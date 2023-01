Dřevěné garáže: výhody a nevýhody

Dřevěná garáž v současnosti zaznamenává prudký nárůst popularity. Stále více lidí se rozhoduje právě pro tento druh konstrukce, ať už vedle svých domů, na pozemku nebo v zahradě, aby si zajistily místo pro parkování a ochranu pro svoje auto.





Existuje mnoho druhů a provedení dřevěných garáží, ze kterých si dnes můžete vybrat. Volbu máte i při výběru velikosti, existují jedno, dvou či vícemístné dřevěné garáže, a tak si můžete vybrat s ohledem na vaše požadavky. Chtěli byste si i vy zajistit místo k parkování vašeho vozidla a také ochranu před povětrnostními podmínkami? Řešením může být právě dřevěná garáž. Podívejme se společně na to, jaké výhody přináší a jaké jsou její nevýhody.





Výhody dřevěné garáže

Praktická a spolehlivá ochrana vozidla

Dřevěná garáž poskytuje vhodné místo pro parkování vašeho vozidla a také jeho ochranu před vlivy počasí. Počasí je mnohdy nevyzpytatelné a nedokážeme ho ovlivnit. Avšak dokážeme auto ochránit před nepříznivými výkyvy, jako je například krupobití, které dokáže nadělat pořádné škody na vozidle. Kromě toho i vystavení silnému slunci, mrazu či větru vozidlu neprospívá. Dřevěná garáž poskytuje zastřešení a možnost uzavření, a tak bude vaše auto chráněno.

Vícenásobné využití

Dřevěnou garáž můžete využívat i na víc, než jen parkování vašeho auta. Poslouží vám také jako místo pro uskladňování různých potřeb či nářadí – může tedy sloužit jako dřevěný přístřešek nebo zahradní domek na nářadí. Můžete si po stranách vytvořit police a skříňky, které vám poskytnou praktické a efektivní místo pro uskladňování a nezaberou mnoho prostoru. Pokud zrovna v garáži nebudete parkovat, její interiér je vhodný k kutilství, práci se dřevem či jakékoli „kutilské“ aktivity.

Cenová dostupnost

Dřevěná garáž je vhodnou volbou zejména tehdy, nemáte-li k dispozici kamennou garáž, případně hledáte rychlé a finančně méně náročné řešení, jak zajistit parkování a ochranu vozidla. Dřevěné garáže jsou dnes dostupné v různých cenových kategoriích, a tak by problémem neměl být ani omezený rozpočet.

Jednoduchý základ

Další výhodou, kterou ušetříte nejen čas, ale i peníze, je, že dřevěná garáž vyžaduje jen jednoduchou podkladovou plochu, například betonovou desku či zámkovou dlažbu, která zajistí rovnoměrné rozložení hmotnosti auta. Těžší garáže, jako například zděné, potřebují také základy, které unesou váhu samotných stěn.

Nenáročná instalace

Dřevěnou garáž můžete mít při šikovnosti mistrů smontovanou již během jednoho dne. Což se však nedá říci o mourovaných garážích, jejichž výstavba vyžaduje mnohem více času (a také energie), zejména kvůli základům. V případě, že si objednáte dřevěnou garáž například online, v mnoha případech prodejci poskytují také vyškolený profesionální personál, který se postará o smontování vaší dřevěné garáže.

Autentický styl

Tato výhoda je spíše estetického charakteru. Dřevěné garáže však dokážou vnést na váš pozemek harmonickou atmosféru a navodit spojení s přírodou. To právě díky přírodnímu materiálu, jako je dřevo. Obecně se dřevěné stavby považují za rustikálnější a autentičtější v porovnání například s kovovými či betonovými.

Dobrý izolátor

Jistě jste již slyšeli, že dřevo má dobré izolační vlastnosti. Tak je tomu i v případě dřevěných garáží, které přirozeně udrží uskladněné věci a předměty v bezpečí i při vysokých teplotách, což nelze říci o konstrukcích vyrobených z kovu či betonu.

Toto bylo několik nejhlavnějších výhod dřevěných garáží. Mají však i své nevýhody? Podívejme se na to blíže.

Nevýhody dřevěné garáže

Více času na pravidelnou péči

Nelze úplně mluvit o nevýhodách, spíše o záležitostech, na které si bude třeba dát pozor. Jedná se zejména o jejich pravidelnou péči a úpravu dřeva. Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní materiál, je přirozené, že o něco více podléhá povětrnostním vlivům, než jiné materiály. Poškodit jej může zvýšená vlhkost, která může způsobit hnilobu, praskání dřeva, jeho deformaci či napadení škůdci. Ovšem, těmto nepříjemnostem se lze jednoduše vyhnout. Klíčem je správná a pravidelná péče o dřevo garáže a jeho počáteční povrchová úprava, která by měla zahrnovat aplikaci impregnačního nátěru.

Pravidelná péče o dřevo garáže by měla zahrnovat kontrolu dřeva, opravu případných menších poškození, aby nedošlo k jejich zhoršení. Můžete si na to vyhradit jisté období, například před sezónou a po její skončení. Jakmile natrefíte na nějaké nedostatky, například prasklinu či navlhlé dřevo, měly by se ihned odstranit. Alespoň jednou za dva roky, ideálně však každý rok (v závislosti na míře vystavení povětrnostním podmínkám) by se měla realizovat i obnova nátěru – dřevo by se mělo přebrousit a měl by se aplikovat ochranný nátěr, buď ve formě lazury nebo krycí barvy. Tímto způsobem zajistíte vaší garáži nejen perfektní vzhled, ale zejména její odolnost vůči počasí a zvýšení životnosti.

Tip: Pravidelná péče je také nutná i při ostatních dřevěných zahradních stavbách, jako je zahradní domek, altán či zahradní chata.

Cena, stavební povolení versus ohlášení

Za relativní nevýhodu lze považovat i cenu dřevěných garáží, avšak pouze ve srovnání s variantou, jako je například plechová garáž. Dalším aspektem, na který je třeba si dát u garáže pozor (a to platí v případě jakýchkoli garáží, nejen dřevěných) je i stavební povolení. Stavební zákon obecně říká, že stavební povolení nepotřebujete, jde-li o drobnou stavbu, která nepřesahuje zastavěnou plochu 25 m2 a stačit bude jen stavební ohlášení. Pokud si tedy vyberete garáž o větších rozměrech, bude vhodné informovat se na příslušném stavebním úřadě o proceduře a stavebním povolení, abyste měli jistotu, že je vaše garáž postavena v souladu s nařízeními.

Zvažujete-li dřevěnou garáž, věříme, že jsme vám rozhodování alespoň o něco zjednodušili. Dřevěné garáže jsou všeobecně velmi oblíbené, a v konečném důsledku výhody převyšují nad nevýhodami. Zvažte vaše možnosti a preference a rozhodněte se pro typ garáže, který vám bude vyhovovat. S dřevěnou garáží však budete jistě spokojeni, zvláště pokud hledáte rychlé, efektivní a relativně nenákladné řešení.





Komerční článek (foto: Canva.com)

