízení 2 úrovně. Tyto systémy automaticky ovládají zrychlení, brzdění a setrvání v jízdním pruhu při zachování maximální bezpečnosti a nedotčeného potěšení z jízdy.

Alfa Romeo Tonale umožňuje autonomní řízení 2 úrovně prostřednictvím dopředu orientované kamery, která podélně a příčně monitoruje okolí vozu, dále inteligentního adaptivního tempomatu (IACC) a systému udržování uprostřed jízdního pruhu (LC). Systém IACC využívá inteligentní adaptivní tempomat, který automaticky upravuje rychlost vozu tak, aby byla zachována bezpečná vzdálenost od vpředu jedoucích vozidel, a systém rozpoznávání dopravního značení a inteligentní rychlostní asistent. Prvně jmenovaný pomocí palubní kamery rozpoznává dopravní značky, hlásí je na displeji a upozorňuje řidiče na aktuální povolenou rychlost. Druhý systém pak navrhuje řidiči snížit rychlost na nově zjištěný limit. Pokud řidič souhlasí, nastavení tempomatu se automaticky upraví. Naopak systém LC řídí pohyb vozu do stran, aby vozidlo zůstalo uprostřed jízdního pruhu, a to i v podmínkách husté dopravy.

Inovativní systémy ve službách bezpečnosti

Nová Alfa Romeo Tonale přichází s prvky aktivní a pasivní bezpečnosti, které zajišťují bezpečnost v každodenním provozu. Kromě předních, bočních a hlavových airbagů jsou součástí standardní výbavy i inovativní zařízení a technologie, které zdokonalují interakci mezi řidičem, vozidlem a vozovkou. Příkladem je autonomní nouzové brzdění s detekcí zranitelných účastníků silničního provozu, které řidiče upozorní na nebezpečí a zastaví vozidlo, aby zabránilo srážce s chodcem nebo cyklistou, nebo asistent pozornosti řidiče, který sledováním pohybů vozidla detekuje jakoukoli únavu řidiče. Jakmile je překročena určitá prahová hodnota, systém vydá zvukovou výstrahu a vizuálně řidiči doporučí zastavit a udělat si přestávku. Funkce modelu Tonale doplňuje „připomenutí zadního sedadla“, jež detekuje předmět umístěný na zadním sedadle. Když je vozidlo vypnuté, zařízení řidiči připomene, že se na zadním sedadle nachází předmět. Na přání může být Tonale vybaveno sledováním mrtvých úhlů, detekcí křížení dráhy za vozidlem, jenž upozorňuje na vozidla přijíždějící během couvání ze strany a 360° kamerou, která nabízí pohled na okolí vozu na 10,25“ digitální dotykové obrazovce s dynamickou mřížkou. Kamera pracuje se čtyřmi kamerami s vysokým rozlišením umístěnými na přední masce, zpětných zrcátkách a dveřích zavazadlového prostoru.

Komfort a pohodlí na palubě

Alfa Romeo Tonale přináší do světa prémiových C-SUV tajemství italské pohostinnosti. V jeho interiéru spolu koexistují exkluzivita, dobrý vkus a elegance. Zatímco prostor pro cestující nabízí dostatek místa, přední část zajišťuje dokonalý pocit kontroly a nadvlády nad vozovkou, což umožňuje především vyšší pozice řidiče, která ovšem neubírá nic na požitku z jízdy typickém pro sportovní vůz Alfa Romeo. Díky dvouzónové klimatizaci, sofistikovanému infotainmentu, ventilovaným a vyhřívaným předním sedadlům, příjemnému ambientnímu osvětlení a zvukovému systému Harman Kardon se 14 reproduktory si pohodu na palubě užije opravdu každý. Alfa Romeo Tonale je jedním z mála modelů ve své třídě, který nabízí systém „Semi-Automatic Parking“, který dokáže zjistit volné místo pro parkování a sám dokončí vjezd na místo či výjezd z něj. Ve jménu maximálního pohodlí zahrnuje vůz i elektrické ovládání víka zavazadlového prostoru a bezdrátovou nabíjecí podložku – před řadicí pákou pro umístění a nabíjení chytrého telefonu v naprostém bezpečí a pohodlí. Stručně řečeno, Tonale cílí na fanoušky hmatatelného potěšení z italské pohostinnosti, pohodlí a vkusu.

Pokročilé režimy jízdy spravované systémem Alfa D.N.A.

Od premiéry v modelech Giulietta, Mito a 4C a po evoluci v modelech Giulia a Stelvio se volič jízdní dynamiky Alfa D.N.A. dostává i do Alfy Romeo. V tomto případě volič Alfa D.N.A. zahrnuje specifické funkce související s elektrickým pohonem. V modelu Tonale režim „Dynamic“ disponuje specifickou kalibrací plynového pedálu a zajišťuje účinnější brzdění a přímější odezvu volantu. Režim „Natural“ nadále udržuje nejlepší optimalizaci výkonu a automaticky řídí kompromis mezi použitím elektromotoru a spalovacího motoru. Při každodenním používání nejsou úspora energie a paliva na úkor výkonu. Režim „Advanced Efficiency“ je kalibrován pro maximální energetickou účinnost ve verzi Hybrid, zatímco režim AE v konfiguraci PHEV provozuje model v plně elektrickém režimu.

NEJMODERNĚJŠÍ ŘEŠENÍ ELEKTRIFIKACE NAVRŽENÉ PRO ZLEPŠENÍ DNA ZNAČKY

Nový způsob myšlení Alfa Romeo: elektrifikace slouží značce a její DNA s posláním znovuobjevovat sportovnost pro 21. století.

Dvě úrovně elektrifikace – Hybrid a Plug-in Hybrid – zvyšují sportovnost a jízdní dynamiku každého modelu Alfa Romeo s plným respektem k životnímu prostředí.

Zcela nový čtyřválec 1,5 l Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo) o výkonu 160 k s turbodmychadlem s variabilní geometrií a přímým vstřikováním benzinu o tlaku 350 barů má svůj exkluzivní debut v hybridní verzi modelu Tonale.

Hybridní verze jsou k dispozici se dvěma úrovněmi výkonu, 130 k a 160 k, obě s pohonem předních kol, novou 7stupňovou dvouspojkovou převodovkou a vestavěným 48voltovým elektromotorem „P2“ o výkonu 15 kW a točivém momentu 55 Nm, který dokáže pohánět kola i při vypnutém spalovacím motoru.

Různé „funkce EV“ v pokročilém hybridním systému Tonale znamenají, že vůz může startovat a jet v elektrickém režimu při nízkých rychlostech a při parkování.

Verze Plug-in Hybrid Q4 o výkonu 275 k s pohonem všech kol je nejlepší ve své třídě ve smyslu dojezdu v elektrickém režimu až 80 km* v městském cyklu. Jedná se o nejvýkonnější a nejúčinnější verzi řady se zrychlením z 0 na 100 km/h za pouhých 6,2 sekundy.

Alfa Romeo Tonale je vybavena řadou účinných hybridních motorů, které zdůrazňují konkrétní závazek značky k budoucnosti orientované na udržitelnou mobilitu. Jedná se o přirozenou fázi na cestě značky směrem k hnací synergii, která může zvýšit výkon a jízdní dynamiku s plným respektem k životnímu prostředí. Koneckonců, s modelem Tonale se značka jednoduše nepřizpůsobila novým standardům, ale reinterpretovala svou DNA směrem k energii, harmonii s prostředím, účinnosti a intuitivnosti při řízení jízdních režimů. Tato nová technologie ve skutečnosti znamená, že nový model Alfa Romeo může zajistit autentický „hybridní zážitek“. K dispozici jsou dvě úrovně elektrifikace – Hybrid a Plug-in Hybrid, což je první krok Alfa Romeo v procesu elektrifikace modelové řady.

Motor Hybrid VGT (Variable-Geometry Turbo) o výkonu 160 k má exkluzivní premiéru právě v modelu Tonale. Tato verze je vybavena pohonem předních kol a novou hybridní technologií. Turbodmychadlo s proměnnou geometrií spojené se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou Alfa Romeo TCT a 48voltovým elektromotorem „P2“ o výkonu 15 kW a točivém momentu 55 Nm, jež umožňuje pohon i když je spalovací motor vypnutý. Alfa Romeo se rozhodla pro toto technické řešení, aby nabídla autentický elektrifikovaný zážitek. Převodovka umožňuje startování a jízdu v elektrickém režimu při nízkých rychlostech a při parkování, což zajišťuje typický výkon zážehového motoru, ale se spotřebou srovnatelnou se vznětovým motorem, s extrémně lineárním výkonem a skutečně konzistentním zrychlením.

Vstupním bodem do světa Tonale je hybridní verze o výkonu 130 k, kterou tvoří nový čtyřválcový 1,5litrový zážehový motor s výkonem 130 k a maximálním točivým momentem 240 Nm, exkluzivní sedmistupňová dvouspojková automatická převodovka a integrovaný elektromotor "P2" 48V 15 kW a 55 Nm.

Špičkový výkon zaručuje exkluzivní Plug-in Hybrid Q4 s výkonem 275 k, který je nejvýkonnější verzí řady z hlediska výkonu i úrovně elektrifikace. Pokročilý hybridní systém kombinuje 1,3litrový přeplňovaný zážehový motor MultiAir z rodiny Global Small Engine – pro zajištění trakce předních kol – a elektromotor, který pohání zadní kola. Systém má baterii 15,5 kWh a poskytuje celkový výkon 275 koní. Díky tomu je nejsportovnějším modelem ve své třídě se zrychlením z 0 na 100 km/h za pouhých 6,2 sekundy. Verze Plug-in Hybrid je vybavena pohonem všech kol Q4 – tedy pohonem předních kol prostřednictvím spalovacího motoru a pohonem zadních kol zajišťovaným elektromotorem – pro bezkonkurenční úroveň bezpečnosti a potěšení z jízdy. Tonale Q4 je také nejúčinnějším plug-in hybridním C-SUV s dojezdem v elektrickém režimu až 80 km* v městském cyklu a více než 60 km* v kombinovaném cyklu. Plné nabití baterie trvá 2,5 hodiny při použití 7,4 kW rychlonabíječky.

Specifikace hybridních verzí

Nový čtyřválcový přeplňovaný motor byl navržen tak, aby se co nejlépe hodil pro hybridní použití, optimalizoval termodynamiku, a tím snižoval spotřebu paliva. Mezi jeho vlastnosti patří i to, že pracuje na základě Millerova cyklu: má vysoký kompresní poměr (12,5:1); novou hlavu válců s kompaktní spalovací komorou, dvojité variabilní časování ventilů a speciální sací kanály „high-bumble“. Je také vybaven zcela novým systémem vysokotlakého přímého vstřikování, který pracuje s tlakem až 350 barů.

Verze s výkonem 160 k, která byla navržená exkluzivně pro Alfa Romeo, přidává nové turbodmychadlo s variabilní geometrií a je schopná kombinovat skvělou odezvu při nižších rychlostech a vysoký výkon pro sportovnější jízdu, to vše při zachování vysoké účinnosti. Vstupní hnací ústrojí poskytuje výkon 130 koní a točivý moment 240 Nm.

U obou motorů je instalovaný řemenem poháněný startér-generátor, který zaručuje rychlé a tiché opětovné spuštění motoru. Inteligentní brzdový systém optimalizuje funkci „automatického nabíjení“. Využívá smíšené rekuperační brzdění pro maximalizaci rekuperace kinetické energie při zpomalování.

Tato nová hybridní technologie znamená, že Alfa Romeo Tonale může zákazníkům poskytnout autentický „hybridní zážitek“ ve jménu špičkového výkonu a vysoké účinnosti. To vše díky spárování nového 1,5litrového zážehového motoru a elektromotoru, který poskytuje extra podporu pro optimalizaci odezvy. Zážitek z jízdy se stává skutečně všestranným a relaxačním vzhledem k různým dostupným funkcím, a to včetně:

„Silent Start“ pro nastartování vozidla bez nutnosti zapnutí spalovacího motoru, pouze s použitím režimu EV

„Rekuperace energie“ pro rekuperaci energie, která by byla jinak ztracena během zpomalování (e-Coasting) a brzdění (regenerativní brzdění)

Boost&Load Point Shift, „e-Boosting“ umožňuje zvýšení točivého momentu na kolech díky elektromotoru, který podporuje zážehový motor; kromě toho je možné pomocí kalibrace točivého momentu (motoru nebo brzdění) dodávaného elektromotorem optimalizovat pracovní bod benzínového motoru

Elektrický pohon, který umožňuje vozidlu jet pouze pomocí elektromotoru s vypnutým spalovacím motorem.

Nový model Tonale může jezdit v různých podmínkách pouze s použitím elektromotoru (tedy s vypnutým spalovacím motorem). To umožňuje široká škála možností EV, mezi které patří:

e-Creeping, využívá elektromotor k zajištění nastartování, běžně dostupného u vozidel s automatickou převodovkou, při rychlosti, která se může měnit od 0 km/h do ekvivalentu volnoběžných otáček spalovacího motoru na první převodový stupeň nebo zpátečku

e-Launch pro nastartování vozidla pouze pomocí elektromotoru

e-Queueing, aby auto pokračovalo v jízdě v dopravní zácpě, ve vzoru „stop & go“

e-Parking pro zjednodušení parkovacích manévrů.

Možnosti EV jsou dostupné v závislosti na stavu nabití baterie a požadovaném výkonu.

PRVOTŘÍDNÍ JÍZDNÍ DYNAMIKA TYPICKÁ PRO ALFU ROMEO

Dokonalé rozložení hmotnosti

Jedním z hlavních cílů konstrukce Alfa Romeo Tonale bylo dosažení maximálního potěšení z jízdy. Jedním z řešení, které k tomuto výsledku přispělo je dokonalé rozložení hmotnosti mezi obě nápravy – specifický rys tradiční konstrukce Alfa Romeo. To vyžadovalo speciální řízení hmotnosti a materiálů, což bylo řešeno prostřednictvím uspořádání vozidla, tak i umístěním těžších součástí co nejvíce středu. Model Tonale s pohonem předních kol využívá vynikající vyvážení hmotností k optimalizaci přenosu točivého momentu na vozovku a ovladatelnosti v zatáčkách. Vše je ještě více umocněno u verze Q4 s pohonem všech kol, kde je točivý moment k dispozici na každé nápravě.

Nejpřímější řízení v segmentu a exkluzivní hliníková pádla řazení

V každé situaci a při jakékoli rychlosti je řízení Tonale C-SUV vždy přirozené a instinktivní, částečně díky nejpřímějšímu převodu řízení v segmentu (13,6). Pocit z řízení – tak přesný a přímý, jak lze od Alfa Romeo očekávat – je zdůrazněn použitím nezávislého zavěšení předních kol. Odskok je snížen originálním způsobem, což omezuje použití softwarového filtrování a optimalizuje řízení předních kol. Sportovní charakter dále umocňují hliníková pádla řazení, což je dalším charakteristickým znakem značky, jenž je v této třídě ojedinělý.

Integrovaný brzdový systém (IBS)

Nová Alfa Romeo Tonale je ve své třídě jedinečná také použitím integrovaného brzdového systému (IBS). Jedná se o inovativní elektromechanický systém, který kombinuje kontrolu stability s konvenčními hydraulickými brzdami. Spojení elektroniky a mechaniky, výrazná optimalizace hmotnosti a naprostá absence vibrací od pedálu zaručují systému okamžitou odezvu. Použití pevných třmenů Brembo se 4 pístky a ventilovanými kotouči vpředu a plnými kotouči vzadu přispívá k lepšímu brzdnému výkonu.

Elektronické odpružení „Dual Stage Valve“

Elektronické odpružení „DualStage Valve“ poskytuje volbu mezi výkonem a komfortem. Elektronické tlumiče vyvinuté ve spolupráci s Marelli – historickým technologickým partnerem Alfa Romeo, jsou vybavené speciálním elektricky ovládaným ventilem uvnitř tlumiče, který poskytuje různé křivky tlumení. K dispozici jsou dva režimy Comfort a Sport. První z nich je přednastavený v D.N.A. Volby Advanced Efficiency a Normal jsou určené pro zajištění nejhladšího výkonu na nerovných vozovkách. Naopak režim Sport převažuje v D.N.A. Možnosti Dynamic a ESC Off, které omezují pohyby karoserie a zvyšují vertikální tuhost, mají za cíl zlepšit dynamiku vozidla v zatáčkách. Nakonec stisknutím vyhrazeného tlačítka na voliči DNA lze aktivovat nebo deaktivovat kalibraci dynamického režimu.

Elektronický samosvorný diferenciál Alfa Romeo

U verzí Hybrid (130 k a 160 k) a naftové verze 130 k, všechny s pohonem předních kol, je standardně dodáván elektronický samosvorný diferenciál Alfa Romeo, který zaručuje perfektní trakci pro plynulou jízdu a zdůrazňuje agilitu a sportovní charakter s jednoznačně pozitivním dopadem na bezpečnost jízdy. Systém integrovaný ve voliči DNA využívá účinek brzdového systému pro simulací samosvorného mechanického diferenciálu. V kombinaci s předním zavěšením MacPherson zajišťuje sportovní a efektivní jízdní dynamiku řízením stability vozidla a přesměrováním výkonu na kola při akceleraci v zatáčkách. Systém rovněž poskytuje lepší kontrolu na kluzkém povrchu a výrazně snižuje nedotáčivost. Přenáší totiž točivý moment z vnitřního na vnější kolo, aby bylo zajištěno podélné zrychlení, což se odráží v lepších jízdních vlastnostech.

Hybridní pohon všech kol Alfa Romeo Q4

Verze Tonale Plug-in Hybrid Q4 je vybavena hybridním pohonem všech kol Alfa Romeo Q4, který zajišťuje ideální trakci pro bezpečné cestování na sněhu a ledu. Kombinace spalovacího motoru a elektromotoru – na kterém je založena trakce Q4 – poskytuje vyšší točivý moment než vůz s konvenčním spalovacím motorem. Nabízí také možnost vysoce přesných úprav jak při rozjezdu, tak v režimu pohonu všech čtyř kol v náročnějším terénu, kdy je vyžadován nižší převodový poměr. Když se povrch vozovky změní na mokrý, kluzký nebo zledovatělý a je potřebná větší trakce, verze Plug-in Hybrid Q4 se stane autentickým vozem s pohonem všech kol se všemi bezpečnostními výhodami, které k tomu patří. Systém automaticky aktivuje spalovací motor na přední nápravě, který začne pohánět přední kola. Současně se spustí elektromotor v zadní části, díky čemuž je k dispozici nejvyšší výkon 275 k pro výkonnou, zábavnou a bezpečnou jízdu.

Nezávislé zavěšení MacPherson s tlumiči FSD (Frequency Selective Damping)

Architektura MacPherson představuje zavěšení vhodné pro DNA Alfa Romeo. Geometrie na přední nápravě byla optimalizována pro rychlé a přesné změny směru a zdůrazňuje pocit z řízení typický pro Alfa Romeo. Snižuje zkreslení řízení, omezuje použití softwarového filtrování a optimalizuje ovládání řízení předních kol. Exkluzivní tříramenná geometrie v zadní části zajišťuje rychlou odezvu při záběru a nejvyšší úroveň bočního zrychlení v zatáčkách. V neposlední řadě, odpružení modelu Tonale využívá technologii variabilní charakteristiky tlumení Frequency Selective Damping (FSD) vyvinutou ve spolupráci s Koni, historickým technologickým partnerem Alfy Romeo. Tato technologie zlepšuje výkonu tím, že zajišťuje perfektní přilnavost k vozovce a současně zlepšuje komfort za všech jízdních podmínek.





