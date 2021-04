Škoda Octavia přijíždí ve vezi Sportline. Bude sportovnější?

Široká nabídka motorizací s pohonem předních nebo všech kol ŠKODA OCTAVIA SPORTLINE je k dispozici s výkonnými zážehovými a vznětovými motory a ve verzi s pohonem na zemní plyn (CNG), dále také v plug-in a mild-hybridních verzích a s pohonem předních nebo všech kol. Výkon se pohybuje v rozmezí od 85 kW (115 PS) do 150 kW (204 PS). Motor 1,5 TSI o výkonu 110 kW (150 PS) lze na přání objednat se 7stupňovou DSG automatickou převodovkou a mild-hybridním ústrojím, zatímco motor 2,0 TSI o výkonu 140 kW (190 PS) a s automatickou převodovkou DSG je dostupný s pohonem všech kol. Výkon vozu OCTAVIA iV SPORTLINE s plug-in hybridním pohonem činí 150 kW (204 PS); verze G-TEC s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) disponuje 96 kW (130 PS). Motory 2,0 TDI nabízejí výkon 85 kW (115 PS) nebo 110 kW (150 PS). Vznětový motor o výkonu 85 kW lze na přání vybavit automatickou převodovkou DSG, stejně jako silnější verzi s výkonem 110 kW, kterou je navíc možné objednat s pohonem všech kol. Adaptivní podvozek DCC dostupný na přání poskytuje dynamický vzhled a individualizované jízdní vlastnosti. Nabízí 15 stupňů nastavení v rozmezí od komfortního po sportovní a průběžně přizpůsobuje charakteristiku tlumení. Mezi bezpečnostní prvky na přání patří Proaktivní ochrana cestujících včetně senzoru převrácení vozu, inovativní asistenční systémy jako Antikolizní asistent nebo Asistent při odbočování a také nový centrální airbag mezi předními sedadly.

