Luxusní sedan DS 9 láká na komfrotní svezení a zajímavou cenu

DS 9 byl uveden na český trh a jeho cena začíná na 1 325 000 Kč za verzi Performance Line s motorem PureTech 225 EAT8. Cena vrcholné plug in hybridní verze E-TENSE ve výbavě Rivoli s pohonem 4x4 a výkonem 360 koní je 1 875 000 Kč.





Všechny modely DS, včetně DS 9, jsou v ČR prodávány s luxusní servisní péčí Free Drive na 5 let zdarma. Ta zahrnuje nejen 5-ti letou tovární záruku, ale i všechny předepsané pravidelné servisní prohlídky a také výměnu případných opotřebených dílů (jako např. brzdové destičky).





DS 9, který představuje vrchol nabídky značky DS Automobiles, je velký reprezentativní sedan. Vůz dlouhý 493 cm, široký 193 cm a vysoký 146 cm s velkými koly o průměru 690 milimetrů je dynamický a elegantní. Je postaven na nové verzi platformy EMP2 (EMP2 V2.3) s nebývalým rozvorem (290 cm), což výrazně zlepšuje prostor na zadních sedadlech. Je pro něj charakteristická prudce klesající střecha ve stylu fastbacku, která zjemňuje celkovou siluetu.

DS 9 je tříprostorový sedan, který přebírá klasické principy značky DS Automobiles, má expresivní přední část s maskou DS Wings, což je typický znak vozů značky, a mřížkou chladiče s trojrozměrným výbrusem. Pro světelný podpis vozu je charakteristická technologie DS Active LED Vision, s moduly, které se otáčejí o 180° a podtrhují je denní světla pojatá jako perlový náhrdelník. Na kapotě se poprvé objevuje i gilošovaný dekor „Clous de Paris“ ve tvaru šavle, který byl dosud používán jen v interiéru vozů DS.

Model DS z roku 1955 připomínají lišty ve tvaru kornoutků na okrajích střechy, které byly typickým znakem legendárního sedanu. Nyní byly upraveny a byla do nich zasazena nová boční obrysová světla, společně vytvářejí typický znak DS 9. Plynulou elegantní siluetu podtrhuje linie vedoucí bez jakéhokoliv přerušení od masky chladiče přes kapotu, čelní sklo a střechu po zavazadlový prostor. Boky jsou hladké, táhnou se ladně od předních světlometů k zadním světlům. Vše podtrhují zapuštěné kliky dveří v barvě karoserie.

I zezadu je patrná touha integrovat každý prvek do jednoho celku. Zadní blatníky, nárazník a zavazadlový prostor na sebe plynule navazují. Do vytvořené plochy jsou zasazena propracovaná zadní světla vytvářející díky kontrastu působivý trojrozměrný motiv šupin typický pro vozy DS. Podtrhují je lišty ve tvaru šavlí vzdávající hold designovým prvkům velkých francouzských karosářů 30. let. Celkový vzhled zadní části umocňuje třetí mimořádně tenké brzdové světlo, které posiluje vizuální efekt zadního okna.

UMĚNÍ CESTOVAT

Co kdyby byl komfort na zadních sedadlech konečně stejný jako vepředu? Značka DS Automobiles nabízí své prvotřídní know-how celé posádce DS 9.

Elegance ušlechtilých materiálů použitých na velkých plochách, palubní deska celá čalouněná kůží Nappa a zpracování sedadel s motivem hodinkového pásku Bracelet jen podtrhuje péči, která byla věnovaná každému detailu, což je charakteristický rys francouzského know-how. Tlačítka ve formě krystalů, čalounění Alcantara® na celém stropě a na slunečních clonách, stropní madla a airbag ve středu volantu ručně potažené kůží lákají k doteku a vyvolávají příjemné pocity.

DS 9 poskytuje díky širokému rozvoru 290 cm spoustu prostoru na zadních sedadlech. Sedadla jsou vyhřívaná, odvětrávaná a jsou vybavena masážní funkcí. Doplňují je nastavitelné opěrky hlavy Lounge, což je v této kategorii naprostá novinka. K celkovému pohodlí přispívá středová loketní opěrka, a i ona nabízí možnosti převzaté z vyšších segmentů: zpracování v kůži, úložné prostory vybavené zásuvkami USB, ovládání masážních sedadel a barevné vnitřní osvětlení.

DS 9 nabízí novou definici individualizovaného komfortu, kde lze všechny parametry upravit pro optimální pohodlí. Díky tomuto detailu si každý cestující řídí vlastní pohodlné prostředí sám.

V nabídce jsou dvě úrovně úrovní výbavy: na jedné straně Performance Line a na druhé Rivoli.

Interiér verze DS 9 Performance Line je vyveden v černé Alcantaře® jako symbolu jasně deklarované dynamiky a elegance. Na karoserii se objevuje chromovaný znak DS Performance Line na předních dveřích, DS Wings a chromovaná lišta zavazadlového prostoru. Na černě lesklé mřížce masky chladiče je umístěno logo DS Performance Line. Střed litých 19" černých kol Monaco je v karmínovém odstínu.

Potahy sedadel kombinují Alcantaru® a černou imitaci kůže, zdobí je karmínové a zlaté prošívání. Ladí se středovou konzolou a palubní deskou, které jsou rovněž potaženy Alcantarou®, výsledkem je velmi útulné prostředí. Na palubní desce je umístěn znak DS Performance Line v gilošovaném hliníku jako ilustrace jedinečného know-how DS Automobiles. Ovladač pod středovým displejem posetý krystaly podtrhuje eleganci provedení dovedenou do každičkého detailu. Multifunkční volant je potažený perforovanou plnohodnotnou neštípanou kůží, airbag je potažený kůží a prošívání je provedeno v karmínových a zlatých odstínech.

Verze DS 9 Rivoli, která je inspirovaná pařížskou čtvrtí Tuileries, kombinuje honosné materiály a nádherné ozdobné prvky ve tvaru diamantu. V nabídce jsou tři různé styly interiéru: černá tlačená kůže Basalte nebo verze Opera s možností výběru ze dvou odstínů kůže Nappa se sedadly s motivem hodinkového pásku Bracelet v červeném provedení Rubis nebo černém Noir.

Na eleganci verze Opera se podílí použití kůže Nappa na předních i zadních sedadlech, středové konzole, panelech dveří a palubní desce, která je kůží kompletně potažená. Komfort na zadních sedadlech dotváří luxusní středová loketní opěrka Lounge a nastavitelné opěrky hlavy.

Kvalita materiálů stimuluje smysly prostřednictvím volantu potaženého plnohodnotnou kůží, hlavice řadicí páky z hladké kůže, madel dveří potažených kůží či hliníkových prvků na pedálech a středové konzole. Čalounění stropu, protislunečních clon a krytu zavazadlového prostoru je v provedení Alcantara® s perlovým prošitím inspirovaným luxusní módou.

Značka již od svého vzniku věnuje velkou pozornost vylepšování akustického komfortu, který se ve voze DS 9 posunul na novou úroveň díky speciální úpravě zacílené na potlačení vnějšího hluku. Vrstvené akustické sklo je doplněno svařovanou a lepenou karoserií, která potlačuje vibrace. Potěšení umocňuje hi-fi zařízení Focal Electra® o výkonu 515 W, které bylo speciálně vyvinuto pro DS 9. Mezi čtrnáct reproduktorů rozmístěných v kabině pro zvukový zážitek na úrovni koncertního sálu byly přidány nové mřížky výškových reproduktorů z nerezové oceli.

TECHNOLOGICKÁ ODBORNOST

DS 9 je nejprve nabízen s plug-in hybridním pohonem E-Tense s celkovým výkonem 225 k, tvořeným benzínovým turbo motorem PureTech (180 k) a elektromotorem (110 k), který dokáže díky baterii 11,9 kWh ujet 46–50 km (dle protokolu WLTP) v režimu s nulovými emisemi. Emise CO2 se v závislosti na výbavě pohybují od 35 do 37 g/km, homologovaná spotřeba ve smíšeném cyklu WLTP je 1,5 l/100 km.

Elektromotor s osmistupňovou automatickou převodovkou může dosáhnout maximálního výkonu 110 k. Používá se při rozjíždění, ke zvýšení akcelerace při jakékoli rychlosti a pro jízdu v režimu s nulovými emisemi až do 135 km/hod. Při nastartování se vždy automaticky spustí elektrický režim, doplněný hybridním režimem, který automaticky řídí jednotlivé druhy energie. Vůz jede ve 100% elektrickém režimu, ve 100% benzínovém režimu, nebo v režimu, který oba módy kombinuje, pokud to situace vyžaduje nebo si to řidič zvolí. Posádka si tohoto přechodu ani nepovšimne. Režim E-Tense Sport nabízí maximální kumulaci obou dostupných energií, s upraveným nastavením akceleračního pedálu, převodovky, řízení a řízeného odpružení. Zvyšuje potěšení z jízdy a dynamiku, to vše v naprostém klidu.

DS 9 používá systém rekuperace energie, který dobíjí baterii při zpomalení nebo ve fázi brzdění. Funkce E-Save navíc umožňuje zajistit rezervu energie v baterii, která umožňuje absolvovat část cesty v režimu nulových emisí (výběr z několika úrovní), například když řidič ví, že ho čeká vjezd do centra města. Baterii lze nabít za 1 hod 45 min pomocí palubní nabíječky o výkonu 7,4 kW zapojené přes kabel dodaný na přání do domácí nebo veřejné dobíjecí stanice.

Nabídku brzy doplní dva další plug-in hybridní motory E-Tense, jeden o výkonu 360 k pro inteligentní pohon všech 4 kol, který byl vyvinut společně s divizí DS Performance, a druhý o výkonu 250 k pro pohon 2 kol s rozšířeným dojezdem. V nabídce je rovněž benzínový motor PureTech o výkonu 225 k. Všechny modely jsou dodávány s osmistupňovou automatickou převodovkou.

Stále více technologií

DS 9 nabízí nejen DS Lounge, jenž je ve své kategorii již referencí, ale i špičkové technologie, které se proslavily u ostatních modelů řady DS.

DS ACTIVE SCAN SUSPENSION

Systém DS Active Scan Suspension zahrnuje kameru snímající silnici, čidla světlé výšky, akcelerometry a detektory náprav, které zaznamenávají všechny pohyby a přenášejí je do systému, jenž mění tlumení a odpružení každého kola, aby se zvýšila bezpečnost, pohoda za volantem a výsledkem byl bezkonkurenční komfort. Odpružení DS 21. století v sobě spojuje útulný komfort velkého prestižního sedanu s dynamikou kupé kategorie GT.





