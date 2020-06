Policisté budou jezdit elektromobily s dojezdem až 311 km

Automobilka Hyundai včera předala Krajskému ředitelství policie hl. m. Prahy prvních 20 z celkem 38 vozů Ioniq Electric. Jde o další dodávku elektrifikovaných nebo plně elektrických modelů Hyundai pro státní správu.





Z rukou generálního ředitele Hyundai Motor Czech Martina Saitze vozy v barvách Policie ČR ve speciální policejní úpravě převzali policejní prezident brig. gen. Mgr. Jan Švejdar a ředitel Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy brig. gen. Ing. Tomáš Lerch.





„Hyundai je zkušeným a prověřeným výrobcem elektromobilů a velmi nás tak těší, že státní správa volí naše vozy pravidelně. Vozy Hyundai Ioniq Electric jsou navíc šetrné k životnímu prostředí a jsem přesvědčený, že budou Policii České republiky sloužit dlouho a spolehlivě,“ uvedl generální ředitel společnosti Hyundai Motor Czech Martin Saitz.

„Jsem rád, že se Policie České republiky vydala cestou elektromobility a tato auta jsou toho důkazem. Je to technika, která pro nás znamená další technologický posun a věřím, že budou policisté spokojeni,“ uvedl policejní prezident brig. gen. Jan Švejdar.

Osmatřicet vozů Ioniq Electric doplní dalších 96, které již Ministerstvo vnitra využívá. Další fungují ve službách Dopravního podniku hl. města Prahy a Správy státních hmotných rezerv ČR. Státní správa využívá také model Hyundai Kona EV, vyráběný v Nošovicích, který v celkovém počtu téměř třiceti vozů slouží díky centrálnímu nákupu Ministerstva financí ČR i řadě státních institucí, mezi kterými je mimo jiných také Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Hyundai Ioniq Electric je plně elektrickým vozem, jehož dojezd dosahuje až 311 km na jedno nabití. Při DC nabíjení stačí na dobití 80% kapacity jeho lithium-iontového polymerového akumulátoru méně než hodina. Hyundai Ioniq zaujme svým futuristickým designem, jeho karosérie je navíc zkonstruována tak, že s koeficientem čelního odporu vzduchu 0,24 poskytuje maximální efektivitu při jízdě. V interiéru pak cestujícím nabízí maximální pohodlí a nejmodernější bezpečnostní a asistenční systémy.

Značka Hyundai je předním výrobcem elektromobilů a do roku 2025 chce na trh přivést 44 elektrifikovaných nových modelů včetně vozů s hybridním, mild-hybridním, plug-in hybridním a plně elektrickým pohonem. Investice v oblasti elektromobility do roku 2025 dosáhnou 47 miliard euro, do roku 2030 je pak dalších 6,7 miliard určeno na vývoj modelů s vodíkovým pohonem.





