Lexus LC má po modernizaci, chybět nebude speciální verze Ultimate Edition

Vlajkové modely Lexus LC v provedení pro rok 2024 prodělaly řadu změn a úprav. Jejich výsledkem je vyšší kvalita kabiny, ještě více pohodlí a vyšší požitek z jízdy. Výraznější vzhled se ukáže ve speciální verzi s označením Ultimate Edition.





Změny se promítly do všech pěti variant modelu LC – LC 500 Coupé a LC 500 Convertible, v obou případech s atmosférickým motorem 5,0 litru V8, provedení Coupé Ultimate Edition a Convertible Ultimate Edition, opět s pohonem V8 a LC 500h Coupé s hybridním ústrojím 3,5 litru V6 s autonomním dobíjením. Výroba modelu LC ve verzi Ultimate Edition bude zahájena v září 2023, všechna ostatní provedení LC se začnou vyrábět v květnu 2023.





Novinkou LC pro modelový rok 2024 je nový multimediální systém s větší obrazovkou, snazším používáním, rozšířenou nabídkou funkcí a rychlejšími reakcemi na příkazy. Namísto 10" obrazovky předešlého systému ovládaného pomocí touchpadu na středové konzole se používá 12,3" dotykový displej s jemnou grafikou. S ohledem na snazší ovládání se obrazovka přesunula o 86 mm blíže k řidiči.



Multimediální systém byl rozšířen o funkci rozpoznávání hlasu a palubního asistenta „Hey Lexus“, který přijímá pokyny od řidiče a předního spolujezdce, a to i v češtině. Asistent podporuje přibližně 100 různých příkazů (v závislosti na modelu) – například k ovládání klimatizace, vyhledávání na internetu nebo volání přes telefon. Systém dále umožňuje ukládat až tři různá uživatelská nastavení pro navigaci, audio soustavu, polohu za volantem a bezpečnostní varování.



K propojení chytrého telefonu s multimediálním systémem slouží technologie Apple CarPlay s bezdrátovým nebo kabelovým připojením, resp. Android Auto (pouze prostřednictvím kabelu). Pomocí mobilní aplikace Lexus Link je možné na dálku zamykat a odemykat dveře a

nastavovat klimatizaci nebo topení ještě před nástupem do vozidla.





Dalším funkčním rozšířením je cloudová navigace s podporou dopravních informací v reálném čase a informováním o událostech na trase pro snazší plánování tras a případné přesměrování podle situace. Pomocí asistenta „Hey Lexus“ s cloudovým připojením jsou k dispozici i další užitečné informace související s trasou, jako např. ceny paliva nebo nabídka volných parkovacích míst. Pro případ nedostupnosti cloudového připojení je k dispozici vestavěná navigace ovládaná přes dotykový displej.



Díky odstranění touchpadu pro multimédia bylo možné spínače na středové konzole přeuspořádat do jedné roviny ve prospěch snazšího používání. Součástí konzoly je i hliníkový otočný ovladač systému ozvučení (doplněný o dotykové ovládací prvky), umístěný hned po ruce řidiči i spolujezdci. V zadním úložném prostoru středové konzoly najdeme 12V zásuvku na příslušenství, port typu USB-C pro nabíjení zařízení a port typu USB-A pro přehrávání zdrojů zvuku ve vysoké kvalitě.



Z důvodu přehrávání zvuku ve vysokém rozlišení byly upraveny reproduktory v opěradlech zadních sedadel a po stranách přístrojového panelu. Součástí základní výbavy je systém prostorového ozvučení Mark Levinson Surround Sound se 13 reproduktory, kvalitativně srovnatelný s domácími audiosystémy.



Pro kabinu LC Convertible a LC Coupé je nyní navíc k dispozici dvoubarevné schéma v kombinaci modré a bílé, vyjadřující eleganci a prostornost, resp. tmavě růžové barevné schéma k navození sportovní atmosféry. Modro-bílé schéma zahrnuje modré akcenty na volantu, hlavici řadicí páky, ve spodní části výplní dveří a na předních prahových lištách. Tmavě růžové schéma využívá kontrastů tmavě černé se sytě červenými sedadly, středovou konzolou, přístrojovým panelem a spodní částí obkladů klik ve dveřích.



V kabině LC se změnila i řada dalších detailů: povrchy na straně spolujezdce, dříve z akrylového materiálu, jsou nyní sladěny s čalouněním přístrojového panelu; na výběr jsou nové varianty materiálů sedadel; a prahové lišty provedení Sport Package jsou nyní z lehkého karbonu.



Pro obě karosářské verze (Coupé i Convertible) jsou nově k dispozici dva odstíny laku. Heat Blue CL (Contrast Layering) je ryzí modrý odstín s výrazným kontrastem světel a stínů, dodávajícím nádherné karoserii LC rozměr hloubky. Hnědá Sonic Copper je chromatický odstín, v němž na slunci vyniká sytý načervenalý tón, který se při slábnoucím světle ještě prohlubuje.



V rámci dalších změn byly do krytů vnějších zpětných zrcátek všech provedení LC standardně zabudovány kamery panoramatického zobrazení okolí vozu. Nový tvar krytů zrcátek se promítl do menšího aerodynamického hluku a účinnějšího odtrhávání proudu vzduchu ve prospěch příznivější aerodynamiky. Pro všechny modely se nyní nabízí tři nové typy kovaných kol: 20" kola se zářivě leskle černou metalickou úpravou, 21" kola s 3D broušenými povrchy, resp. 21" kola v kombinaci černé a výrazné chromové (hyper chrome). U všech provedení LC byly rozšířeny schopnosti bezpečnostního systému Lexus Safety System +, jenž napomáhá předcházet nehodám a zlepšuje přehled řidiče o situaci.



Předkolizní bezpečnostní systém (PCS), jenž doposud monitoroval vozidla a chodce ve směru jízdy před vozidlem, nově disponuje funkcí rozpoznávání cyklistů za denního světla. Asistent pro odbočování na křižovatkách pomáhá řidiči s bezpečnějším odbočováním v obou směrech na křižovatkách. Nouzový asistent řízení po zapnutí automaticky zasahuje citlivými korekcemi do řízení, aby zamezil nechtěnému opuštění jízdního pruhu. Systém rozpoznávání dopravních značek je schopen okamžitě přenastavit rychlost vozidla podle aktuálního rychlostního omezení. A dynamický tempomat řízený radarem, jenž upravuje rychlost vlastního vozidla podle automobilu jedoucího vpředu, nyní disponuje funkcí snižování rychlosti v zatáčce, která automaticky upravuje rychlost jízdy podle poloměru oblouku vozovky.





Pojem „typický jízdní projev Lexus“ se poprvé objevil s modelem LC, a to s odkazem na důležitost přímého propojení řidiče s jeho vozidlem. Tato filozofie se postupně promítla do vývoje všech ostatních modelů Lexus – a opět sehrála klíčovou roli v rámci ladění LC modelového provedení 2024. Nejnovější změny zahrnují vinuté pružiny systému zavěšení kol, odladění tlumičů, prvky zavěšení zadních kol, tuhost pružin stabilizátorů, výztuhy podvozku, sloupek řízení a upevnění převodky řízení, resp. ložiska nábojů kol a upevnění kol. Přepracování se dotklo i upevnění přední části motoru se zkrácením prodlevy mezi pohybem karoserie a hnacího ústrojí. Výsledkem všech dílčích zlepšení jsou ostřejší reakce řízení a intenzivnější pocit spojení s povrchem vozovky.



Elektronický systém brzdění (bez mechanické vazby) byl kromě toho odladěn ve prospěch přirozenější a hladší zpětné vazby. Ladění se zaměřilo i na ovládání desetistupňové automatické převodovky, která v režimu D věrněji předvídá záměry řidiče. Automatické řazení nyní dále poskytuje sportovnější jízdní vlastnosti v režimech SPORT S a SPORT S+. SPORT S+ v kombinaci s režimem D zprostředkuje požitek z jízdy srovnatelný s ručním řazením, kdy volí stupně pro optimální akceleraci i zpomalování a při brzdění podřazuje.



Pro jízdu na okruzích nyní Coupé i Convertible s pohonem V8 nabízí režim Expert, v němž se deaktivuje řízení trakce, aby řidič mohl uvést vozidlo do smyku. Lithium-iontová baterie vícestupňového hybridního pohonu LC 500h Coupé nyní používá články o vyšší kapacitě ve prospěch jízdních schopností této verze. Dokáže rychleji zprostředkovat hnací sílu, a vylepšit tak odezvu i zpětnou vazbu při akceleraci.



Provedení LC Coupé a LC Convertible Ultimate Edition s pohonem V8 přinášejí image exkluzivnějších a vybroušenějších jízdních schopností speciálně odladěného motoru. Bílý lak Hakugin pro verzi Ultimate Edition zaujme elegantní matnou úpravou. Návrháři se opět inspirovali sportovními vozy Lexus, jejichž hlavním představitelem je model Lexus LFA. Tento jedinečný efekt – pod krycím lakem se saténovým povrchem – je ještě umocněn kontrastem černých dekorů karoserie. Černou najdeme na přední masce chladiče a na výliscích, u lemování světlometů a na krytkách ostřikovačů, na dekoru nárazníku a vnějších zpětných zrcátkách. Na zádi zaujme černá na krytech světel, výztuze, spodním dekoru nárazníku a tlumiči výfuku.



Součástí předního nárazníku jsou (ve světové premiéře) žebra v inkrementálním uspořádání, která společně tvoří aerodynamický prvek známý z letectví a automobilových závodů. Výsledkem je lepší ovládání a stabilita díky vedení proudu vzduchu podél boků nárazníku s potlačením zdvihových sil na přídi vozidla.Dalším výrazným aerodynamickým prvkem Coupé je černé zadní křídlo z uhlíkových vláken. Zde Lexus uplatnil znalosti aerodynamiky z leteckých soutěží – což opět dokládá, jak Lexus čerpá inspiraci ze spolupráce s japonským pilotem akrobatického a závodního létání Jošihidem „Joši“ Murojou, mistrem světa Red Bull Air Race z roku 2017. Kontrast černých dekorů karoserie s bílým lakem Hakugin má analogii v interiéru verze Ultimate Edition v modrém tónu Kachi-Blue – odstínu považovaného v Japonsku již od dávných dob za barvu naděje, kdy vlákna používaná na samurajském brnění měla modročerný odstín kači-iro („barva vítězství“). Kabinu Ultimate Edition odlišuje i uvedení sériového čísla vozidla na hliníkovém štítku před hlavicí řadicí páky, materiál Alcantara na konzole a ve výplních dveří, jakož i prahové lišty s nápisem „Limited Edition“.



Další odlišující prvek Ultimate Edition najdeme pod kapotou: motor byl odladěn mistry řemesla Takumi s důrazem na co nejhladší chod, co nejlepší zvuk a ostřejší reakce při zrychlování. Odladění mistry Takumi se týká i diferenciálu zadní nápravy ve prospěch co nejlepší odezvy při akceleraci.





